Disney+ tendrá un plan más barato que llegará en 2022 a EEUU y en 2023 a otros países. El truco: tiene anuncios

Se había filtrado hace algunas horas y Disney no ha tardado en hacerlo oficial. Tal y como se había adelantado, Disney+ va a ofrecer una suscripción más barata, a costa de que los usuarios vean publicidad. Llegará primero a Estados Unidos y la intención es expandirla internacionalmente más adelante.

De acuerdo a la compañía, esta nueva suscripción estará disponible en Estados Unidos a finales de 2022 y se llevará al resto del mundo en 2023. No se han desvelado el resto de detalles, como la fecha de lanzamiento o los precios.

Un "elemento básico" para llegar a objetivos

Si bien es cierto que Disney no ha desvelado el precio de su nueva modalidad, sí ha deslizado que será más barata (evidentemente). El objetivo con esta nueva modalidad es alcanzar el objetivo a largo plazo de tener 230-260 millones de suscriptores para el año fiscal 24. Disney considera esta nueva suscripción como un "elemento básico" para conseguirlo.

Ese objetivo no es precisamente bajo. Para ponerlo en contexto podemos usar las cifras de Netflix, el máximo exponente del contenido bajo demanda en streaming en Occidente. De acuerdo a los últimos datos de la empresa, Netflix tiene 222 millones de suscriptores, por lo que el objetivo de Disney+ es claro: ponerse a la par. Cabe destacar que Disney+ cerró 2021 con 130 millones de suscriptores.

Por otro lado, y según ha explicado Rita Ferro, Presidenta de Publicidad de Disney Media and Entertainment Distribution, "desde su lanzamiento, los anunciantes han estado clamando por la oportunidad de formar parte de Disney+ y no sólo porque haya una creciente demanda de más inventario de streaming". Todavía no se sabe cuáles serán los anunciantes, pero en cualquier caso Disney no es nueva en esto.

En Estados Unidos, Disney también tiene Hulu y ESPN+. Hulu fue uno de los primeros servicios en optar por una suscripción más barata con publicidad y ESPN+ hace emisiones en directo. Ahora, simplemente, se llevará la "publicidad contextualmente relevante" a Disney+.

