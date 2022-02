El Craob X es un portátil conceptual que anticipa un futuro de ordenadores sin puertos (ni uno)

Llevamos años oyendo hablar de ese posible futuro con dispositivos sin puertos. Sin embargo, los puertos se resisten a irse. A pesar del auge de la carga inalámbrica, todos los móviles tiene puertos de carga. A pesar de que los portátiles también han empezado a reducir el número de puertos disponibles, siguen haciendo acto de presencia.

Pero, ¿y si dejasen de hacerlo? ¿Y si el futuro es, efectivamente, completamente inalámbrico? Eso es lo que nos propone el Craob X, un portátil conceptual que «llegará pronto» (veremos si finalmente es así o no) y que, efectivamente, lo apuesta todo a lo inalámbrico. No tiene ni un solo puerto, ni uno, ni siquiera para cargarlo.

Mira mamá, sin puertos

El Craob X es un portátil conceptual, es decir, que no está disponible ahora mismo en el mercado. La propia empresa asegura que «llegará pronto» en su web, pero por el momento no tenemos más información más allá de las imágenes y las especificaciones publicadas por la firma. Por lo tanto, habrá que esperar para ver si finalmente se materializa y, de hacerlo, de qué forma.

Este ultrabook dice ser muy ligero, con solo 861 gramos de peso; muy fino, con siete milímetros de grosor, y completamente inalámbrico. Tampoco tiene marcos y la pantalla (13,3 pulgadas y 4K, por cierto) se extiende hasta las esquinas. Tanto es así que la webcam se ha integrado en una perforación en la pantalla, al más puro estilo móvil Android actual.

Como se puede comprobar en las imágenes, los puertos brillan por su ausencia. No hay USB, ni A ni C, ni RJ45, ni jack de auriculares ni cargador. Nada de nada. ¿Cómo se carga, entonces? De forma inalámbrica. Según la empresa, el dispositivo usa un «cargador inalámbrico que se acopla magnéticamente a la parte trasera del portátil».

Este cargador no solo sirve para cargar, sino que realmente es también un dock con puertos. El cargador tiene puertos USB C, USB a, un lector de tarjetas SD y un puerto de auriculares. ¿Cómo funciona exactamente este dock? No se sabe. La empresa no ha desvelado más detalles, así que habrá que estar pendientes.

Finalmente, y en lo referente a especificaciones, el dispositivo promete hasta un Intel Core i7-1280P, una GPU Intel Iris Xe, hasta 32 GB de memoria RAM LPDDR5, hasta 2 TB PCIe 4.0 y conectividad WiFi 6E. Todo ello, recordemos, en un chasis de 821 gramos y siete milímetros de grosor. Por el momento, no hay información sobre su precio y disponibilidad.

Vía | VideoCardz