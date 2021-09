Discos duros externos portátiles para el nuevo curso: guía de compra con recomendaciones para copias de seguridad, trabajo en movilidad y más

Un disco duro es uno de esos periféricos imprescindibles para quien trabaja con un ordenador. Puede ser simplemente para organizar y guardar nuestros archivos, trabajos y apuntes, pero también para trabajar de aquí para allá, alternando archivos entre ordenadores del laboratorio, el personal o el de casa, si lo tuvieras. Si necesitas un disco duro para tu día a día académico, en esta guía de compra encontrarás un completo análisis sobre los diferentes tipos que vas a encontrar y para qué son más indicados, además de una cuidada selección de modelos destacados que puedes comprar.

Comprar un disco duro para estudiar: guía de compra con consejos y recomendaciones

SSD vs. HDD

Aunque vulgarmente todos son conocidos como discos duros, probablemente la división más importante de estos periféricos de almacenamiento es si nos interesa más un disco duro mecánico clásico o una unidad de estado sólido.

En este artículo encontrarás la explicación a fondo sobre las diferencias entre HDD y SSD, que puedes ver de forma resumida en esta tabla. Aquí, sin embargo, nos centraremos en para qué son más interesantes.

Principales ventajas SSD HDD Capacidad En general entre 256 GB y 4 TB En general entre 1 y 10 TB Consumo Menor consumo Mayor consumo Coste Bastante más caros Mucho más económicos Ruido Más silencioso por no tener partes móviles Algo más ruidoso por tener partes móviles Vibraciones No vibra por no tener partes móviles El giro de sus discos puede provocar leves vibracioness Fragmentación No tiene Puede darse Durabilidad Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos Tiempo de arranque de SO 7 segundos 16 segundos Transferencia de datos En general, entre 200 y 550 MB/s En general entre 50 y 150 MB/s Afectado por el magnetismo No El magnetismo puede eliminar datos

Hay dos parámetros muy importantes: la velocidad y la relación almacenamiento-precio. Los SSD son notablemente más rápidos que los HDD, por lo que son los más adecuados si queremos trabajar o añadir/retirar archivos con frecuencia.

Si lo que queremos es guardar archivos de vez en cuando, necesitaremos bastante espacio de almacenamiento y los HDD serán los más indicados. No es que no haya SSD con un espacio de almacenamiento considerable, es que su precio es notablemente más alto.

Como además los HDD tienen más papeletas para dañarse, en uso en movilidad (donde es más frecuente que sufran golpes y caídas) generalmente los SSD serán la mejor opción.

Cuánto espacio necesitas

No obstante, el parámetro que solemos considerar cuando compramos un disco duro externo es el espacio de almacenamiento. La clave es hacer un buen dimensionamiento en el presente y futuro cercano y prestar atención a las ofertas, ya que a veces dar el salto a más espacio supone un salto de precio muy pequeño.

Para trabajar con archivos un buen punto de partida es 1TB, una cifra bastante ajustada para usarlo como cajón de sastre para guardarlo todo.

Ojo porque incluso si lo vamos a usar como archivador electrónico (recuerda, en ese caso mejor HDD), los 4/5TB marcan una barrera importante: a partir de ese umbral los discos duros que vamos a encontrar son de sobremesa, esto es, más grandes (3,5″) y con enchufe. Esto no supone un problema si su ubicación va a ser nuestra mesa de trabajo, pero sí si la idea es moverlo de aquí para allá.

Velocidad de transferencia

Si introduces, modificas o extraes archivos de tu unidad de almacenamiento regularmente, la velocidad de transferencia de datos es un factor muy importante para no desesperarte.

Los dos principales parámetros que marcan la diferencia es la tecnología de almacenamiento y el conector empleado (ojo con esto, porque si el puerto de nuestro ordenador se limita a ser compatible pero dispone de una tecnología inferior, no podrás aprovechar sus virtudes).

