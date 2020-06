El fascinante mundo de los servidores roleplay de GTA V: cuando para jugar implica «interpretar» a tu personaje

Atender a una fiesta ilegal para una redada sorpresa junto a tus compañeros del departamento de policía. Levantarte al alba para enfundarte tu uniforme de trabajo y subirte a un camión para transportar unos paquetes por todo Los Santos. Tal vez dedicar tu vida a la “burra”, con cierto desdén por el sur y el objetivo de mantener el norte limpio de esa droga que ha terminado con tantos compañeros moteros. Todo eso es posible en el online de ‘GTA V‘.

En concreto, estamos hablando de los servidores enfocados al roleplay que hay en GTA V, un mundo dentro del juego de Rockstar muy diferente del modo online normal, y al que entra a través de una página externa (aunque requiere del juego original). En estos servidores, cada jugador construye un papel con el que se compromete a cumplir, bajo riesgo de expulsión: una forma de hablar concreta, de comportarse, quizás un acento extranjero, puede que un tinte racista, pero también una historia detrás… un pasado. Cualquier matiz puede ayudar a convertir a tu personaje en algo más auténtico. Cuando te canses de él puedes darle un final épico, o que termine en lo más bajo. El límite lo pone uno mismo.

Mientras que ‘GTA Online’ era el paraíso de la locura: robar un banco, acabar con enemigos, coleccionar coches de alta gama… el roleplay de GTA V es un ecosistema independiente que evoluciona, se desarrolla y muere en cada uno de los servidores por separado. Los hay de todo tipo: grandes, pequeños, con acceso libre, con acceso restringido mediante invitación, y más permisivos o menos. Por un lado, estaría el ideal de pasarlo bien por encima de todo; por el otro, la magia de vivir una vida real completamente diferente, con todos sus problemas, dentro de un mundo ficticio.

Los servidores roleplay de GTA V son un tremendo experimento sociológico con preadolescentes poniendo acento árabe y guardias civiles que siguen protocolos reales. Un submundo que, aún teniendo facetas sórdidas, ofrece una experiencia única. Buen momento para asomarse al abismo. pic.twitter.com/8E9ftNwjA5 — Raúl Rosso (@ElRoSSo) May 14, 2020

Cada servidor es un mundo

Pablo, más conocido como Karma en redes sociales, ha estado jugando desde el comienzo del roleplay de ‘GTA V’, allá por 2016. Desde hace dos años, narra sus experiencias en Twitch dentro del servidor de Despistaos RP, uno de los más codiciados en España: “Anteriormente no había filtrar a la gente, ahora sí que hay que filtrar porque hay mucha gente que no sabe lo que es el término del roleplay”.

“Hay gente que se lo toma en serio y otra que no. Si juegas en servers con examen para entrar la mayoría juega en serio, pero en servidores normales y grandes la gente no juega de verdad a rol”, explica Adil Barrou, un joven que ha invertido cientos de horas en el roleplay de ‘GTA V’ en los últimos meses. En los servidores con examen, normalmente se realizan cuestiones que buscan aclarar si el candidato a entrar conoce, más o menos, cómo se debe rolear y si es capaz de aplicarlo en situaciones reales, dentro del juego.

Los de mayor renombre, en los que muchos quieren jugar, limitan el acceso de algunas formas: Despitaos RP (RolePlaying), lo hace mediante invitaciones; Spain RP, otro gran servidor español, en el que juega gente como Auronplay (con más de 22 millones de suscriptores en Youtube), también cuenta con un pequeño examen de conocimientos básicos. Pero hay cientos de servidores en español con menos requisitos y sin listas de espera.

Luis, más conocido como Nosferatus (o Nosfe) en internet, es uno de esos jugadores que comenzó a rolear en ‘GTA: San Andreas’, cuando todo era “mucho más centrado”. En ‘San Andreas’ la forma de rolear era a través del chat escrito del juego, pero en ‘GTA V’ se incorporó un chat de voz que permitía llevar al personaje a un nuevo escalafón, pero también complicaba el sistema. “El chat de voz de ‘GTA V’ da mucha libertad y expresividad, da mucho juego también a los temas contemporáneos, pero también lo hace más complicado”, cuenta Nosferatus.

En 2018, todo cambió y hubo un choque, uno casi cultural: aquellos jugadores de Playstation 2, Xbox y PC que vivieron la revolución absoluta que provocó en una generación la historia de CJ, contemplaron cómo muchos servidores se llenaban de gente novata que entraba a ‘GTA V’ para jugar al roleplay movidos por una oleada de interés provocada por numerosos streamers y creadores de contenido en todo el mundo.

