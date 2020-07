El equipo WiFi de los editores de Xataka: router, PLC, repetidor y más para tener internet en toda la casa

Buscas la mejor tarifa de internet, comparas precios y cuando te las prometes muy feliz… descubres que la conexión no llega a todas las partes de tu casa o que, aunque lo hace, la señal es tan débil que va a trompicones. El drama se agudiza si el sitio en cuestión es el destinado a trabajar o donde tienes la consola. En mayor o menor medida nos ha pasado a todos y todos hemos tomado cartas en el asunto: estos son los routers, PLC, repetidores y más que usamos para que nos llegue internet a toda la casa.

Router TP-Link Archer C60 y PLC TP-Link TL-PA8010P

Sam Fernández, editor de Xataka Móvil

«No creo que mi caso sea especial pero mi casa es compleja. Las paredes están demasiado bien hechas así que tener cobertura en toda la casa con un único router se me hace muy difícil, y hay directamente puntos negros, así que he probado casi todas las situaciones. Los routers Mesh no me sirven porque se me cae la velocidad, usar únicamente PLC tampoco me ha servido así que al final he optado por mezclar. Ahora tengo el router del operador (ZTE) en el salón y con él tengo WiFi en la planta baja, y de ahí, con un PLC (75,90 euros), llevo Internet al despacho donde tengo otro router (un TP-Link Archer C60 (43 euros)) para dar WiFi a la planta de arriba. A la hora de la verdad, tengo cuatro conexiones WiFi activas, dos de 2,4GHz y 2 de 5GHz, pero es lo que mejor me ha funcionado hasta ahora. Ni repetidores, ni extensores, ni nada. Dos routers unidos por PLC.»

TP-Link Archer C60 – Enrutador inalámbrico de doble banda, MU-MIMO 2T2R, formación de haces, 5 antenas, fácil de usar, puertos LAN de 4 10 / 100Mbps, puerto WAN de 1 10 / 100Mbps

TP-Link TL-PA4010P Kit Powerline

John Tones, editor de Xataka y Espinof

«No tengo nada especial con mi conexión, solo unos enchufes que se conectan al router y a la consola, por ejemplo, y hacen que la velocidad sea la de estar enchufado por cable, no por wifi. Estos enchufes sirven para transmitir la señal de internet por la instalación eléctrica, es decir, permite prescindir del wifi si se necesita exprimir la velocidad contratada pero los aparatos a conectar no pueden estar cerca del router, y tirar así un cable. En mi caso, el router tiene que estar a la fuerza en el dormitorio, que obviamente no es donde tengo el televisor, y ahí es donde me interesaba recibir más velocidad que la que da el wifi, especialmente para poder jugar online con la consola de videojuegos. Su uso es muy sencillo: los dos enchufes van a la corriente junto al router y junto a la consola, y por ellos pasan cables que van a esos dos mismos dispositivos. Lo interesante es que por un precio solo levemente más elevado, estos enchufes incorporan enchufes a su vez, así que se pueden utilizar para no perder la toma de corriente.»

TP-Link TL-PA4010P Kit Powerline con enchufe adicional, AV 600 Mbps en Powerline, 1 puerto ethernet, homeplug AV, sin wifi, solución para dispositivos con cable como PC, decodificador Sky, PS4

Router Tenda AC23 y y PLC TP-Link TL-PA8010P

Jose García, editor de Xataka

«Hasta hace poco mi equipo WiFi se componía del router de la operadora y un PLC TP-Link para llevar la conexión a mi torre, que está en la otra punta de la casa, pero ahora he cambiado de router. Me he comprado el Tenda AC23 (99 euros), un modelo de tipo araña. Me lo compré, básicamente, porque el router que tenía en casa solo emitía en la banda de 2,4 GHz y tenía muy poca capacidad de dispositivos, hasta el punto de que cuando le conectaba tres o cuatro móviles, se caía y todos nos quedábamos sin Internet. Si partimos de la base de que mi trabajo consiste en analizar móviles y relojes y que siempre tengo varios por casa, pues os podéis imaginar. Con el Tenda AC23 estoy muy contento. Tiene tecnología 4×4 MIMO para la banda de 5 GHz, puertos Gigabit , procesador de doble núcleo y la configuración no podría ser más sencilla. A nivel de software, también es potente y permite crear redes WiFi de invitado, gestionar los dispositivos conectados y actualizar el firmware muy fácilmente. Vale alrededor de 100 euros, pero estoy muy contento con él. El PLC que uso en casa es un TP-Link TL-PA8010P KIT (75,90 euros). No tiene WiFi, algo que sorprenderá a algunos, pero es que solo lo uso para llevar la conexión de una punta de la casa a otra. Es compatible con HomePlug AV2 y el puerto Ethernet es de clase Gigabit. Configurarlo es la mar de sencillo, tanto que es conectarlo y listo, y en relación calidad-precio me parece un buen producto.»

