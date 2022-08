El CEO de NVIDIA dice que han fabricado demasiadas tarjetas gráficas. Y por eso van a bajar precios

Ayer, Nvidia anunció sus resultados financieros del segundo trimestre fiscal del año, y dejó buenas noticias para los jugadores del mundo que llevan meses (¿años?) esperando a poder adquirir una tarjeta gráfica moderna a un precio «de los de antes».

Es decir, no regalados, pero no por encima de precio recomendado. Eso, que no parecía un sueño factible hace poco, se acerca cada vez más por la situación del mercado y por las palabras del CEO de Nvidia que ha recogido The Verge

En cuanto a lo primero, las ventas de chips de Intel se están desplomando, y a los Mac tampoco les va bien. No es cosa del último mes, en 2022 hay un descalabro general y consultoras como Gartner lo avisan.

En cuanto a lo segundo, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, dice que se han «encontrado con un exceso de inventario» a causa de cómo estaba funcionando el mercado hasta ahora. Y eso tiene consecuencias, como anuncia: «Nuestra estrategia es vender muy por debajo de los niveles de venta directa actuales en el mercado para darle al canal la oportunidad de corregir. Lo haremos durante un par de trimestres más o menos».

Nvidia está «fuera de los máximos», pero sus números actuales siguen muy por encima del periodo COVID-19

Huang ha mencionado que la venta directa de GPUs GeForce sigue siendo fuerte, pero que «está fuera de máximos». Y no, no se refiere a la etapa dura de la pandemia o de la fiebre más alta del minado de criptomonedas, sino a principios de año, etapa que define como realmente alta en ventas.

Huang dice que la venta directa de tarjetas gráficas, en general, ha aumentado un 70% desde antes de la pandemia. Pero asume que vienen vacas algo más flacas y toca reducir ventas, porque no solo es un descenso de la demanda, sino una condición macroeconómica que «empeoró drásticamente».

Por cómo está el euro, esta bajada de precios no tiene por qué llegar a nuestro mercado, viendo lo que ha pasado con la PS5 o los Mac

Hasta entonces, afirma, los precios tendrán que bajar para ajustarse antes de los lanzamientos de la próxima generación de tarjetas gráficas. Para ello, el CEO dice que han llegado a acuerdos con sus socios para posicionar mejor los precios en el mercado. «Nuestra estrategia es vender muy por debajo de los niveles de venta directa actuales en el mercado».

Que un CEO diga esto no significa que de la noche a la mañana vayamos a encontrar chollos y descuentos enormes en una RTX 3070 o RTX 3090 Ti, pero sí que habrá precios incluso por debajo de lo que han establecido en lanzamiento, cosa que, en general, no ha pasado estos últimos años.

Un 70% de más ventas que antes de 2020 no es una cifra que deba invitar al pánico a ninguna compañía. Simplemente, la pesadilla está acabando, y eso trae ventas más bajas, porque la cadena de producción estaba operando en máximos. La bajada de precios, eso sí, no tiene por qué llegar a todos los mercados. En Europa, por ejemplo, Apple ha subido precios al MacBook Air M1 (sin mejorar sus componentes). Y hoy mismo, Sony ha anunciado una subida de precios de PlayStation 5 para el nuestro y otros mercados, pero no para Estados Unidos.