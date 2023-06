EEUU sigue asfixiando a China: sus nuevas sanciones arremeten contra los centros de supercomputación

En octubre de 2022 el Gobierno de EEUU publicó un documento en el que desarrolla con todo lujo de detalles su estrategia de seguridad nacional, y, como cabe esperar, China ocupa una posición central en ella. La Administración liderada por Joe Biden considera a este país asiático una amenaza en los ámbitos económico, tecnológico y militar, y las sanciones que ha desplegado durante los últimos años persiguen frenar su desarrollo en estos ámbitos.

A finales del año pasado EEUU incluyó toda la industria china de los semiconductores en la lista que describe el alcance de sus sanciones, y poco a poco otros países de su órbita, como Japón, Corea del Sur o Países Bajos, se han sumado a su causa y también han aprobado sanciones que aspiran a limitar el desarrollo tecnológico de China. Sin embargo, el pulso de la alianza no ha cesado. Y es que el Gobierno estadounidense acaba de aprobar nuevas sanciones contra 31 organizaciones chinas de enorme importancia estratégica para la Administración de Xi Jinping.

Un centro de supercomputación de China decisivo está en el punto de mira

Una organización destaca claramente entre todas a las que están dirigidas las nuevas sanciones de EEUU: el Centro de Supercomputación de Shanghái (CSS). Actualmente China tiene varias de las instalaciones de supercomputación más avanzadas del planeta (de hecho aglutina aproximadamente el 30% del rendimiento conjunto de los superordenadores más potentes que existen), y este centro tiene un rol estratégico, al igual que los de Guangzhou, Jinan, Shenzhen, Tianjin o Wuxi, debido a que es una pieza esencial en el camino hacia la autosuficiencia computacional de este país asiático.

El Departamento de Comercio de EEUU defiende que China está utilizando este material para desarrollar misiles hipersónicos

No obstante, el Gobierno de EEUU no ha extendido sus sanciones directamente al CSS; su objetivo es la empresa Shanghai Supercomputing Technology Co, que ha sido creada de forma conjunta por el CSS y el fabricante de superordenadores Dawning Information Industry. Curiosamente esta última corporación mantiene unos lazos estrechos con la Academia de Ciencias de China.

La Administración de Joe Biden asegura que se ha visto obligada a dar este paso debido a que las organizaciones involucradas han adquirido o intentado adquirir soluciones tecnológicas estadounidenses con el propósito de impulsar la modernización de su industria militar. De hecho, el Departamento de Comercio de EEUU defiende que China está utilizando este material para desarrollar misiles hipersónicos.

De una cosa no cabe duda: los centros de supercomputación se están utilizando en proyectos científicos y tecnológicos muy diversos, y no se puede poner en duda su relevancia en el ámbito del desarrollo de armas hipersónicas. No obstante, la respuesta del Gobierno chino no ha tardado en llegar. Wang Wenbin, que es su ministro de Asuntos Exteriores, ha declarado que EEUU se está dejando llevar por la histeria y está transformando la economía y el comercio en armas contra China.

Microsoft, NVIDIA, Intel y AMD van a verse obligadas a frenar, o, cuando menos, a recortar, su colaboración con el Centro de Supercomputación de Shanghái

Este último paquete de sanciones a corto y medio plazo va a hacer mucho daño al país liderado por Xi Jinping. Zhang Xiaorong, que es el director del Instituto de Tecnología Shendu, ha confirmado que «la mayor parte de los superordenadores de China utiliza chips y software estadounidense«, por lo que es evidente que si en adelante no pueden acceder a estos componentes su competitividad se verá comprometida. De algo no cabe duda: Microsoft, NVIDIA, Intel y AMD van a verse obligadas a frenar, o, cuando menos, a recortar, su colaboración con el CSS.