[embedded content]

El éxito lo cambió todo

“Cuanta más gente hay, más se distorsiona lo que se ha ido a hacer: en una comunidad muy pequeña, del juego que sea, está concentrada una idea única, una idea en común”, explica Nosferatus. Sencillamente, en un principio, había servidores de roleplay dentro de ‘GTA V’ en el que se concentraban los puristas, gente que llevaba años dedicado a ello y se esforzaban por vivir las mejores historias posibles.

A mediados de 2018, cuando el fenómeno explotó, gracias a los creadores de contenido, de forma inherente, muchos jugadores quisieron probar aquella experiencia. Aunque no fuera premeditado, la inexperiencia, la inconsistencia y en muchos casos la falta de respeto por sus propios personajes, provocaron que el roleplay de ‘GTA V’ se transformase en muchos servidores.

“La gente empezó a ver que eso era jauja, que eran risas, y entonces a partir de ahí el rol puro: de hacerte un personaje, hacerlo súper diferente y limitarte a su interpretación se fue distorsionando”

“La gente empezó a ver que eso era jauja, que eran risas, y entonces a partir de ahí el rol puro: de hacerte un personaje, hacerlo súper diferente y limitarte a su interpretación se fue distorsionando”, comenta Nosferatus. Este usuario -que vivió la experiencia del rol en ‘GTA V’ desde sus inicios y contempló cómo, tras el boom, la deriva fue evidente– lo explica de forma muy sencilla: “la eterna lucha entre los ortodoxos y la nueva oleada”.

“Anteriormente esto no pasaba, pero ahora sí que pasa con Twitch. Mucha gente quiere generar contenido en Twitch porque ha venido booms sobre todo en ‘GTA’ cuando antes era un juego cualquiera, jugaban 20 personas en un servidor y ya está”, cuenta Karma. La situación actual es que los servidores están llenos, aunque haya lista de espera, y no solo los más famosos como Despistaos, también muchos otros.

Después del maremagnum de 2018 de jugadores que arribaron en ‘GTA V’ tras su explosión en Twitch, Karma procuró buscarle el punto positivo a todo el fenómeno: “Hubo mucha gente que vino y, obviamente, lo hizo mal (por la falta de experiencia), luego hay gente que lo hizo mal y rectificó, y luego también hubo personas que llegaron y lo hicieron genial”.

A pesar de las medidas implantadas en algunos de los servidores más populares, como el sistema de invitaciones y pruebas para que no se convirtiese en una “guardería”, los reportes y los incidentes se seguían sucediendo. En el seno de Despistaos RP varios de los jugadores más experimentados, “rol players duros”, decidieron hacer las maletas y algunos de ellos, todavía motivados por el juego, se concentraron en un servidor más pequeño llamado Imperio RP.

Aunque para Nosferatus el roleplay de ‘GTA V’ sigue sin vivir su mejor momento, la cuarentena ha sido un factor diferencial para su retorno. En estas últimas fechas ha recobrado un poco la pasión por esta versión del juego gracias al último wipe. Básicamente, como su nombre indica en inglés, se trata de borrar los datos del servidor y hacer comenzar a todo el mundo de nuevo: con la posibilidad de mantener a tu personaje (pero no sus pertenencias, ni relaciones anteriores), o pudiendo hacer uno completamente nuevo.

Cómo rolear siendo novato

Para Karma todo el mundo que quiere rolear dentro de un servidor tiene el alma de un buen roleador: “Por mucho que no conozcas qué es el roleplay acabarás aprendiendo si te apetece de verdad rolear”. Tras muchos años contando historias, sabe perfectamente qué se necesita para interpretar un papel y lo tiene muy claro: “No hace falta tener una pistola para rolear bien. ¿Quieres ser un panadero? Adelante, puedes serlo”.

No hace falta tener una pistola para rolear bien»

Antes, cuando empezó el rol en ‘GTA: San Andreas’, el chat de texto te permitía aprender a interpretar un personaje de forma más pausada: las palabras escritas siempre tardan más en redactarse, y puedes construir mejor aquello que quieres decir. Ahora todo ha cambiado. “Es más duro”, dice Karma, algo que muchas personas no terminan de asimilar: “Sí que hay gente que lo toma más en serio, yo soy uno de ellos, y hay otra gente que cree que el servidor es voy a generar una banda y tiene que ser la mejor”.

El primer paso para comenzar a rolear bien empieza por buscar una comunidad que no esté sobresaturada, que te permita jugar y experimentar el roleplay cuando te apetezca. “Esto es como aprender a conducir, te van a enseñar a utilizar los pedales y cómo poder afrontar un peligro. Hay algo que dice la gente nueva es que tiene miedo a hablar, tiene miedo a reaccionar porque no sabe cómo hacerlo”, cuenta Karma.