TP-Link TL-PA8010P KIT de Inicio Powerline Passthrough Gigabit AV1300, 1300Mbps, Blanco

TP-LINK AC2200 Deco M9 Plus y HUAWEI 4G Mobile WiFi

María González, directora de Xataka

«En mi casa tengo muchos cacharros conectados (me atrevería a decir que bastantes más de lo que es habitual). Por ello y por la propia localización del router de mi operadora siempre he tenido que tener equipos de red adicionales. Hasta ahora tenía un router extra que hacía todo el trabajo, pero no me cubría bien todos los rincones de la casa. Desde hace tiempo tengo un pack de WiFi Mesh TP-Link (199 euros) y lo cierto es que estoy encantada. Me decidí por este modelo por las buenas críticas, por las prestaciones que ofrecía y también por lo discretos que son los módulos. Ahora puedo estar jugando a la consola en cualquier extremo de la casa a máxima velocidad y con un ping muy bajo.

También para este verano me he comprado un punto de acceso 4G sencillito de Huawei con batería, el HUAWEI 4G Mobile WiFi (47,99 euros). Le metes la SIM y listo. Es muy sencillo y sólo ideal si vas a usarlo de forma ocasional con pocos dispositivos conectados, pero la ventaja es que es pequeño, barato y tiene batería, así que te lo puedes llevar a cualquier parte. Eso sí: para un uso habitual o más avanzado, para conectar más dispositivos o si necesitas más velocidad, recomendaría un modelo más avanzado.»

TP-LINK AC2200 Deco M9 Plus (2-Pack) – Amplificador WiFi Super Mesh inteligente sin interrupciones, Tri-band hasta 420² Hub Smart IoT, Zigbee, 2 GB, MU-MIMO

Repetidor TP-Link AC1200

Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

«Aunque estoy contento con el rendimiento de mi router de operadora, tiene un gran problema, y es que no se lleva demasiado bien con mi Smart TV LG. Para navegación y usos normales como ver Netflix o Disney+ va genial, pero si quiero enviar contenido por AirPlay o reproducir archivos de gran bitrate por Plex, experimento muchos problemas de buffering y lag. Por ello, pese a tener la tele a dos metros del router, y dado a que cablear no es una opción, me compré un repetidor de TP-Link que sí se lleva bien con el router, y que hace que a la tele lleguen 300 Mbps por red local, más que suficiente para mis necesidades»

TP-Link AC1200 – Extensor de Red WiFi Inalámbrico, 1200 Mbps con Puerto Ethernet y Doble Banda 5G & 2.4g Hz, Blanco (RE305)

FRITZ! Mesh Set

Antonio Ortiz, director de los medios de Webedia España

«Al principio como set para redes mesh me preocupaba que con sólo un repetidor consiguiera una gran cobertura. Lo hace y sobre todo me gusta la parte de gestión: desde control parental hasta montar un mini NAS. Lo elegí por la review de Xataka y porque tenía buen encaje en lo que busco: mucho alcance, calidad de la señal conseguida, marca de la que me fío y simplicidad en cacharreo pero mucho servicio detrás»

AVM Fritz!Box 7530 International – Modem Router, WiFi AC, Banda Dual (866 Mbps 5 GHz y 400 Mbps 2,4 GHz), Mesh, VDSL, ADSL2+, 4 x LAN Gigabit, 1 x USB 3.0, Interfaz en Español

