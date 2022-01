El E3 2022 no será presencial debido a la COVID-19 y su “potencial impacto en la seguridad” de los asistentes

Un año más, y por tercera vez consecutiva, el E3 2022 no será un evento presencial. Así lo ha confirmado la ESA (Entertainment Software Association) en un escueto comunicado publicado en su página web oficial. Dicho comunicado reza lo siguiente:

«Debido a los continuos riesgos sanitarios que rodean a COVID-19 y su potencial impacto en la seguridad de los expositores y asistentes, el E3 no se celebrará en persona en 2022. Seguimos increíblemente entusiasmados con el futuro del E3 y esperamos anunciar más detalles pronto.»

Desde la ESA no han confirmado si, como el año pasado, el evento tendrá lugar de forma totalmente digital. Es más, el E3 2022, que es uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos, todavía no tiene fechas oficiales. El plan era retomar el evento físico, algo que tendría sentido siendo 2022 un año lleno de lanzamientos importantes, pero el repunte en casos de COVID-19 ha roto todos los esquemas.

Un E3 con futuro incierto

Por el momento, lo poco que sabemos del E3 2022 es que no tendrá evento físico. Más allá de eso, su futuro es incierto. Es curioso que la propia ESA no haya confirmado en el comunicado que el evento tendrá lugar de forma digital. En su lugar, la asociación ha dicho que “seguimos increíblemente entusiasmados con el futuro del E3 y esperamos anunciar más detalles pronto”, pero sin más detalles.

No obstante, y según IGN, que cita una comunicación posterior con la ESA, a día de hoy no se puede confirmar si habrá o no evento digital en lugar de uno físico, como sucedió en 2021. Tal y como señalan desde VidaExtra, que haya o no un evento digital dependerá de los expositores, véanse Microsoft, Nintendo, Bandai Namco, Activion o Ubisoft, entre otros.

Por si esto fuera poco, Geoff Keighly ha anunciado el Summer Fest 2022 en colaboración con Prime Gaming. Se trata de un evento digital y paralelo al E3 que normalmente sirve como antesala de grandes anuncios. Todavía no tiene fecha oficial, pero sí sabemos que se celebrará y que será online. Habrá que esperar para ver qué futuro le depara al E3 2022 y qué hará la ESA para adaptarse a las circunstancias actuales.

El MWC 2022, por ahora, mantiene su formato presencial

Normalmente, el E3 suele tener lugar en junio, así que llama la atención que la ESA haya tardado tan poco en anunciar su no presencialidad. Este movimiento de la ESA pone sobre la mesa la siguiente pregunta: si el E3 2022, que es un evento en verano, no va a ser presencial, ¿qué pasará con aquellos eventos que van a tener lugar próximamente?

El CES 2022, sin ir más lejos, ha sido en formato mixto y durante menos días. La feria de Las Vegas estaba programada para terminar el sábado 8 de enero, pero finalmente se pondrá punto y final el 7 de enero. Dicha decisión fue adoptada “como una medida adicional a los actuales protocolos sanitarios”. A ello hemos de sumarle el goteo de abandonos de multinacionales como BMW, Intel, AMD, GM, Google, T-Mobile, Amazon, Microsoft o Meta. En cualquier caso, desde la organización aseguran haber reunido a 2.200 expositores.

El evento importante más cercano en el horizonte es el MWC 2022. En 2020 el evento fue cancelado y el año pasado se celebró en junio (normalmente es en el primer trimestre del año) de forma semipresencial. A dicho evento faltaron empresas como Samsung, Xiaomi, Sony, Nvidia, TCL, LG, Nokia, Lenovo, Google, Amazon y Qualcomm, en otros. Este año está programado para desde el 28 de febrero al 3 de marzo y, por ahora, el evento parece que será presencial.

De hecho, sabemos que será necesario aportar un certificado digital para entrar y llevar mascarilla FFP2. En palabras de la GSMA:

“Para entrar en el recinto, el personal, los trabajadores, los expositores, los visitantes, los proveedores y los socios tendrán que cargar la documentación que certifique su estado de vacunación, un certificado de recuperación o una prueba COVID negativa a través del sistema de registro o de la App del MWC […] Las mascarillas FFP2 volverán a ser necesarias, se controlará la ocupación, se mejorará la ventilación y se aumentará la limpieza y el saneamiento”.