“Métete en un servidor en el que puedas entrar directamente y puedas aprender cómo funcionan los comandos de interpretación “/me” “/do” (orientados a realizar diferentes acciones)”, explica Karma, y añade que después de completar tus primeras experiencias puedes dar el siguiente paso hacia un servidor con lista de espera, en donde aguardan jugadores más curtidos.

Según Karma, el primer paso al que tiene que hacer frente la gente es el miedo: “el miedo a hablar o a interpretar un personaje”. Sin embargo, con el paso de las horas y los días es algo que se va asimilando. Karma relata cómo aprender a rolear es una cosa que merece la pena: “Ojalá me pudieran hacer un borrado de memoria y aprender a jugar desde cero, porque esa sensación es muy bonita”.

Al final, todo es una cuestión de perspectiva: la gente que no puede dedicarle tantas horas al juego, suele optar por la vertiente fácil de diversión inmediata, aunque hay excepciones; mientras que otros, que sí quieren interpretar un papel “más serio”, pueden disfrutar desarrollando a su personaje a lo largo de los días y las semanas de forma paulatina para construir la mejor historia posible.

Racismo, drogas y violaciones

Barrou explica que, en la actualidad, su personaje es sargento primero del cuerpo de policía. Eligió este departamento tras haber pasado por otro sectores como la mafia, uno de lo más solicitados por su evidente halo carisma, y quería un cambio de aires. Además, “los trabajos normales”, como él mismo define a labores de transporte de residuos, o similares, resultan aburridos.

Nosferatus ahora es miembro de una banda de moteros que se mueve por el norte de Los Santos, en concreto por Sandy Shores y Paleto Bay. “Nuestro objetivo es librar de drogas al norte, que nadie venda drogas, sacar dinero como podemos y no bajar nunca al Sur. Le tenemos rabia al Sur. Cuando bajamos volvemos deprisa, estamos como incómodos y miramos mal a los negros, cosas como esas”, cuenta.

«Le tenemos rabia al Sur. Cuando bajamos volvemos deprisa, estamos como incómodos y miramos mal a los negros, cosas como esas”

El racismo es algo que suele ser relativamente habitual en muchos personajes, aunque no tienen por qué esconder nada detrás. El tema del racismo es algo que no se ha explorado en profundidad en los servidores, pero con las violaciones el tema ha cambiado bastante: antes dos jugadores podían consensuar la violación de uno de los personajes, pero ahora “directamente lo han prohibido”. “Hay muchos problemas con ese tema y no quieren… es que no, es una locura, me da hasta asco hablar de ello”, explica Nosferatus.

Karma es quizás el que mayor bagaje tiene de todos ellos: aunque ha interpretado multitud de personajes, desde un negro pandillero de barrio, hasta un ex-neonazi; uno de estas historias le ha acompañado durante tres años de su vida. Tom Telford, un motero de la banda de The Lost. “Es mi personaje estrella y el que a mí más me ha llenado siempre el corazón; con el que he sentido, he reido, he llorado y me he enfadado”, confiesa Karma.

Después de tres años viviendo su vida dentro de ‘GTA V’, Karma explica hasta qué punto puede llegar su implicación emocional con él, tras tanto tiempo. Un personaje, Tom Telford, con el que ha ejecutado 28 asesinatos, los denominados “ck” (character kill), que consiste en terminar con la vida de otro personaje del roleplay controlado por otra persona. Sin posibilidad de revivir. Aunque quizás, uno de sus momentos cumbre, y a la vez más duros, fue cuando se hizo amigo de un motero de una banda rival al que tuvo que terminar matando por el devenir de la narrativa rolera que estaba viviendo.

Jugar online siempre requiere de dos partes: una pequeña, que es el propio jugador, y otra mucho mayor que son el resto de jugadores. Tal vez en la actualidad, los más puristas todavía tengan que seguir lidiando ocasionalmente con primerizos problemáticos, sin embargo, todavía quedan aventuras que merece la pena vivir en ‘GTA Online’.

Historias del este

Ivo Kolev creó un personaje basándose en su propio padre: búlgaro de nacimiento y con dificultades para hablar correctamente el castellano. Kolev, más conocido como Linepro en internet, exjugador profesional de la selección española de Overwatch, buscaba una experiencia diferente después de haber atomizado el juego de Blizzard: “Empecé viéndolo en inglés, a xQc y a PokiLol, y me pareció muy gracioso”.