Repetidor TP-Link RE365 AC1200

Jesús Quesada, editor de Applesfera y Xataka

«Como muchos, tengo el router (Huawei HG8245U) ubicado en el salón, y si bien no hay problemas de cobertura, la velocidad en la otra punto del hogar (justo donde tengo mi habitación y en la que trabajo) no era posible acceder a los 200 megas contratados. He pasado por varios productos para intentar solucionarlo, principalmente repetidores Wi-Fi y PLC, y ninguno me acababa de convencer (se producían cortes de conexión y había que reiniciarlos, un desastre). Finalmente opté por pasar un cable Ethernet CAT 7 desde el salón hasta mi habitación por el techo, escondido detrás de las molduras para que fuera invisible, y conectarlo al repetidor TP-Link RE365 AC1200 (48 euros), el cual puede configurarse como punto de acceso. Con esta configuración puedo tener los 200 megas por toda la casa, siempre que los dispositivos estén conectados a la red de 5 GHz, claro. No obstante, en un par o tres meses cambiaré la configuración porque contrataré más velocidad y quiero un equipo mesh, pues aunque el actual no funciona mal, hay pequeños cortes cuando te desplazas navegando de una parte a otra de la casa. Aprovechando que varios equipos que tengo son compatibles con Wi-Fi AX (Wi-Fi 6), me he estado informando y es más que probable que opte por un pack de ASUS RT-AX92U, que son compatibles con Ai Mesh, la tecnología de Asus para utilizar sus routers como una red de malla.»

TP-Link RE365 AC1200 – Repetidor de red Wifi extensor amplificador de cobertura(Puerto rápido,10/100 mbps, enchufe incorporado, 300Mbps, 2.4GHz, 867Mbps, 5GHz)

PLC Devolo dLan 1200

Samuel Oliver de Xataka Vídeo

«Si puedo, me gusta evitar la conexión por WiFi porque siempre va a ser más lenta e inestable que con un buen cable. Cuando me compré mi TV LG UJ670V la tuve un tiempo por WiFi porque me quedaba bastante lejos del router y ver cualquier contenido en Netflix o HBO era un infierno. Decidí probar un PLC, en concreto el Devolo dLan 1200 (76 euros) y menudo cambio Mi casa no es muy grande así que por «suerte» este PLC es el único que tengo instalado, pero viendo lo bien que funciona, si en algún momento algo se me vuelve a quedar corto por WiFi, no dudaría en adquirir otro pack, sobre todo viendo que hay algún modelo más avanzado que tiene varias entradas.»

Devolo dLAN 1200+ – Adaptador de red PLC, internet de 1200 Mbit/s a través de la toma de corriente eléctrica, Blanco

Repetidor TP-Link N300

Josep Camós, director de Motorpasión

«Yo voy casi de serie. Tengo el router que pone Lowi ubicado en mi habitación, a un metro y pico de altura, y tan feliz de la vida. En cosa de dos años el router se me habrá bloqueado… un par de veces, creo, y vía Atención al cliente me lo restauraron de forma remota sin más complicaciones. Luego, con la ayuda de un repetidor TP-Link N300 (14,90 euros) que tengo en el comedor, me llega para un piso de casi 100 m², incluyendo tele vía Chromecast conectado a ese repetidor. De hecho, puse el repetidor para poder ver la tele, y poco más. Normalmente ese extensor TP-Link funciona bien, aunque de vez en cuando (pon que sea una vez cada tres meses o así) se le va la olla y toca hacer la solución del informático. Pero quitando eso… sin problemas.»

TP-Link N300 Tl-WA850RE – Repetidor Extensor de Red WiFi (2.4 GHz, 300 Mbps, Puerto Ethernet, Modo Ap y Extensor, Antenas Internas), Blanco

TP-Link Deco M4 Mesh WiFi Set AC1200

Javier Penalva, editor de Xataka

«En una casa grande como la mia, que tiene dos plantas y una buhardilla, la conectividad a Internet es crítica hoy en día. Disponemos de equipos conectados en todas ellas, desde los ordenadores y televisores de la primera planta a consolas o dispositivos de hogar conectado en la segunda y ático. Para los dispositivos fijos no tenemos problemas al contar con cableado en toda la casa, pero por comodidad, muchos dispositivos los tenemos conectados de manera inalámbrica. Encontrar la solución para evitar zonas muertas no ha sido sencillo. La configuración clásica con router de la operadora era inviable. Tras probar con algún repetidor básico finalmente optamos por una red mesh. Una oferta con el kit TP-Link Deco M4 Mesh WiFi Set AC1200 (149 euros) fue la solución definitiva. Con una base y dos repetidores (uno en la segunda planta y otro en el ático), cubrimos la totalidad de superficie de la casa de manera muy eficiente y fiable. Además, son equipos que se configuran de manera muy sencilla contando al final con una sola red WiFi transparente para todos los dispositivos, independientemente de dónde nos encontremos. Además son equipos muy bien diseñados y que en caso necesario podemos ampliar comprando más dispositivos. Actualmente, para grandes superficies, los kits para redes mesh son una bendición»

