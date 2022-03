Dyson Zone: estos auriculares de alta fidelidad con filtro purificador de aire nos han roto los esquemas

La innovación siempre es bienvenida, especialmente cuando conlleva asumir riegos y salirse del camino por el que transitan todos los demás. Esto es, precisamente, lo que acaba de hacer Dyson. Y es que esta compañía británica ha ideado unos auriculares inalámbricos de diadema y con cancelación activa del ruido que se desmarcan de una forma rotunda de todos los que nosotros hemos probado hasta ahora.

La fotografía que hemos utilizado en la portada de este artículo los delata debido a que muestra claramente el componente que permite a estos auriculares salirse de la norma. Y es que incorporan un filtro purificador que persigue limpiar el aire que inhalamos a través de nuestra nariz y nuestra boca. Sobre el papel la posibilidad de protegernos de la contaminación ambiental y acústica utilizando un único dispositivo suena bien, pero, como estamos a punto de ver, plantea algunos retos muy interesantes.

Lo que nos prometen estos peculiares auriculares no está nada mal

A Dyson se le presupone un bagaje importante en el ámbito del diseño de purificadores de aire domésticos. De hecho, esta marca compite en este mercado desde 2015, y los que hemos tenido la ocasión de probar, como el Pure Humidify+ Cool, nos han gustado por su diseño, su eficacia, y también por lo fácil que es manejarlos. Eso sí, son propuestas con una vocación clara de producto prémium, por lo que suelen ser más caras que algunas de las soluciones de otras marcas con las que compiten.

Curiosamente, Dyson asegura que sus ingenieros han invertido seis años en el diseño de estos auriculares con filtro purificador de aire, y durante este tiempo han elaborado 500 prototipos antes de llegar al producto final. Una de las características que a nosotros nos parecen más atractivas consiste en que, a diferencia de las mascarillas que todos nos hemos acostumbrado a llevar durante meses, la geometría de la visera que proyecta el aire limpio hacia nuestra nariz y nuestra boca impide que entre en contacto con nuestra piel para evitar la irritación y mejorar su ergonomía.

Durante la presentación de este producto los portavoces de Dyson confesaron que uno de los mayores desafíos a los que se han enfrentado sus ingenieros consistió en garantizar que el aire purificado que sale de los filtros se dirige correctamente hacia la nariz y la boca utilizando dos corrientes de aire cruzadas. Sobre el papel suena bien, pero es algo que es necesario probar para comprobar de primera mano qué experiencia nos propone esta solución en un escenario de uso prolongado y agresivo.

Para ilustrar su capacidad de filtrado esta marca nos ha entregado algunas cifras en las que merece la pena que nos detengamos brevemente. Según Dyson el procedimiento de filtrado electrostático que utilizan estos auriculares consigue retener el 99% de las partículas contaminantes que tienen un tamaño de 0,1 micras o más, como el polvo, el polen o algunas bacterias. Además, el filtro de carbono enriquecido con potasio que emplean, de nuevo según esta marca, consigue capturar algunos de los gases contaminantes que respiramos en las zonas urbanas, como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre o el ozono.

Con estos auriculares Dyson nos entrega un filtro FFP2 que podemos instalar para protegernos del coronavirus u otros agentes infecciosos similares

No obstante, esto no es todo. En el paquete Dyson también ha incluido un filtro FFP2 que es posible instalar en la visera de los auriculares siempre que nos encontremos en un espacio en el que cabe la posibilidad de que estemos expuestos a partículas del virus SARS-CoV-2 (el que todos conocemos coloquialmente como coronavirus) u otros agentes infecciosos. Y en aquellos escenarios de uso en los que no necesitamos filtrar el aire (por ejemplo, si estamos en el interior de nuestra casa) podemos retirar la visera para utilizar este dispositivo como si fuesen unos auriculares inalámbricos tradicionales.

Por el momento Dyson no ha dado a conocer las especificaciones sonoras de estos auriculares, por lo que no podemos indagar, por ejemplo, en su respuesta en frecuencia o su distorsión armónica total. Lo que sí sabemos es que incorporan imanes de neodimio, que se utilizan habitualmente en los auriculares y las cajas acústicas de gama alta, y también que la tecnología de cancelación activa del ruido implementada por los ingenieros de esta marca nos propone tres modalidades de uso: aislamiento, conversación y transparente. No pinta nada mal.

Dyson Zone: precio y disponibilidad

Estos auriculares con filtro purificador de aire estarán disponibles en las tiendas, y también en la página web de Dyson, a partir de otoño de este año. Todavía no conocemos su precio, pero dada la clara vocación prémium que tienen los productos de esta marca es probable que esta propuesta no sea económica. En cualquier caso, nosotros estamos deseando probarla para comprobar qué experiencia nos propone en nuestro día a día.