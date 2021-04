El equipo para gaming y streaming en Twitch de Samuel Oliver (Xataka Vídeo): PC, micrófono, cámara y más

Puede que te hayas quedado con la cara de algún editor de Xataka, pero la de Samuel Oliver es probable que te suene más. Y es que es uno de los rostros de Xataka Vídeo, tanto delante como detrás de las cámaras. Hemos hablado con el malagueño para que nos cuente cuál es su equipo para jugar, retransmitir sus partidas en Twitch y su podcast.





Un PC montado a medida de sus necesidades… y de la realidad virtual

Su ordenador para jugar está montado a piezas, un proyecto que culminó hace menos de un año. ¿Con algún criterio en especial? «Lo hice sobretodo porque soy un aficionado a la Realidad Virtual y además le doy bastante caña a los streaming de Twitch.»

Como ambas cosas requieren de un equipo potente si quieres ir con soltura, se lanzó a por un equipo muy potente «escatimando poco sobre todo en procesador y gráfica.»

Entre sus títulos favoritos, «tengo pocos que sean obsesivos más allá de ‘Overwatch‘ y ‘Valorant‘ a los que les habré echado más horas de las que me gustaría reconocer.»

No obstante, reconoce que juega a todo: «ahora mismo estoy completando ‘Control‘ y ‘Sekiro: Shadows Die Twice‘. De vez en cuando cae alguna partida a Slay The Spire (cuidadito porque este engancha que da gusto) y tengo que retomar el ‘Dragon Quest XI‘, que lo he dejado a algo más de la mitad.»

Casi todo lo que juego lo tiro a 2K 144 Hz, pero hay excepciones como Control que lo juego a 1080p y me da unos 90 fps.»

De esta necesidad nació su PC. La gráfica elegida es una Zotac GeForce RTX 2070 Super AMP Extreme con 8GB de memoria dedicada de tipo GDDR6:

«Es una bestia que me da todo lo que necesito. Me encanta jugar en PC y siempre quiero tener todos los ajustes al máximo para verle hasta la última arruga al personaje en pantalla. Además como me encanta la realidad virtual, necesitaba algo que me diera una fluidez suficiente en este ámbito.»

No obstante, tuvo en mente apostar por una RTX 2080 pero «el presupuesto tampoco podía salirse tanto y la verdad es que tampoco hubiera sido un salto tan grande como para hacer el sacrificio. En un futuro sí que me gustaría cambiar a una RTX 3080, básicamente porque hice el análisis en vídeo de ella y quedé totalmente alucinado. No había juego que se le resistiese con todo al máximo, en 4k y con raytracing. Tener más de 60 fps con esos parámetros es una auténtica locura.»

El procesador que compró fue un AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz (429 euros) «No quise ir corto, sobre todo porque en cuanto a streaming es de lo que más se necesita ya que los programas de streaming como Streamlabs OBS que es el que yo utilizo consume muchísima CPU y por ahora la verdad es que bastante contento.»





AMD Procesador RYZEN9 3900x Socket AM4

Optó por 32GB de RAM con los módulos Corsair Vengeance LPX (180 euros) porque no solo quiere su equipo para jugar, sino también «me vienen genial para la edición de vídeo y claro, para streaming también ayudan.»

En el almacenamiento se decantó por un SSD Samsung 860 EVO Basic de 1TB (118 euros) y el HDD Seagate BarraCuda de 2TB (54 euros). Eligió ese SSD porque:

«Hoy en día ya es un poco impensable llevar un pc sin ssd y mis últimos dos ordenadores ya los han llevado. El problema es que siempre se me quedaban algo cortos los 128gb y 256gb respectivamente que llevaban así que esta vez me fui a lo grande y opté por 1tb. Así me aseguro unos cuantos juegos en el mismo para tener el máximo rendimiento en los mismos y no me tengo que preocupar de borrar archivos temporales cada dos por tres. Elegí Samsung porque he tenido buenas experiencias con sus SSD. «

Sobre su HDD: «He tenido anteriormente 1,5 tb y aunque nunca lo he llenado, si el ssd es de 1tb que menos que duplicar esa cifra en el HDD. Aquí la marca me importaba más que me diera más por menos que fuera una muy reconocida. Este Seagate salía bastante económico y no me lo pensé mucho.»

