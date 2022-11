El Always on Display del iPhone 14 Pro gastaba mucha batería. La solución ha sido seguir los pasos de Android

El Always on Display del iPhone 14 Pro gastaba mucha batería. La...

Con el lanzamiento del iPhone 14 Pro llegaba una de las funciones más rumoreadas: el Always on Display. Una tecnología que los usuarios de Android llevaban disfrutando desde hace años, y que Apple quiso reinterpretar. Esto último es un punto clave, y es que lo que distingue al Always on Display de Apple es que muestra más información** y a nivel visual es (o era) bastante más completo que su competencia.

El tributo a cambio de un modo AOD dependiente tanto del brillo automático como del ritmo de notificaciones que tuviese el teléfono, se acababa traduciendo en un consumo algo disparado. La solución con la nueva beta de iOS 16.2 ha sido sencilla: seguir los pasos del Always on Display de Android.

Al final, un AOD básico es lo que se necesitaba

El Always on Display lleva en Android desde hace bastante tiempo, pero Apple lo ha introducido por primera vez con sus iPhone 14 Pro y Pro Max. Su funcionamiento no era el de una pantalla negra sin información más allá del reloj e iconos de notificación, sino que funcionaba como una atenuación completa del panel, respetando notificaciones, fondo de pantalla y widgets de la pantalla de bloqueo.

En el lado funcional, la idea daba buenos resultados, pero a nivel energético el consumo se disparaba. Depender del propio brillo automático hace que, bajo luz solar, la batería volase, al emitir bastantes nits y contar con fondos a color que había que iluminar. La solución de Apple ha sido clara: hacerlo más básico.

Imagen: 9to5mac.

La tercera beta de iOS 16.2 incluye nuevas configuraciones para el modo AOD, con las opciones de eliminar el fondo de pantalla y las notificaciones. Estos dos son puntos clave para contener el consumo energético, y es que un panel completamente negro (salvando los iconos de la hora) siempre será menos demandante de batería en un terminal con pantalla OLED.

Un Always on Display completo que consuma mucha energía o un Always on Display bastante menos completo a cambio de un consumo más contenido. Sea como fuere, parece que en Android no se iba muy desencaminado, y que la senda de la eficiencia pasaba por restar elementos.