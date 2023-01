El bloqueo de la API de Twitter ya se ha cobrado una importante víctima: la mítica Twitterrific

Las nuevas reglas respecto a la API de Twitter se acaban de cobrar una importante víctima: Twitterrific. Aquellos que sean usuarios de Twitter desde sus inicios seguramente lo sepan, pero para aquellos menos doctos en la red social del pajarito, Twitterrific fue el primer cliente de escritorio para Twitter, el primer cliente móvil y una de las primeras aplicaciones en estar disponibles en la App Store.

Desde su lanzamiento en 2007, que se dice pronto, Twitterrific ha sido una de las apps de Twitter más queridas por la comunidad. Sin embargo, los recientes cambios en la política de la API de Twitter han hecho que, en pocas palabras, la aplicación tenga que ser descontinuada, dejando a Icon Factory en la estacada.

El cambio en la API llegó sin previo aviso. Si bien es cierto que Twitter llevaba años limitando cada vez más y mas su API (que es, básicamente, la suite de herramientas necesarias para que una app pueda comunicarse con la plataforma), hace algunos días bloqueó el acceso a apps como Tweetbot y Twitterrific sin motivo aparente y sin explicación de ningún tipo. Ya se temía lo peor.

Tiempo después, Twitter actualizó las reglas relativas a la API, afirmando que, desde ahora, no puedes usar la API de Twitter para «crear o intentar crear un sustituto, servicio o producto similar a las Aplicaciones de Twitter, entendiéndose Aplicaciones de Twitter como «productos, servicios, aplicaciones, sitios web, páginas web, plataformas y otras ofertas dirigidas al consumidor, incluidos, entre otros, los ofrecidos a través de https://twitter.com y las aplicaciones móviles de Twitter».

Tener la API abierta es, en parte, una de las cosas que hicieron a Twitter grande. La plataforma daba la libertad suficiente para que desarrolladores y consumidores pudieran usar la red social de diferentes maneras. Cerrarla fue, en palabras del ahora exCEO Jack Dorsey, «la peor cosa que hicieron». Basta con ver lo que está pasando para ver que el resultado está siendo nefasto.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023