Como hemos visto más arriba, en general los SSD son más rápidos que los HDD y son la mejor opción para quien busca velocidad, esto es, si vamos a mover archivos con frecuencia.

La mayoría de unidades de almacenamiento usan la interfaz USB como conector, pero mucho ojo porque hay grandes diferencias en velocidad de transferencia entre generaciones, versiones e incluso una nomenclatura que invita a la confusión. Si vas a comprar un disco duro en estos momentos, lo que puedes encontrarte es:

USB 2.0 es un estándar antiguo cuya máxima velocidad de transferencia es de hasta 480 Mbps.

es un estándar antiguo cuya máxima velocidad de transferencia es de hasta 480 Mbps. USB 3.0 tiene una tasa de transferencia de **hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s).

tiene una tasa de transferencia de **hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s). USB 3.1 alcanza una tasa de transferencia de hasta 10 Gbit/s (1,25 GB/s). Es el que suele ser utilizado por los conectores de Tipo C.

alcanza una tasa de transferencia de hasta 10 Gbit/s (1,25 GB/s). Es el que suele ser utilizado por los conectores de Tipo C. USB 3.2 : hasta 20 Gbit/s (2,5 GB/s).

: hasta 20 Gbit/s (2,5 GB/s). USB 4.0: hasta 40 Gbit/s (5 GB/s)

El conector USB-A es el más común y a través de él podrás usar los estándares (USB 1.0), USB 2.0, USB 3.0 y 3.1. Aquellos conectores con estándar 3.0 se diferencian del resto por tener una pestaña interna de color azul.

El conector más moderno es el USB Tipo C. Como es completamente reversible, puedes conectarlo siempre por cualquiera de sus lados. Este conector también se usa para Thunderbolt 3, un estándar alternativo al HDMI.

Lo ideal desde un punto de vista de velocidad es una conexión Thunderbolt 3, pero ni son los más frecuentes ni son los más baratos. además puede que tu dispositivo no disponga de un puerto USB-C (o Thunderbolt 3), en ese caso, apuesta por aquellos con USB 3.1 / 3.2 Gen 2.

De portabilidad y durabilidad

Si simplemente quieres un disco duro externo para hacer copias de seguridad en tu casa, comprar un NAS es una buena idea que además te permitirá transferir y actualizar archivos sin cables y de forma automática.

Pero puedes querer algo más simple y clásico como transferir los archivos tú mismo y que queden en local. En ese caso, los HDD de gran capacidad y con alimentación propia son la alternativa más adecuada. Son relativamente compactos para tener en tu escritorio y la idea es no moverlos del sitio, sino tenerlos al alcance de tu zona de trabajo.

Sin embargo, quizás prefieras algo más de movilidad para tus copias de seguridad y archivos importantes, por ejemplo si estudias fuera y alternas tu residencia familiar con un piso de estudiantes o residencia. En ese caso un disco duro ligero y pequeño es una gran opción para llevarlo contigo. Además, que no tenga toma de corriente lo hace más cómodo de trasladar.

El escenario más «peligroso» es aquel en el que quieres llevarlo contigo en tu día a día. Ya hemos comentado previamente que los SSD son técnicamente menos propensos a fallos y además suelen ser más compactos.

En cualquier caso, existen modelos diseñados para condiciones potencialmente «peligrosas» para su durabilidad, con una carcasa especialmente resistente al estilo de los móviles ruggerizados.

Compatibilidad

Cuando sacas el disco duro de su caja, este viene con un formato de serie que es especialmente adecuado para un sistema operativo. Esto significa que de primeras, puede no ser compatible por ejemplo con macOS o Linux, ya que la mayoría vienen preparados para el SO mayoritario: Windows.

Afortunadamente esto no supone un problema ya que no es algo irreversible: puedes simplemente formatear el disco duro o una partición de este. Aunque es un procedimiento bastante sencillo, quizás prefieras no complicarte y tenerlo listo para tu ordenador nada más sacarlo de la caja.