Linepro, que ya acostumbraba a retransmitir sus partidas de Overwatch por Twitch, decidió crearse un avatar inspirado en su propio padre y sus raíces búlgaras. El chat de voz de ‘GTA V’ le permitió dotar a su personaje de un acento característico del este, aunque Linepro confiesa que su padre hablaba el castellano “todavía peor”.

En un momento dado, a Linepro le quisieron aplicar un «ck», normalmente justificado bajo una serie de argumentos que encajan en la historia del propio personaje y el que lo ejecuta. “Lo hicieron mal, lo hicieron de una manera mala y me dijeron que al final no era un ck, pero yo ya tenía algo planeado: durante un día yo no fui ‘El búlgaro’, fui el hermano de ‘El búlgaro’”, explica.

«Parecía que mordía el volante con la boca, llegue incluso a meterme un palo en la boca para rolearlo además del acento búlgaro”

En medio de todo el embrollo surgió de un problema: cuando intentaba recrear al hermano de su personaje resultó que un bug le dejó sin brazos, algo relativamente habitual en el online de GTA V, pero ilegal en los servidores de rol. Al final, dentro del mundo real no tener brazos dificulta las acciones cotidianas, además de crear problemas añadidos dentro del ecosistema del videojuego para tiroteos etc. Como no conseguía recuperar sus brazos, decidió aprovecharlo como un elemento más de su propio personaje y logró esquivar la penalización.

“Cuando conduces dentro del juego, si le das a la tecla para ponerte el cinturón el personaje hace la animación de echarse para delante hacia el volante. Yo conducía todo el rato con la tecla apretada porque parecía que mordía el volante con la boca», recuerda Linepro entre risas. Además, para darle más realismo, se introdujo un palo en la boca para cuando hablaba mientras conducía y rolear así mejor a su personaje: un hombre búlgaro, con su propio acento, y sin brazos que conducía con los dientes.

Un horizonte infinito

Ahora, en mayo de 2020, ‘GTA V’ se enfrenta a una nueva oleada de jugadores: su reparto gratis en la Epic Games Store, que colapsó los servidores de la tienda, hará que miles y miles de jugadores tengan acceso al juego y a sus servicios online. La lógica invita a pensar que los servidores de roleplay también tendrán que hacer frente a miles de interesados, con sus problemas y virtudes.

Con los sistemas actuales de “protección” disponibles en los servidores más demandados, los principiantes tendrán que foguearse en otros abiertos y, posiblemente, menos enfocados al roleplay en serio. Sin embargo, dentro de esta nueva camada de jugadores, seguro que habrá muchos que quieran encarnar un papel y llevarlo a su máxima expresión dentro de ‘GTA Online’.

Cómo explica Karma, quizás lo mejor para los novatos sea aprender poco a poco cómo funciona el ecosistema del roleplay en ‘GTA V’. Por supuesto, habrá quienes al principio lo hagan mal, y se den por vencidos, pero los habrá también que descubran la magia que hay detrás de vivir otra vida, dotarla de matices, e interpretarla con todas sus luces y sombras. Tanto si es tan lustroso como un motero al más puro estilo ‘Sons of Anarchy’, como si es algo tan digno como un panadero.

De la misma forma que en sus orígenes, el roleplay surgió casi de forma orgánica para suplir algo que el online de ‘GTA V’ no tenía: un componente de costumbrismo. Jugar tu papel en el ecosistema de ‘GTA V’ puede no ser siempre divertido, pero la vida muchas veces tampoco lo es. Hay una pequeña gran diferencia: si estamos cansados, Los Santos te deja desconectar.

Allá por 2013, en Rockstar tenían claro su plan de acción: ‘GTA V’ tendría al menos un par de expansiones para su modo historia, de la misma forma que ‘GTA IV’ hizo con ‘The Lost and Damned’ y ‘The Ballad of Gay Tony’. Pero ‘GTA Online’ lo cambió todo de forma irremediable. El plan de las expansiones para la quinta entrega pasó a un segundo plano hasta ser olvidado: su inapelable éxito y los milmillonarios ingresos, lo hicieron posible.

Que en la actualidad, siete años después de su lanzamiento siga siendo tendencia, y uno de los juegos más populares en todo el mundo (más de 120.000 jugadores de media en Steam), hasta el punto de colapsar la tienda que alberga fenómenos como ‘Fortnite’, dice mucho del éxito de ‘GTA V’. Sin embargo, esto no se podría entender sin el abrumador impacto de ‘GTA Online’, un modo que sigue siendo actualizado constantemente y cuya influencia ha sido tal que ha cambiado la franquicia para siempre.