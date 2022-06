Dyson V12 Slim, análisis: la efectividad de siempre con más ligereza que nunca

Limpieza de suelos. Probablemente su mejor baza sea este escenario, donde con potencia baja o media es suficiente para lidiar con la suciedad diaria. Aunque no es tan cómodo como un robot aspirador que opera de forma autónoma, un piso de 55 metros cuadrados se limpia en menos de 10 minutos y obviamente, puedes incidir en las zonas más sucias y llegar a las esquinas. La iluminación del cepillo es un plus para que no se nos escape nada.