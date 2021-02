‘El ejército de los muertos’ estrena tráiler oficial: la nueva película de Zack Snyder para Netflix está llena de zombies, tiros y acción

Finalmente, tenemos tráiler oficial para ‘Army of the Dead‘ o ‘Ejército de los muertos’, la nueva película de Zack Snyder para Netflix. Es un título muy anticipado en el que Snyder, del que próximamente esperamos su ‘Liga de la Justicia’, vuelve a sus orígenes, ya que su primera película fue ‘Amanecer de los muertos‘. Tal y como podemos ver en el vídeo bajo estas líneas, ‘Army of the Dead’ se estrenará en Netflix el próximo 21 de mayo.

En el cartel de la película encontramos a Dave Bautista (actor y exluchador profesional), Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer y Tig Notaro. El guion ha quedado en manos de Snyder, Shay Hatten (que recordaremos de ‘John Wick: Capítulo 3 – Parabellum‘) y Joby Harold (del ‘Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur‘).

Las Vegas se llena de zombies

En ‘Army of the dead’, Zack Snyder nos llevará a la ciudad de Las Vegas, donde ha habido un brote zombie. Allí, en la zona de cuarentena, un grupo de mercenarios capitaneados por Bautista tendrá que sobrevivir para perpetrar el «mayor atraco jamás intentado». El filme promete acción, zombies a patadas (sin llegar al extremo de ‘Guerra Mundial Z’) y una ambientación post apocalíptica digna de una producción como esta.

Con esta película, Snyder vuelve de alguna forma a donde empezó, ya que fue el director de ‘Amanecer de los muertos’, su primera película y una de las más conocidas. Snyder comentó la idea con Warner, pero según explicó en una entrevista con EW, «no querían gastar tanto dinero en una película de zombis, o simplemente no se lo tomaban en serio». A Netflix, sin embargo, sí le gustó la idea.

En palabras del propio Snyder, ‘Army of the Dead’ es «desatada, una película de zombis y atracos extrema, una genial mezcla de géneros. De eso esperarías puro caos zombi y lo vas a tener, al 100%«. No ha sido una película exenta de problemas, ya que Tig Notaro tuvo que grabar algunas escenas para sustituir a Chris D’Elia debido a unas acusaciones por acoso sexual.

En cualquier caso, la película ya está lista y se estrenará en Netflix el próximo 21 de mayo. Todavía habrá que esperar un poco para ver el que, seguramente, sea uno de los grandes estrenos de la plataforma para 2021.