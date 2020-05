El futuro de Alien y Predator está en la «cámara acorazada» de Disney: el catálogo de Fox, paralizado

La táctica de la «camara acorazada» ha sido tradicionalmente una de las grandes estrategias de Disney para revalorizar su catálogo. En los tiempos de gloria de los formatos domésticos esta metafórica caja fuerte servía para retirar de circulación clásicos de la compañía y convertirlas en objeto de deseo durante años. Con la masificación de las plataformas de streaming, ha dejado, en parte, de tener sentido: poseer el DVD de una película ya no es la única forma de acceder a ella.

Por otra parte, la compra de Fox por parte de Disney está, de momento, cumpliendo pocas de las expectativas iniciales de los fans. En el mundo ideal del fandom, se soñaba que franquicias como ‘El planeta de los simios’, ‘Alien’ o ‘Predator’ incluso pudieran pasar a formar parte de los universos de ficción de Marvel o ‘Star Wars’, o al menos recibir nuevas entregas en sus sagas. En el peor de los casos, la lógica comercial parecía indicar que, como mínimo, esas importantes franquicias de Fox, sumadas a otras como ‘La Mosca’, ‘La jungla de cristal’ o ’28 días después’ recibirían el tratamiento de clásicos modernos que merecen, con nuevas reediciones, versiones y celebraciones de su legado.

Todo conjeturas que finalmente no han llegado a ningún sitio concreto. Los únicos productos Fox a los que de momento parece prestar atención Disney son los que atañen directamente a su plan de negocio. Por un lado, las películas vinculadas al Universo Marvel (es decir, las de los universos de X-Men y Cuatro Fantásticos… y no todas, porque ‘Deadpool‘ y ‘Logan‘, por ejemplo, no entran en Disney+ por su calificación de edades). Y por otro, ‘Los Simpson‘, una baza comercial infalible que además genera abundantes dividendos con merchandising y productos derivados.

Esta actitud ha hecho que salten las alarmas: ¿ha puesto en marcha Disney su técnica de la Cámara, ahora aplicada también a las películas de Fox? Y sobre todo, ¿cómo afectaría eso a las dinámicas de distribución y explotación de las películas clásicas de esta compañía? Para empezar tenemos que revisar qué es la Cámara y cómo funciona, y si Disney+ ha cambiado en parte esta política.

La clave de la Cámara

La Cámara (o The Vault, como se la conoce en inglés) no existe de verdad: hace referencia, simplemente, a cuando Disney retiraba de la distribución de forma periódica algunas de sus películas para revalorizarlas y, siete u ocho años después, las relanzaba con renovados bríos (y similar éxito). Es el famoso «Por tiempo limitado» que acompañaba imperturbable a relanzamientos en VHS y DVD de clásicos animados de la compañía. Y efectivamente: esa película estaba un par de años en las tiendas hasta que desaparecía de nuevo.

No hay que remontarse al formato doméstico para encontrar los orígenes de esta práctica, sino, de hecho, a los primeros pasos de Disney: el reestreno de ‘Blancanieves y los siete enanitos’, el primer largometraje animado de Disney, fue en 1944, siete años después de su estreno original en 1937. Por entonces tenía aún más lógica que en tiempos del VHS. En siete años el público infantil, potenciales espectadores de la película, se renovaba por completo.

Cuando llegó el mercado del vídeo doméstico en los ochenta, el director de la compañía, Roy Disney, desconfiaba de sus posibilidades: creía que si la gente compraba las películas y las tenía en casa, los reestrenos en cines y las reemisiones en televisión no funcionarían, y de ahí los largos periodos, de poco menos de una década, durante los que las películas iban desapareciendo de forma escalonada. Estos experimentos arrancaron con ‘Pinocho’ en VHS, que inicialmente costaba 80 dólares. Cuando accedieron a rebajarla a 30 por tiempo limitado, fue un superventas, y le siguieron ‘La Bella Durmiente’ y ‘Cenicienta’. De ahí Disney aprendió las ventajas de no saturar el mercado y de dotar a sus películas de cierta categoría exclusiva.

