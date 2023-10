El escondido y remoto pueblo de Galicia donde veranean (y juegan al dominó) algunos de los mayores multimillonarios

Ni Puerto Banús, ni los resorts caribeños, ni la costa de Malta, ni las exclusivas Palm Islands de Dubái. Cuando al milmillonario mexicano Carlos Slim Helú le toca planificar las vacaciones de verano uno de los destinos que no suelte faltar en su calendario es Avión, un recóndito pueblo del rural ourensano. Y no es el único. Por la villa gallega han desfilado en verano magnates como Amancio Ortega u Olegario Vázquez Graña, altos directivos de El Corte Inglés y Abanca o incluso el cardenal de Ciudad México, Norberto Rivera, a quien llegó a considerarse papable. En sus calles tampoco es raro encontrarse con algún Rolls-Royce o Bentley.

Y todo en un municipio que no llega a 2.000 vecinos.

Welcome tu Avion. Visto en el mapa, Avión no llama especialmente la atención. El pueblo se localiza en la comarca del Ribeiro, entre las sierras de Faro y Suído, en la provincia de Ourense. En verano es habitual que las temperaturas máximas pasen de 35º y para disfrutar de las playas de las Rías Baixas hace falta subirse al coche, enfilar la autovía y recorrer un buen puñado de kilómetros.

Sus datos estadísticos tampoco destacan en el mapa gallego. El invierno demográfico no ha pasado de largo por Avión, que a lo largo de los años ha visto cómo su censo se desinflaba hasta quedarse en menos de 1.800 habitantes. El porcentaje de población menor de 20 años del municipio es de solo el 5,66% y su índice de envejecimiento supera con creces al del resto de la comarca. En lo que a economía se refiere, Datosmacro registraba en 2021 una renta media bruta de 16.410 euros, por debajo de la capital de la provincia, que rozaba los 26.800.

Y sin embargo… Desde hace años no es extraño encontrarse con grandes magnates veranando en Avión. Y no, lo de grandes magnates no es una forma de hablar ni desde luego una exageración. Diarios como Faro de Vigo o La Voz de Galicia suelen cubrir en detalle cómo transcurren los agostos en la villa ourensana, así que manejamos una lista bastante larga y detallada de empresarios, altos directivos y autoridades que se han dejado ver por sus calles y bares.

De todos quizás el más llamativo es Carlos Slim, milmillonario mexicano de raíces libanesas que se cuela a menudo en el TOP 10 de las personas más acaudaladas del mundo. Forbes calcula que junto a su familia atesora una fortuna de unos 85.700 millones de dólares. No es el único incondicional de Avión, destino habitual de Vázquez Graña, uno de los hombres más ricos de México. Por sus calles se ha visto también al fundador de Inditex, Amancio Ortega, muy ligado a Galicia y que destaca igualmente como una de las fortunas más apabullantes del planeta.

¿Son los únicos? No. La prensa gallega deja una buena nómina de personalidades que en algún momento han desfilado por las calles del pueblo ourensano. La lista es larga. Y curiosa. Faro de Vigo explica cómo en agosto de 2014, coincidiendo con la celebración de la fiesta local (San Roque) y el aniversario de la esposa de Olegario Graña, se pudo ver en Avión a Miguel Rincón, conocido como «el rey del papel» en México por la firma Bio Pappel; el capitán Alberto Abed, de FlyMex; Isidoro Álvarez, expresidente de El Corte Inglés; o el cardenal Norberto Rivera, un poderoso prelado que entró en las quinielas a Papa en 2005.

Entre Rolls Royces y dominós. Lo más curioso de los veraneos de Slim o Vázquez Graña en Avión es que los magnates no se recluyen en mansiones para disfrutar del aislamiento y moverse de forma discreta desde sus helipuertos. Ni mucho menos. Usan sus Rolls-Royce y Bentley, cierto, pero también se dejan ver por los bares del pueblo para sentarse a la mesa a comer marisco o echar una partida de dominó. Y no, de nuevo no es una forma de hablar.

En agosto de 2013 pudo verse a Carlos Slim, Vázquez Raña, Rincón y el notario Daniel Goñi jugando con las fichas negras y blancas sobre el hule del bar Moncho. La estampa se repetía un año después y en 2017 El País volvía a captar una cita similar en el bar O Luar. Por supuesto, no falta tampoco la comida y música. La localidad incluso celebra una fiesta mexicana, con mariachis incluidos.

Pero… ¿Por qué Avión? Esa es la gran pregunta. Slim aterriza con su jet privado en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, y se traslada al pequeño pueblo ourensano. ¿Por qué allí y no a algún destino paradisíaco o alguna playa recogida de su México natal o el Líbano, de donde eran originarios sus padres?

La clave está en la historia de Avión, para ser más precisos en sus fortísimos lazos con la emigración: durante el siglo XX no pocos de sus vecinos se vieron obligados a hacer las maletas, subirse a un trasatlántico y cruzar el océano para buscarse la vida en Latinoamérica. A algunos les fue bien, bastante bien. Y ellos o ahora sus descendientes mantienen el vínculo con la villa. El caso más paradigmático y que explica en gran medida el paso por Avión de Carlos Slim es el de Vázquez Raña.

Haciendo memoria. «Nuestros padres marcharon de aquí siendo yo pequeño. Como en muchos pueblos de Galicia, no había futuro. Nos comían los mosquitos. Y en los caminos sin asfaltar los pies se hundían en los excrementos de animales», relata a Faro de Vigo Ricardo Hermida, un hostelero emigrado a México.

En Avión no solo se reencuentran con sus raíces. Allí, pese al cada vez más frecuente vaivén de cámaras de televisión, reporteros y fotógrafos a la caza de la mejor instantánea, disfrutan de una tranquilidad y naturalidad difícil de lograr en otros destinos. «En México me muevo en coche blindado con seis guardaespaldas; en Avión soy libre, de otro modo no vendría aquí», admite Vázquez Graña.

¿El «método Avión»? La expresión no es nuestra, sino de Alberto Dacasa, empresario mexicano de raíces gallegas y asiduo de los veranos en la localidad ourensana. El año pasado lanzó un libro titulado ‘El Método Avión’, en el que comparte sus reflexiones y las lecciones de éxito que pueden, considera, pueden sacarse de su caso y el de sus predecesores emigrantes. «Todos los que salieron de Avión, y hay que remontarse a muchos años atrás, lo hicieron por pura necesidad. Afrontaron un sueño que era el de salir de la pobreza, del hambre, y la única solución que tenían era embarcarse en uno de aquellos trasatlánticos», zanja.

Imagen de portada: Concello de Avión

En Xataka: Dos provincias, cuatro ayuntamientos, tres comarcas: el pueblo más complejo de España es también el de Feijóo