El ordenador a piezas de Samuel Oliver

Completa su equipo con la placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra (289 euros), la alimentación Corsair CX750M 750W 80 Plus Bronze Modular (101 euros), la atractiva caja NZXT H710i Cristal Templado USB 3.1 RGB (189 euros) y Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB, un sistema de refrigeración líquida, una elección que probablemente no repetiría:

«Elegí refrigeración líquida por puro postureo. Siempre he pensado que es lo mejor que puedes tener, pero la realidad es que no existe una refrigeración líquida buena al mismo precio que una tradicional. No es que me vaya mal, pero sé que el disipador me daría mejores resultados si fuera de ventilador. Además tengo un ruidito algo molesto que tengo localizado en esa refrigeración. Pero bueno, todo error es aprendizaje para el futuro»

Buscaba un equipo potente con un presupuesto de 2.000 euros pero «acabé gastando 2.243 euros. Me parecía que había elegido unos componentes lo suficientemente buenos como para gastarme esos 200 euros extra. «

Según explica «Tanto estos como el resto de componentes decidí comprarlos gracias a la guía que hizo nuestro gran compañero Juanky sobre el tema.»

Sus periféricos para jugar

Aunque su PC está elegido con mimo componente a componente, Samuel reconoce que en cuanto a periféricos, salvo algunas excepciones, «no tiene nada del otro mundo.» Estas son sus joyas más preciadas:

Oliver aprovechó el Black Friday para comprar su monitor: «Buscaba un monitor 2K de 144Hz y me compré el AOC Gaming CQ32G1 31.5″. Que fuera tan grande (estaba mirando 27″) y curvo no entraba dentro de mis planes pero la verdad es que tardé un par de días en acostumbrarme y ahora estoy bastante contento.»

De su monitor explica que tiene cosas muy buenas y otras no tanto: «Lo único malo que tiene es que la reproducción del color y los negros no están muy allá, pero se te pasa en cuanto mueves todos los juegos a 144hz que es toda una gozada.»

AOC Monitor Gaming CQ32G1- 32″ Curved 1800R, Full HD, 144Hz, VA, 1ms, FreeSync Premium, 1920×1080, 250 cd/m, D-SUB, HDMI 2×1.4, Displayport 1×1.2

La otra excepción es su ratón:

«En el ratón también invertí algo más porque suelo darle bastante caña diferentes shooters como ‘Overwatch’ o ‘Valorant’ y sí que necesitaba algo medio en condiciones preciso y sensible. Me decanté por el Logitech G502 Hero (49 euros) porque ya lo había podido probar antes y todo el mundo me lo recomendaba. Y la verdad es que contentísimo.»

El ratón de Samuel es un Logitech G502 Hero y está contentísimo con él

Logitech G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac, Negro

De sus HyperX Cloud Alpha S destaca su relación entre prestaciones y coste: «Son unos cascos que en cuanto a calidad precio están genial. Se escuchan realmente bien sobre todo si activamos el 7.1. La única pega que tiene es que tienen cable y me gustaría tenerlo todo inalámbrico. Siempre he tenido en el punto de mira los Steelseries Arctis 9 (179 euros) para cuando ya no pueda con más cable.»

HyperX Cloud Alpha S

HyperX HX-HSCAS-BL/WW Cloud Alpha S – Casco para Gaming con tarjeta de sonido envolvente HyperX Virtual 7.1 y sonidos graves (Bass) ajustables

Su teclado en realidad no es suyo: «tengo un GiantGear K60 que aunque es de mi pareja, me lo he agenciado yo porque es más compacto que el que tenía antes. Es un teclado mecánico que ocupa poco, que es prácticamente lo único que le pido a este periférico.»

…y para Realidad Virtual

Jugón empedernido, Samuel reconoce que le encanta el potencial de las gafas de realidad virtual le entusiasma:

«Creo que la VR ha evolucionado muchísimo desde sus inicios y ahora mismo hay un catálogo interesantísimo que va más allá de esas famosas experiencias VR que muchas no iban más allá de ser curiosas. Pero aún le queda mucho camino y problemas que resolver. Sobre todo el movimiento, que sino es a través de teletransportes (algo que suele restar valor a la experiencia) es fácil que acabes muy mareado. «

Su casco de Realidad Virtual es un Oculus Quest conectado a través del propio cable de carga al PC para hacer el Oculus Link. «He podido jugar sin ningún tipo de problema a los juegos más exigentes como pueden ser Half Life Alyx o Star Wars Squadron.»

