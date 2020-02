Disney anuncia fechas de estreno para ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘WandaVision’, sus dos nuevas series de Marvel

Aprovechando la presentación de los resultados financieros del último trimestre fiscal, Disney ha dado a conocer más detalles de sus dos próximas series del universo Marvel. Bob Iger, CEO de la compañía, indicó los meses de estreno de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘WandaVision’, aunque no ha dado día exacto de su llegada a Disney+.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ será la primera en estrenarse y lo hará en agosto de este año. Lo más probable es que en los próximos meses tengamos una fecha más exacta. Por otra parte, para el estreno de ‘WandaVision’ tenemos que esperar hasta diciembre de este año. Queda por saber cuándo se lanzará ‘Loki’, pero todo apunta a que lo hará ya en 2021. Durante el anuncio también se confirmó el estreno de la segunda temporada de ‘The Mandolarian’ para octubre.

Las pocas imágenes que tenemos de ambas producciones son del teaser que Disney+ mostró en la SuperBowl 2020. En apenas 30 segundos pudimos ver unas pocas escenas de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘WandaVision’ y ‘Loki’.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘WandaVision’ aterrizarán en el servicio de streaming propio de Disney, Disney+. De momento aún no ha llegado a España, pero se espera que lo haga el próximo 24 de marzo con un precio de 6,99 euros mensuales.

28,6 millones de suscriptores en Disney+

Hablando de Disney+, durante la presentación de los resultados financieros el gigante del entretenimiento ha dado cifras oficiales de su servicio de streaming. Disney+, que se estrenó en abril del año pasado, ya cuenta con más de 28 millones de suscriptores. Sin estar disponible aún a nivel global.

La compañía estimaba tener entre 60 millones y 90 millones de suscriptores para 2024, con este inicio tan fuerte y a falta de que llegue a gran parte de Europa, es probable que estas cifras se queden cortas. En cualquier caso, aún lejos de los 167 millones de suscriptores que tiene Netflix a nivel global.