Dos extras a tener en cuenta

Hay dos características que suelen pasar desapercibidas a la hora de comprar un disco duro que queremos remarcar.

La primera tiene que ver con la garantía, que por ley ahora es de dos años tres años. Hay modelos con garantía extendida que ofrecen un plus de tranquilidad en caso de que suceda una desgracia inesperada.

La segunda tiene que ver con los cables que incluye. Los portátiles y móviles más modernos ya llevan USB-C o Thunderbolt 3, pero igual el cable que encuentras en la caja no dispone de esa toma y tendrás que comprar otro cable adicional para conectarlo. Por cierto, algunos discos duros disponen de conectividad Wi-Fi para transferir archivos sin necesidad de cables.

«Discos duros» externos veloces para uso en movilidad

WD My Passport Go

El WD My Passport Go (63 euros) es una compacta unidad de almacenamiento con una carcasa con parachoques de caucho para soportar impactos y caídas de hasta dos metros muy atractivo tanto por su pequeño tamaño como por su precio para ser un SSD.

Disponible desde 500GB hasta 2TB, se conecta al ordenador con un puerto USB 3.0, incluye software de copia de seguridad. Con formato de serie para Windows, puedes formatearlo para Mac.





WD My Passport Go 500 GB, disco duro sólido externo – acabado cobalto

Crucial

Con un diseño rectangular bastante compacto, pequeño y ligero y al mismo tiempo muy resistente, este SSD externo está disponible en versiones de hasta 4TB ofreciendo una buena relación prestaciones coste para este formato. Con

USB 3.2 y USB-C como puerto, puedes comprarlo con diferentes adaptadores en función del que necesites para tu ordenador.





Crucial CT1000X6SSD9 X6 1 TB SSD portátil, de hasta 540 MB/s, USB 3.2, Unidad de estado sólido externa, USB-C

Samsung PSSD T5

Este Samsung PSSD T5 (129 euros) es el modelo que usan varios editores de Xataka Vídeo para trabajar con foto y vídeo por su fiabilidad, buen funcionamiento y velocidades de transferencia de datos gracias a que integra una memoria flash Samsung V-NAND y una interfaz USB 3.1 Gen 2

Con una atractiva carcasa de aluminio muy resistente, es compacto, fino y ligero, además de ser compatible tanto con Windows como con Mac.





Samsung PSSD T5 – Disco duro externo, 1 TB, Conector USB 3.0, Gris

SanDisk Extreme

El diseño del SanDisk Extreme (129 euros) es especialmente interesante para quienes necesiten una unidad para llevar de aquí para allá, ya que dispone de una carcasa muy resistente (grado IP55 ante polvo y agua) y un orificio para poderlo enganchar y dejarlo colgando, por ejemplo en la mochila.

Además es muy veloz, ya que emplea la tecnología NVMe y dispone de USB-C para la transferencia de datos. Con protección mediante contraseña con cifrado de hardware AES de 256 bits. Por diseño y características, es un «disco duro» muy atractivo para fotógrafos, ya que podrán mover pesadas fotos y llevarlo junto con su equipo en la bolsa.





SanDisk Extreme SSD portátil de 1 TB – NVMe, USB-C, cifrado por hardware, hasta 1050MB/s, resistente al agua y al polvo

WD My Passport SSD 1TB

Muy compacto, con un diseño premium y USB-C para conectarlo a los ordenadores y equipos más modernos y compatible con el moderno estándar USB 3.2 Gen. 2 para más velocidad, esta unidad de almacenamiento WD My Passport SSD de 1TB (está disponible de 500GB a 1TB) es un modelo muy interesante para quien va a trabajar moviendo archivos.

Como además cuenta con cifrado de hardware AES de 256 bits habilitado mediante contraseña y una carcasa resistente ante golpes y caídas hasta 2 metros (según el fabricante), puedes llevarlo en tu mochila con tranquilidad.





