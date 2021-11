El Apple Car, el coche eléctrico de los de Cupertino, tiene fecha de lanzamiento, según Bloomberg

Todo lo que rodea al coche eléctrico en el que, al parecer, está trabajando Apple, resulta confuso. Varios medios de comunicación estadounidenses razonablemente sólidos, como las cadenas de televisión CNBC y Bloomberg, dan por hecho desde hace varios meses que la compañía de Cupertino está trabajando en el desarrollo de un coche eléctrico, una iniciativa de la que, por otro lado, llevamos oyendo hablar de una manera intermitente desde 2018.

Sin embargo, a mediados del pasado mes de septiembre la sombra de la duda se cernió sobre el proyecto Titán, que es el nombre en código que, al parecer, utilizan en Apple para identificar su futuro coche eléctrico. Dough Field, un antiguo ejecutivo de Tesla que hasta ese momento lideraba este desarrollo, abandonó la firma de la manzana y fichó por Ford.

Curiosamente, Field no es el primer directivo vinculado al proyecto Titán que ha dejado las filas de Apple. Antes que él salió de la compañía Steve Zadesky, un reputado ingeniero mecánico procedente de la cantera de Ford. Estos vaivenes parecían reflejar que algo no iba bien en este proyecto. Cuando menos insinuaban una cierta inestabilidad. Quizá esta es la razón por la que, según Bloomberg, Apple ha acelerado el desarrollo de su coche eléctrico con el propósito de consolidar su apuesta.

El Apple Car llegará en 2025, según Bloomberg

El sucesor de Field al frente del proyecto Titán es Kevin Lynch, un veterano ingeniero de la casa que ha estado involucrado, entre otras divisiones, en el desarrollo del Apple Watch. Sabemos que este técnico lidera esta división de Apple desde hace algo más de dos meses, pero la información que está adquiriendo cuerpo durante las últimas horas defiende que esta compañía ha pisado el acelerador para colocar su coche eléctrico en la calle durante 2025.

No obstante, esto no es todo. Las mismas fuentes que respaldan esta previsión aseguran que Apple está decidida a dotar a su vehículo de conducción autónoma total. De hecho, los de Cupertino parecen estar interesados en suprimir de su vehículo eléctrico tanto el volante como los pedales. Aunque aceptemos que consigan desarrollar esta tecnología completamente durante los próximos cuatro años lo que no está claro es que la legislación vaya a avanzar a ese mismo ritmo para permitir la circulación de un coche con estas características.

Será interesante seguir los pasos que dará Apple en este terreno durante los próximos años, y también, cuando llegue el momento, comprobar si, como afirma la multinacional financiera estadounidense Morgan Stanley, este vehículo eléctrico será la próxima disrupción de esta compañía. Todos sabemos que los de la manzana han irrumpido con éxito en varias ocasiones en otros mercados, así que, quién sabe, quizá vuelvan a hacerlo, pero en esta ocasión en el sector de la automoción.

Imagen de portada | Boris M

Vía | Bloomberg