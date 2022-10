Dos empresas controlan el dinero de todo el mundo. Es probable que nunca hayas oído hablar de ellas

¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién controla a las empresas más poderosas del mundo? No hay una respuesta absoluta a estas preguntas, pero sí hay una explicación muy cercana. Son dos empresas, dos gigantes del mundo financiero, que se esconden detrás de todas las Big Tech y de todas las grandes compañías del mundo. Dos fondos de inversión que gestionan un total de 17 billones de dólares. Y para dar contexto a esta astronómica cifra, deciros que es similar al PIB de toda la Unión Europea.





Vanguard y BlackRock, los dueños del mundo. Estos dos gestores de fondos son el poder en la sombra de las principales empresas del mundo. Tal es así, que son los primeros accionista de Apple, Google, Amazon y el resto de Big Tech. También de Coca Cola, Disney y las principales empresas de nuestro país.

Poco a poco han ido creciendo a base de créditos, administraciones públicas y otros inversores. Cuando alguien necesita dinero, ahí están BlackRock y Vanguard. Porque las grandes empresas no piden dinero a los bancos (son demasiado pequeños), sino a estos dos monstruos financieros. BlackRock gestiona más de un billón de activos, mientras que Vanguard tiene más de 700.000 millones de dólares en acciones.

Sin excepciones. Twitter es la única que ha cambiado de dueño tras la compra por parte de Elon Musk, aunque antes de eso también pertenecía a Vanguard y BlackRock. Si nos fijamos en las grandes tecnológicas, vemos que Vanguard lidera la carrera con porcentajes alrededor del 7%, mientras que BlackRock se sitúa entre un 4%-5%.

Hay casos particulares como Apple, donde Berkshire Hathaway, la firma del multimillonario Warren Buffet, sigue teniendo mucha presencia. También se desvían ligeramente las empresas asiáticas, pero incluso estas tienen presencia de estos dos fondos. Samsung está liderada por un fondo nacional coreano, mientras que Xiaomi se encuentra en manos todavía de sus fundadores.

Accionista principal Segundo accionista Tercer accionista Alphabet (Google) Vanguard (7,47%) BlackRock (4,37%) Fidelity (3,64%) Meta Vanguard (7,50%) Fidelity (4,77%) BlackRock (4,41%) Amazon Vanguard (6,41%) BlackRock (3,65%) SSgA (3,21%) Apple Vanguard (7,55%) Berkshire Hathaway (5,57%) BlackRock (4,22%) Microsoft Vanguard (8,01%) BlackRock (4,47%) SSgA (3,94%) Twitter (antes de Musk) Vanguard (8,95%) BlackRock (4,66%) SSgA (4,28%) Samsung Government Pension Fund (1,43%) Vanguard (1,05%) iShares – BlackRock (0,68%) Xiaomi Jun Lei (9,32%) Bin Lin (9,23%) Vanguard (2,28%) Intel Vanguard (8,30%) BlackRock (5,55%) SSgA (4,29%) Netflix Vanguard (7,37%) BlackRock (4,25%) SSgA (3,88%) Nvidia Vanguard (7,68%) Fidelity (5,29%) BlackRock (4,64%)

El crédito, la base del sistema financiero mundial. El origen de estas empresas se remonta a los años 70 en Estados Unidos. El objetivo era ayudar a crecer negocios a base de ofrecer créditos a cambio de acciones. Poco a poco este tipo de financiación se popularizó y ha ido creciendo hasta lo que es hoy en día. Su alcance es tal que son también asesores de la reserva federal de los Estados Unidos. Por sus manos pasan todas las decisiones sobre la economía global.

No os peleéis, que todos estamos en el mismo barco. Curiosamente, Vanguard es el principal accionista de BlackRock y viceversa. Un «common ownership» que ha levantado muchas sospechas sobre competencia. No solo entre ellas, sino por el hecho de que ellas mismas controlan gran parte de las acciones de empresas que supuestamente son rivales. Como no podía ser de otra manera, ellos rechazan esta visión.

«Gracias a su gran tamaño, BlackRock tiene un poder de mercado que ningún Estado puede controlar», explicaba Michael Theurer, diputado del partido liberal alemán. No es el único que piensa así y desde la Comisión Europea, Margrethe Vestager, llegó a apuntar sobre ellas. Por el momento sin acciones concretas.

BlackRock y Vanguard, ante el riesgo que se avecina. Frente a la recesión que se acerca, BlackRock ya envía sus mensajes. Una postura que es muy escuchada en todos los mercados. En su opinión, se prevé una recesión leve en EE.UU y una más profunda en Europa. Por ello han optado por aumentar su cartera de renta fija y reducir las acciones.

Estos grandes fondos se juegan miles de millones y por eso han impulsado fusiones en grandes compañías como las de telecomunicaciones. Al final son los grandes accionistas y velan por su dinero. Puede que no tengan tanta reputación como las Apple, Google, Amazon y compañía, pero son los verdaderos dueños del mundo financiero.

En Xataka | El miedo a la crisis ha empezado a cundir en las tecnológicas: menos viajes, más recortes y foco en la productividad