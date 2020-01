‘Dragon Ball Z – Kakarot’: cómo con nostalgia y mecánicas roleras ha conseguido desmarcarse del resto de los videojuegos de la serie

‘Dragon Ball Z: Kakarot’ se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados del arranque de 2020 gracias a su enfoque, relativamente inédito dentro de la franquicia de ‘Dragon Ball’. Una saga en la que no resulta sencillo no repetirse, ya que cuenta más de un centenar de juegos en su haber. Después de una década en la que los juegos de lucha más o menos sin adulterar (los ha habido con abundantes elementos de RPG) han reinado en los títulos de ‘Dragon Ball’, tenemos una entrega donde prima la aventura por encima de la acción pura.

El juego llega esta misma semana a Playstation 4, Xbox One y Windows, y hemos decidido repasar qué lo hace tan especial. ¿Estamos ante el hype inevitable por un nuevo título de ‘Dragon Ball’ o realmente este nuevo título de CyberConnect2 (curtidos en abundantes juegos de lucha de ‘Naruto’) aporta algo nuevo a la saga? Estas son las razones por las que podemos esperar un videojuego novedoso de ‘Dragon Ball’ a estas alturas.

New Image of Kid Buu vs SSJ3 Goku and also a New Image of Bonyu from DBZ: Kakarot! #DBZK #DBZKakarot pic.twitter.com/vpQVHIYth0

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) January 14, 2020