TP-Link Deco M4 Mesh WiFi Set AC1200 Tutorial de Red Doméstica WiFi (Cobertura de hasta 370 m², se Adapta a Cualquier Tipo de Hogar, Modos de Trabajo Múltiple, 2 x Puertos Gigabit, Blanco, 3 Unidades

PLC TL-WPA4220

Yúbal Fernández, editor de Xataka

«Sinceramente, mi equipo WiFi es bastante simple, ya que siempre he utilizado el router que me ha dado la operadora. El único cambio significativo es que la última vez que me cambié de operadora me trajeron un router de banda dual, lo cual me da ciertas ventajas pudiendo elegir entre una con mayor potencia para equipos cercanos y otra con mayor rango para esos que están un poco más lejos. El router está en mi despacho, que está situado en el centro del piso. Pese a eso, hay algunas zonas del salón donde la cobertura no es muy buena, y esto lo compenso con un PLC de TP-Link. El modelo es un TL-WPA4220 AV500 (51 euros) que ya tiene bastantes años, pero de momento me es suficiente para los 300 megas que tengo contratados.

TP-Link 300Mbps AV500 WiFi Powerline Extender, TL-WPA4220 (Powerline Extender)

PLC Tenda PH5

Javier Jiménez, editor de Xataka

«Diría que soy un tipo de gustos sencillos, simples. Me gusta la carne asada con sal y pimienta, el tofu frito, la leche fresca, el café recién molido. Ah y, por supuesto, el wifi directamente de su router. Pero no siempre puede ser: hacerse mayor es, en cierta forma, mudarse a pisos donde tu despacho queda justamente donde la red wifi no llega ni de casualidad. Y, claro, uno se pone a bucear en Xataka Basics, descubre decenas de opciones y se le empieza a llenar la cabeza de routers de araña y sistemas mesh. Hasta que te topas con la realidad y compruebas que, aunque está muy bien explicado, no es el tutorial, eres tú. Tu franca incapacidad para navegar en las procelosas aguas de las instalaciones domésticas. Al menos, ese fue mi caso. Por eso, en cuanto recordé que mi gusto por la sencillez no era una posición ética, sino la consecuencia directa de ser un manazas, me pillé un sistema PLC (Power Line Communications), el Tenda PH5 (63 euros), y todo sobre ruedas.

Por eso, en cuanto recordé que mi gusto por la sencillez no era una posición ética, sino la consecuencia directa de ser un manazas, me pillé un sistema PLC, el Tenda PH5. Es sencillo de configurar, barato y bastante fiable… y todo sobre ruedas.

Además, algo que me encanta de este tipo de sistemas es que, si un día quiero ponerme a trabajar en la terraza, solo tengo que desenchufarlo y ponerlo en el enchufe más cercano. La red eléctrica de la casa, hace el resto.»

Tenda PH5 AV1000 Kit Extensor adaptador de Red plc Gigabit Powerline (1000 Mbps + 300 Mbps WiFi, Clonado WiFi, 3 Puertos Gigabit, Plug&Play, IPTV, WPS, Compatible con Otros adaptadores de Marca)

PLC Devolo dLAN 500 AV Wireless+

Laura Sacristán, editora de Xataka Android y Xataka Móvil

«La red de mi casa es bastante sencilla: tengo instalado el router HGU de Movistar en el despacho y a él es donde conecto directamente por Ethernet el ordenador de sobremesa y el portátil cuando lo necesito. En mi caso, he contratado la fibra óptica de 600 Mbps de O2 que va muy bien por cable, pero el WiFi no siempre llega al salón y eso, cuando estás viendo una película o un partido en streaming, puede suponer un problema. Para solucionarlo, he puesto un par de PLC de Devolo (descatalogados) que me permiten llevar la conexión a través de la red eléctrica hasta la Smart TV y la PS4, además de un punto de acceso inalámbrico WiFi adicional. A las habitaciones sí que llega una cobertura WiFi suficiente para navegar con el móvil, así que, de momento, no tenido que instalar ningún repetidor ni un sistema de malla»

¿Cómo consigues que internet llegue a toda tu casa?

Si también has tenido problemas con tu conexión y has logrado solucionarlos con un nuevo router, red mesh, extensor y demás, puedes contarnos tu experiencia en los comentarios.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.