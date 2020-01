eFilm: el Netflix gratuito de las bibliotecas públicas ya está en marcha con 20.000 películas disponibles

A los cinéfilos más talluditos esto no les pillará de sorpresa, pero las bibliotecas públicas siempre han sido un oasis fílmico al que recurrir cuando aprieta el bolsillo o ya hemos devastado colecciones propias y ajenas, y no quedan novedades a las que recurrir. Desde los tiempos del VHS, el préstamo de películas ha estado en las bibliotecas, de forma legal y gratuíta. Los tiempos cambian pero, por suerte, la función de servicio público de estas instituciones, no.

Con las plataformas de streaming se han incrementado las posibilidades de acceso a películas, poniendo a nuestro alcance literalmente miles de ofertas de títulos que disfrutar en cualquier pantalla. Las bibliotecas se adaptan a esta nueva circunstancia ofreciendo eFilm, un sistema de alquiler digital de películas que pretende que la cifra de 10 millones de alquileres de préstamos audiovisuales que se contabilizaron en 2018 (casi la mitad que en 2010, informaba Infobibliotecas) vuelva a alcanzar los niveles anteriores. Algo que podría ser muy posible si tenemos en cuenta que sigue siendo gratuito, pero podemos sumarle la comodidad de poder hacerlo desde casa.

[embedded content]

El acceso inicial al servicio no es enteramente virtual, ya que es necesario acudir presencialmente a una biblioteca a recoger el carnet de la misma, pero todo el trámite previo y la solicitud (la concesión es prácticamente instantánea) se puede hacer a través de internet. Solo podrás disfrutar de eFilm en las siguientes comunidades: Asturias, Canarias, Cataluña, Euskadi, Madrid, Murcia y Navarra. Y también está disponible a través de los ayuntamientos de Torrelodones (pionera en el ensayo del servicio), Guadalajara y Vigo.

La plataforma usa la web principal de eFilm como portal hacia cada una de las regiones. Aunque el grueso del catálogo es común, en cada una de las comunidades autónomas los bibliotecarios eligen el contenido de lo que está accesible en cada plataforma, dando por ejemplo preferencia a las producciones procedentes de cada región. El resultado, en cualquier caso, es apabullante: 20.000 títulos disponibles de forma gratuíta, y muchos de ellos como veremos, muy recientes.

Entre las sorpresas más agradables de este acercamiento inicial sin duda están los completísimos sistemas de búsqueda que permiten especificar años de producción, edades recomendadas o incluso categorías técnicas específicas, como la banda sonora, aunque a veces es difícil abrirse paso por los submenús de búsqueda. Todos los detalles propios de una red social están presentes en el servicio, y se puede acceder a comentarios de otros usuarios, listas de favoritos y, pronto, a recomendaciones del sistema.

Finalmente, conviene destacar que, aunque el servicio es gratuíto, hay un sistema de colores que limita el número de alquileres al mes (eso sí, en el plazo de 72 horas se pueden ver todas las veces que se desee). El significado de los colores con el que va clasificada cada película es el siguiente:

Azul (5 / mes): Documentales culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento. Series, animación infantíl, cine y conciertos.

Naranja (3 / mes): Cine nacional e internacional, documentales, conciertos y una selección especial de cortos.

Verde y rojo (2 / mes): Cine y documentales de estreno reciente o de grandes productoras

Negro (ilimitado): Conciertos, cortos, cine clásico y documentales.

La profundidad del catálogo, la gran baza de eFilm

Para qué vamos a andar con rodeos: podemos calificar el catálogo de eFilm como uno de los más completos y variados de todas las plataformas de streaming que operan en España, con la única posible competencia de Filmin. Hay una explicación muy sencilla para ello, y es que… colaboran con Filmin. Todas las películas del catálogo de la plataforma especializada en cine independiente, clásico y de culto están señaladas con su logo, y es sencillo distinguirlas del resto.

El catálogo de eFilm como uno de los más completos y variados de todas las plataformas de streaming que operan en España

El funcionamiento de este acuerdo (que no incluye, por supuesto, todo el fondo de Filmin) consiste, como José Antonio De Luna, cofundador de la plataforma, ha explicado a nuestros compañeros de Genbeta, en que cada biblioteca sufraga los gastos de acceso a una serie de títulos de la plataforma. El resultado es «una buena forma de luchar contra la piratería (nadie puede decir que consume pirata porque no tiene dinero) y de facilitar el acceso a la cultura«.

Lo cierto es que el cine actual queda cubierto con películas como ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’ o ‘Frozen’ (recordamos que no todas tienen por qué estar en todas las regiones: en Murcia, que es donde nosotros hemos accedido, no tenían ‘El Rey León’ o ‘Dolor y Gloria’, que podría estar en otras comunidades). No es tan completo como una plataforma de alquiler bajo demanda, llena de novedades, pero da una buena alternativa a la hora de recuperar películas recientes. Si retrocedes algo más en la búsqueda e incluyes películas de los últimos quince años, por ejemplo, el número se incrementa exponencialmente.

Por el contrario, una búsqueda de cine clásico arroja resultados completísimos: hemos limitado la búsqueda a la primera mitad del siglo pasado y eFilm nos ha arrojado la friolera de 675 películas para alquilar (la inmensa mayoría, de Filmin). De actores míticos se nos proponen cantidades bastante generosas de títulos, como las 35 películas disponibles de Gary Cooper.

El cine de culto y de autor también está más que cubierto, y deambular por los abismos de categorías como terror, ciencia-ficción o thriller te arrojará una cantidad inagotable de cult-movies de calidad. La diferencia con catálogos de plataformas como Netflix o HBO, donde es muy complicado separar el grano de la paja es muy notoria, y de nuevo la culpa la tiene el muy curado catálogo de Filmin.

La impresión con eFilm es extraordinaria, mucho más teniendo en cuenta su gratuidad total y el acceso ilimitado a clásicos y cine de culto e independiente. Un tesoro cinéfilo al alcance de cualquiera que no pueda permitirse el desembolso habitual de las plataformas de streaming y que nos debería llevar a celebrar la gran cantidad de recursos públicos que tenemos a nuestro alcance.