El apocalipsis no hace ruido y acaba de llegar a Netflix en uno de los grandes éxitos recientes del género

El apocalipsis no hace ruido y acaba de llegar a Netflix en...

La primera entrega de esta película fue una de las grandes historias apocalípticas de los últimos años. Su originalísimo enfoque, intimista y a la vez rebosante de tensión, en el que en el fin del mundo había que permanecer en el más absoluto de los silencios, convirtió a esta propuesta de John Krasinski en una de las piezas clave del cine apocalíptico reciente. Ahora podemos disfrutar de su secuela ‘Un lugar tranquilo 2‘, que acaba de llegar a Netflix.

Esta segunda parte continúa de forma lineal la propuesta de la primera: la familia que intenta sobrevivir a la invasión de unas criaturas alienígenas que se orientan con el sonido sigue permaneciendo unida, aunque no sea fácil después de lo que sucedió en la historia precedente (que por cierto, también puedes ver en Netflix, además de en Prime Video). En esta segunda parte se incide en cómo en una sociedad destruida, los monstruos no son los únicos peligros a los que enfrentarse.

Aunque obviamente la mayoría de los hallazgos de la saga están en la primera parte, esta segunda entrega hace un esfuerzo consciente por no estropear su recuerdo. Tenemos un flashback inicial muy consistente, y la estupenda decisión de no aumentar la espectacularidad o el horror, sino mantener bajo el volumen (el literal y el otro) y presentar una tragedia minúscula. Esto no va de salvar el mundo, sino de que se salve una familia muy específica.

Por otra parte, con la llegada del bebé y con los dos hijos que ya han crecido y tienen inquietudes más maduras que en la primera entrega, la película se puede permitir caminar por otros derroteros para que no se sienta repetitiva. Y todo en un contexto muy especial: la película se estrenó con la pandemia, cuando lo que presentaba la ficción tenía un escalofriante reflejo en la realidad. Una pieza de ficción apocalíptica que parecía un documental.