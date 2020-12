El acuerdo del Brexit promete el uso de software moderno y menciona Netscape Navigator 4.0 como ejemplo

El mundo asistió hace pocos días a un acuerdo para el Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, un texto de centenares de páginas que pone las bases para las relaciones entre la Unión y la isla británica desde 2021 en adelante. De ese texto, por lo tanto, uno puede esperar modernidad y referencias a nuevas tecnologías… pero en él puedes encontrar menciones a Netscape Communicator.

Sí, netscape Communicator, ese navegador lanzado en 1997 y muerto oficialmente en 2008. Concretamente se habla de la versión 4.0 y es calificado como un ‘paquete de software moderno’ en la página 921. También se menciona Mozilla Mail, un antiguo cliente de correo electrónico que dejó de existir en favor de Thunderbird.

El descubrimiento lo ha hecho el profesor William Buchanan, director del Centro de Computación Distribuida y Seguridad en la Universidad Napier de Edimburgo; y The Guardian lo ha reflejado:

Netscape Communicator is mentioned in Brexit document … Almost feels like it is 40 years old …1K RSA and SHA-1 … one day we will build a digital world fit for the 21st Century … pic.twitter.com/1cg6uX3clw

— Prof B Buchanan OBE (@billatnapier) December 26, 2020