Acaba con una recomendación:

«Si os interesa la VR, yo os diría que os tiréis a la piscina sin miedo. Las Oculus Quest 2 son perfectas para ello. La calidad/precio de esas gafas es una locura, sobre todo teniendo en cuenta que tenéis un visor con el que jugar tanto independientemente de vuestro PC como con él si cumplís los requisitos. Y si ya encima os hacéis con el software «Virtual Desktop» vais a flipar lo bien que se juega a juegos vr que estáis ejecutando en el PC sin cables. «

Oculus Quest 2 – Gafas de realidad virtual avanzado todo en uno, 64 GB

Su equipo de streaming

Además de jugar, Samuel también hace sus pinitos musicales, retrasmite en su canal Twitch y tiene un podcast llamado Out of Coins sobre videojuegos con otro compañero de la casa, Mario Arroyo.

Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen – Interfaz de audio USB

Para estas labores que requieren de una calidad de sonido decente cuenta con una tarjeta de sonido externa: la Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen (105 euros), que a su vez » le da la posibilidad de tener un micrófono muy bueno para los streamings, el AKG P120 (85 euros).»

«Lo compré para grabar voces y guitarras acústica y ahora sobre todo me da una calidad excelente en mis directos. También me gusta que en las reuniones de trabajo se me escuche como si estuviera haciendo un podcast.»

¿Y para retransmitir la imagen? Se compró una webcam Logitech C920 (76 euros) pero «ahora mismo la utilizo poco porque Canon sacó los drivers para conectar sus DSLR como webcam y desde entonces utilizo mi Canon 7D que da una calidad muchísimo mayor.»

«Pero para quien quiera empezar en el mundillo del streaming, la Logitech C920 es de las mejores compras (si la encuentras, claro porque suele andar corta de stock).»

El vídeo corre a cargo de la Logitech C920 y principalmente, de su cámara Canon

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videoconferencias 1080P FULL HD 1080p/30 fps, Sonido Estéreo, Corrección de Iluminación HD, Skype/Google Hangouts/FaceTime, Para Gaming, Portátil/PC/Mac/Android

Su última adquisición para streaming ha sido una capturadora ElGato HD60 S (149 euros) «Con la que estoy haciendo streaming de ‘Super Smash Bros. Ultimate‘ en Switch. Elegí ese modelo porque me da los 1080p y 60fps que necesitaba y sin ningún tipo de retardo en la imagen. Además en el futuro me gustaría jugar a algo de PS4 o de PS5 y retransmitirlo.»

Capturadora ElGato HD60 S

Elgato HD60 S, Tarjeta de captura, captura a 1080p60, traspaso sin retardo, latencia ultrabaja, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, USB 3.0

Este el hardware empleado para retransmitir en Twitch, acompañado del software Streamlabs OBS.¿Un segundo monitor para streaming «Como mi monitor es bastante grande ahora mismo no tengo espacio para un monitor secundario para tener Stramlabs abierto ahí, así que normalmente me coloco el iPad al lado para ver los comentarios y demás del streaming.»

Sus tres accesorios imprescindibles para gaming y streaming

Para Samuel el mejor mando para jugar es el de Xbox

Tras repasar su ordenador y principales periféricos para gaming y streaming, Samuel nos cuenta que hay tres accesorios que considera imprescindibles tanto parar sus retransmisiones como para disfrutar de sus partidas.

El primero es el mando de Xbox Series S/X. (59 euros)

«Los shooter los juego con teclado y ratón, pero para el resto de géneros uso el mando de Xbox Series S/X. Para mí no hay mando más cómodo que el de Microsoft. Me gusta todo: el ‘feel’ de los gatillos, la distribución de los botones pero sobre todo la de los joystick. «

Para retransmitir hay dos accesorios pequeños y asequibles que no pueden faltar: «Un par de soportes para sobremesa de Newer donde colóco mi Canon 7D para usarla de webcam (45,99 euros) y el anillo de luz para iluminarme (15,99 euros)»

