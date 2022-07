El coche eléctrico plantea demasiados retos. China ya ha ido un paso más allá con su primer coche solar

Sin combustibles fósiles, ni ninguna otra fuente externa. Solo con pura energía solar. Un equipo de China compuesto por 42 empresas y tres universidades ha dado forma a Tianjin, un coche que se impulsa exclusivamente con energía del astro rey. Eso apuntan al menos medios locales, que lo presentan como el primer vehículo del Gigante Asiático que cumple esa característica.

Los datos desgranados por CnEVPost muestran que Tianjin mide cuatro metros de largo, 1,7 de ancho, 1,8 de alto y pesa 1.020 kilos. Dentro pueden viajar cuatro personas y en la parte superior incorpora un amplio módulo solar de 8,1 m2, una superficie más que respetable.

En días soleados Tianjin puede generar un máximo de 7,6 kWh. En cuanto a su capacidad, el alcance máximo que han probado sus creadores es de 74,8 km y la velocidad máxima de 79,2 km/h. Otra de sus ventajas es que permite una reducción significativa en las emisiones de carbono.

Lo más espectacular de Tianjin no son sin embargo sus medidas.

Junto a su capacidad para funcionar solo con luz solar, su gran característica es que el vehículo no incorpora volante. Gracias a un nivel de “autonomía 4 y superior”, puede avanzar de forma totalmente automática. Como siempre es más fácil verlo que imaginárselo, en CnEVPost han grabado un vídeo en el que puede verse al Tianjin en acción con cuatro pasajeros a bordo. En el salpicadero solo hay una pantalla táctil en la que se indican datos como la velocidad y varios botones.

Lo que no concreta CnEVPost es el listado de empresas e investigadores que están detrás del proyecto. Solo se precisa que en total rondan el medio centenar, que el modelo se desarrolló en unos cinco meses y para dar forma a Tianjin se emplearon 47 tecnologías avanzadas y componentes de la industria local. De su producción se está encargando

IAT Automobile Technology.

#ExploringTianjin #HelloTianjin #ModernTianjin The pure solar car «Tianjin» can move according to the route set by the unmanned system. It will go out of Tianjin and spread the high-end materials and cutting-edge technologies throughout the country. #Tianjin #NiceTianjin pic.twitter.com/6yL1IiBOm8

— Exploring Tianjin (@ExploringTJ) July 9, 2022