WD My Passport SSD 1TB – tecnología NVMe, USB-C, velocidad de lectura hasta 1050MB/s & de escritura hasta 1000MB/s – Gris

Discos duros externos baratos para uso en movilidad

Toshiba Canvio Basics

Ganador de nuestra comparativa de mejor disco duro externo HDD de 2,5″, el Toshiba Canvio Basics (39 euros) destaca por tres características: un precio de lo más competitivo, una marca reconocida y su fiabilidad. Disponible en diferentes versiones hasta 4 TB, es una solución brutal en relación prestaciones coste. Con diseño básico pero funcional, dispone de puerto USB 3.0.





Toshiba Canvio Basics – Disco duro externo portátil USB 3.0 de 2.5 pulgadas (1 TB) color negro

WD Elements

Western Digital es una marca de referencia en el sector y su WD Elements constituye una gran y confiable alternativa para quienes buscan espacio de almacenamiento a bajo coste. Con un diseño básico, está disponible en versiones hasta 5TB, momento en el cual saltaremos a la versión de 3,5″ de sobremesa con alimentación. Fácil de usar, simplemente tienes que conectar a tu equipo Windows (puedes formatear para usar en Mac) y usar. Con USB 3.0





WD Elements – Disco duro externo portátil de 2 TB con USB 3.0, color negro

Seagate Expansion Portable

Este disco duro externo portátil cuenta con una carcasa texturizada que mejora el agarre en superficies o simplemente, para que no se nos resbale entre los dedos. Basta con conectar en tu equipo con Windows y arrastrar archivos. Además está disponible desde 500GB a 5TB para ajustarse a tus necesidades. Con cable USB 3.0 de 45 centímetros incluido y dos años de software de recuperación





Seagate Expansion Portable, 1 TB, Disco duro externo, HDD, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac, 2 años de servicios Rescue (STEA1000400)

LaCie Rugged

Si necesitas guardar gran cantidad de información para llevar de aquí para allá y no necesitas la velocidad de los SSD, el LaCie Rugged es un atractivo disco duro externo HDD disponible con puerto USB-C o USB «de toda la vida» (con USB 3.0).

Su carcasa es resistente a impactos, lluvia y presión. Viene con protección con contraseña y dos años del servicio Rescue de recuperación de datos.





LaCie Rugged, USB-C, 2 TB, Disco duro externo, HDD portátil, USB 3.0, unidad resistente a caídas, golpes, polvo y lluvia, para Mac y PC, 2 años servicios Rescue (STFR2000800)

Discos duros de sobremesa

Seagate Expansion Desktop

De 4TB a 12TB la opción de Expansion es de escritorio y se llama Seagate Expansion Desktop. Mantiene la carcasa texturizada, pero en este caso da el salto a las 3,5″ y la toma de alimentación, pero mantiene la facilidad de uso y configuración y el software de recuperación. Con adaptador de corriente de 18 W y un cable USB 3.0 de 45 cm





Seagate Expansion Desktop, 4 TB, Disco duro externo, HDD, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac, 2 años de servicios Rescue (STEB4000200)

Western Digital My Book

De 3TB a 28TB y disponible en una o dos bahías en caso de irnos a los modelos más ambiciosos, el Western Digital My Book (109 euros) es una de las soluciones de WD para las copias de seguridad. Su diseño de sobremesa resulta compacto, para dejar a un lado en nuestro escritorio, y agradable a la vista. Con la confianza de una marca de referencia y fácil uso y configuración. Cuenta con puerto USB 3.0, todo un clásico apto tanto para equipos más veteranos como para ordenadores más nuevos.





Western Digital My Book Disco Duro Externo de Sobremesa de 6 TB ,3.5″, USB 3.0, Negro

WD Elements

Hasta 18TB alcanza el WD Elements (119 euros) en versión de sobremesa, un disco duro para escritorio de alta fiabilidad y fácil uso formateado para usar con Windows. Con USB 3.0





WD Elements – Disco duro externo de sobremesa de 6 TB con USB 3.0, color negro

