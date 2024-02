El CEO de NVIDIA confiesa qué carrera cursaría y es muy mala noticia para la informática

Jensen Huang es uno de los grandes triunfadores de los últimos años gracias al buen desempeño de los procesadores orientados a la inteligencia artificial que ha estado fabricando NVIDIA. Este éxito al frente de la compañía le ha permitido alzarse como la vigesimotercera mayor fortuna del mundo con una valoración de más de 61.500 millones de dólares según Forbes.

En 1993, este ingeniero eléctrico formado en la Universidad Estatal de Oregón y con Máster por la Universidad de Standford, unió sus conocimientos de ingeniería con los de un grupo de amigos y fundó NVIDIA. Según declaraba el propio Huang, tal vez si tuviera volver a recorrer ese camino, no lo haría.

En un debate con el Ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubai, el director ejecutivo de NVIDIA afirmaba que la inteligencia artificial estaba siendo tan transformadora que probablemente se plantearía su formación si hoy tuviera que comenzar a estudiar una carrera.

El ministro árabe le preguntó qué deberían estudiar los niños en la actualidad de cara a desarrollos tecnológicos en el futuro, y la respuesta de Huang fue realmente inesperada, teniendo en cuenta que es el directivo de una gran tecnológica.

“En la última década, casi todos los oradores que han subido a este escenario han enfatizado que es importante que los niños aprendan informática, que sepan programar. Sin embargo, la situación actual es casi la contraria: nuestro trabajo es crear tecnología informática para que nadie necesite programar».

Según Jensen Huang, la evolución de los modelos de inteligencia artificial generativa ya cumple con esa función y no van a hacer más que mejorar en el futuro, por lo que no ve necesario que los niños de hoy dediquen su tiempo de aprendizaje a esas actividades. “Ahora cualquiera, en todo el mundo, puede ser programador. Este es el milagro de la inteligencia artificial. […] Por primera vez, hemos cerrado la brecha tecnológica”.

Qué estudiaría Jensen Huang

La intervención del CEO de NVIDIA no deja claro qué estudios se convertirán en imprescindibles para esos niños que empiezan a estudiar hoy, pero que dentro de veinte años serán quienes recojan el testigo de la evolución tecnológica.

Lo que sí deja claro es qué consejo le daría a uno de estos jóvenes si le preguntaran a él qué carrera universitaria cursar. “Pondría atención en que, uno de los campos más complejos de la ciencia, es la comprensión de la biología», declaró Huang.

“Hablamos de ‘descubrimiento de fármacos’ como si fueras deambulando por el universo y dijeras: “Mira lo que me he encontrado”. Sin embargo, nadie habla de ‘descubrimiento del automóvil’ o de ‘descubrimiento de software’. No, a eso lo llamamos ‘ingeniería’ y cada año nuestro software, nuestros chips y nuestra infraestructura tecnológica son mejores que el año anterior, pero hay muy pocos avances en las ciencias de la vida”.

“Así que, si ahora tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, me daría cuenta de que la tecnología que convierte las ciencias biológicas en ‘ingeniería biológica’ ya está aquí, y de que la biología digital será un campo de la ingeniería, no un mero campo de la ciencia: espero que esto sea el principio de toda una generación que disfrute trabajando con proteínas, productos químicos, enzimas y materiales”.

El enfoque de Jensen Huang apunta a que las técnicas de edición genética como el CRISPR han experimentado un importante auge, aupadas por el incremento en las capacidades y usos de la inteligencia artificial en distintas áreas de investigación científica.

El millonario no solo pone el foco en el desarrollo de la inteligencia artificial como herramienta para el futuro, sino que vaticina que los logros que se están consiguiendo con ella llevarán al resto de ciencias a un nuevo nivel y es ahí donde más innovación y desarrollo se necesitará para darle un uso práctico a la IA.

Imagen | Flickr (Fortune Global Forum), Pexels (Chokniti Khongchum)