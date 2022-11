El batacazo de Sony con su GamePass: ha perdido dos millones de suscriptores desde que lanzó PS Plus

No hay demasiado lugar a dudas con unos datos tan redondos: en su último informe de resultados, Sony ha anunciado que ha perdido 1’9 millones de suscriptores (de 47,3 millones a 45’4) entre julio y septiembre de 2022. Es decir, los meses que sucedieron a la inauguración de su nuevo servicio en junio de ese mismo año. La relación causa-efecto parece bastante clara.

El servicio llegó con tres opciones distintas a diferentes precios: por 8,99 euros al mes estaba el nivel Essential, con los mismos beneficios que los antiguos suscriptores del servicio. El siguiente nivel, el Extra, costaba 13,99 euros y añadía una selección de 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar. Y finalmente, el Premium de 16,99 euros al mes con todo Essential y Extra, más 340 títulos adicionales con retrocompatibilidad con PS3, PS2, PSP y PSX, y la posibilidad de jugar vía streaming.

Sin embargo, la palada de cal llega con otra de arena: pese al descenso de suscriptores tenemos una subida del 10% en ingresos. El motivo también parece estar claro: hay una bajada de usuarios activos (de 103 millones a 102 millones) y suscritos, pero muchos de ellos han decidido mejorar su servicio adquiriendo los tiers más caros.

La impresión ha sido, no obstante, negativa, tal y como ha reconocido el director financiero Hiroki Totoki: «en general, no hemos obtenido grandes resultados», y apunta a una promoción más agresiva en el futuro para dar alas a un servicio al que aún le queda mucho para alcanzar a sus rivales. Totoki admite que Sony está teniendo en año complicado debido a la carencia de grandes lanzamientos para la consola, los efectos aún coleando de la pandemia y problemas de existencias con Playstation 5 debido a la crisis de componentes.

Esta última circunstancia arroja otro dato dramático para Sony: de 18 millones de consolas previstas para vender antes de fin de año solo lleva 5,7. Hay que recordar que hablamos del penúltimo trimestre de 2022, y que aún quedan tres meses, de ellos dos que tradicionalmente están entre los que más rinden en ventas, pero es posible que la inflación y un año no especialmente lucido en general para la compañía (aunque habla de 6,5 millones de consolas fabricadas en el último trimestre, un empujón indiudable) impida que se llegue al objetivo previsto.

Perspectivas positivas (pero no para Plus)

Sony cuenta para este tramo final del año no solo con ese incremento en la fabricación de consolas, sino con dos títulos potentes: el nuevo ‘Call of Duty‘ y ‘God of War: Ragnarok‘. Pero en lo que concierne a PS Plus, Game Pass sigue llevando una ventaja incomparable: el servicio de Microsoft no solo está perfectamente integrado en el ecosistema de la consola y su juego en la nube es ya una realidad, sino que su oferta de juegos de estreno desde el día 1 es muy atractivo.

Si Game Pass resulta rentable para Microsoft o es una mera apuesta a futuro es algo que aún está por ver, pero tiene para los meses venideros unas cuantas inyecciones de prestigio muy significativas, como son los próximos juegos de Bethesda en exclusiva y desde el primer día. Sus 25 millones de usuarios (cifra de enero de 2022) es mucho menor que los usuarios de Playstation Plus y no hay datos sobre los usuarios de Xbox Gold. Pero sin embargo, la sensación generalizada es de que Microsoft va ganando la partida.

En cualquier caso, el próximo informe de resultados, a principios del año que viene, va a resultar esencial para el futuro de Playstation Plus. Es impensable que Sony, de momento, renuncie a un servicio cuya reformulación está solo despegando, pero está claro que la competencia es feroz y tendrá que encontrar una nueva forma no ya solo de impulsarlo, sino de comunicarlo a sus potenciales suscriptores.