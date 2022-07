‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ da un giro desenfadado al clásico juego de rol con un trepidante trailer

Primer día de la Comic-Con de San Diego y las primeras novedades ya están aquí. Tenemos el primer tráiler de ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves‘, la próxima apuesta de Paramount para la pantalla grande con un destacado reparto. Estamos frente a una película de aventuras y fantasía basada en el clásico y exitoso juego de rol.

Las imágenes nos brindan un interesante adelanto de la película y muestran a un grupo de ladrones que emprenden un robo épico para recuperar una reliquia perdida, sin embargo, las cosas no salen como esperaban cuando se encuentran con las personas equivocadas y «desatan el mayor mal que el mundo jamás haya conocido».

Si eres uno de los que estaba clamando por ver dragones, y el tráiler de ‘La Casa del dragón’ no ha sido suficiente, en ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ nos encontramos con un dragón negro arrojando ácido, una bestia trémula, un druida transformándose en oso lechuza, un mimeto, y claro, el mítico cubo gelatinoso del juego de rol.

The party’s just getting started. ⚔️ Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves is coming to theatres March 2023. #DnDMovie pic.twitter.com/hRnS20aeXu

