El fin de Houseparty: Epic Games cerrará el servicio de videollamadas en octubre, dos años después de comprarlo

Houseparty fue un one hit wonder al principio de 2020 con el inicio de la pandemia y en consecuencia los confinamientos. El servicio permite realizar videollamadas de forma sencilla y a la vez interactuar con los demás por ejemplo jugando. Sin embargo, no parece ser suficiente para que siga siendo de interés para Epic mantener la app. Han anunciado su fin para el próximo mes.





En un comunicado oficial, la compañía ha anunciado que suspenderá las operaciones de Houseparty en octubre. Según indican, el equipo detrás de Houseparty ahora trabaja en «nuevas formas de tener interacciones sociales significativas y auténticas a escala metaversal en toda la familia Epic Games». Muy en la línea de la idea de Epic Games de crear un universo paralelo virtual, algo que ya han empezado con experimentos en ‘Fortnite’ como conciertos con millones de personas.

Desde hoy mismo la app de Houseparty desaparecerá de Google Play y App Store. Por lo tanto, no se podrá descargar más para nuevos usuarios en Android e iPhone respectivamente. Los usuarios que la tengan ya instalada podrán seguir utilizándola durante unas semanas hasta octubre. No hay un día especificado para el cierre total de la app.

Cinco (intensos) años de vida

Houseparty nació en 2016 y fue creada por los mismos creadores que Meerkat. Meerkat permitía emitir en directo vídeos de una forma similar a Periscope (otra que muró de las manos de Twitter). Houspearty inmediatamente comenzó a ganar popularidad por la facilidad para crear videollamadas en grupo.

En 2019 fue cuando la desarrolladora de videojuegos Epic Games decidió comprar el servicio por un total de 35 millones de dólares. Desde entonces lo ha integrado en su ecosistema con diferentes funciones como por ejemplo un «modo Fortnite». La app tuvo su máxima popularidad a principios de 2020 con el inicio de los confinamientos a nivel global.

Los confinamientos están llegando a su fin y otras apps más polivalentes de grandes como Google y Microsoft han conquistado el mercado de las videollamadas. Como tal, Houseparty ha quedado en un reducto para un mercado muy de nicho, al parecer un mercado insignificante como para mantener la app.