No todas las películas de animación Disney están en la Cámara y no todas cumplen estos plazos. Por ejemplo, ‘Fantasía’ pasó varias décadas sin poder ser vista, lo que convirtió su reestreno en un acontecimiento. Y por el contrario, ‘Alicia en el País de las Maravillas’ y ‘Dumbo’ rara vez son retiradas del mercado. Y con el tiempo, el estricto control de Disney cuando la única forma de ver sus películas era en VHS y DVD se ha relajado con la aparición de según qué prácticas comerciales.

Por ejemplo, Amazon compraba cantidades monstruosas de sus lanzamientos para cuando llegaran los momentos de escasez, lo que obligó a Disney a suavizar sus criterios. Y está, por supuesto, la llegada de Disney+. Con ella, Disney se plantea que quizás la maniobra comercial más ventajosa que tiene a mano es la de ofrecer a los suscriptores su catálogo completo de clásicos, de los imprescindibles animados a las secuelas directas a vídeo. La carnaza física para coleccionistas pasa a segundo plano ante el desplazamiento del público hacia un nuevo escenario de distribución de clásicos.

Problemas en los reestrenos de Fox

La cuestión ahora es: ¿qué sucede con todo el catálogo de Fox? ¿Va a pasar por la Caja Fuerte de Disney? Está claro que Disney va a empezar a explotar aquellas películas del catálogo de la productora (que ahora se llama simplemente 20th Century Studios, dejándose el icónico Fox por el camino, aunque el logo no ha desaparecido de las versiones, por ejemplo, de Disney+) que más se ajustan a sus intereses.

Por ejemplo, estos son algunos casos de películas de antiguas películas de Fox que ahora andan por Disney+ y que, en muchos casos, no han desaparecido del circuito del vídeo doméstico en formato físico: ‘Solo en casa‘, ‘Garfield‘ y secuela, ‘Carlitos y Snoopy, La película de Peanuts‘, ‘Ice Age‘, ‘Ferdinand‘, ‘Noche en el museo‘, ‘Doce en casa’, ‘El diario de Greg‘… Es decir, producciones familiares o directamente de animación que no desentonan en el catálogo de Disney+, la plataforma donde se aglutina la nueva estrategia doméstica de la Casa del Ratón.

‘Solo en casa’, una de las películas familiares de Fox disponibles en Disney+

Del resto pocos más datos concretos se saben, aunque cines especializados en reestrenos han empezado a alzar la voz de alarma acerca de la silenciosa retirada de la disponibilidad de clásicos de Fox. El Mayfair Theatre de Ottawa, especializado en reestrenos, hablaba en este artículo de Bloomberg de dos ejemplos clásicos de su cartelera: ‘Rocky Horror’s Picture Show’, que proyectan mensualmente, y ‘La jungla de cristal’, que vuelve cada Navidad. Ambas han dejado de estar disponibles para el circuito de salas, e incluso para redifusiones televisivas.

Disney parece carecer de una política unificada y de explicaciones oficiales, al menos de momento

En todos los casos se habla de una posición no oficial por parte de Disney, pero clara. Este artículo de Vulture habla de una «retirada silenciosa» del catálogo de Fox de la disponibilidad para cines y eventos, y cuenta el caso del organizador de unos maratones de terror de Ohio que no pudo acceder a dos clásicos como ‘La profecía’ y ‘La mosca’,, entre otros. Una situación que, al parecer, se comentó desde semanas antes en grupos de distribuidores estadounidenses. La razón oficial que recibieron por la falta de disponibilidad fue tan esquiva como «Nuestro contacto de reservas de la Fox nos ofreció una breve disculpa por no poder reservar más títulos de repertorio para la sala».

El artículo de The Vulture enumera un sinfín de casos, todos en Estados Unidos, y también subraya significativas diferencias entre zonas y estados dentro del propio país. Disney parece carecer de una política unificada y de explicaciones oficiales, al menos de momento (Los Angeles Times, por ejemplo, recabó el ejemplo de una sala a quien Disney dijo, directamente, que el estudio ya no daría licencias de sus viejas películas para cines. Hay que tener bien presente, también, que con la actual situación de crisis para las salas de todo el mundo, posibles movimientos estratégicos de Disney en ese sentido pueden haberse paralizado, y habrá que esperar para ver decisiones específicas en esta dirección.

En España, pocas novedades con Fox

Pero ¿qué sucede en un país como el nuestro, donde los cines de reestreno no son tan habituales y a menudo la exhibición esquiva los cauces legales? Hemos preguntado a unos cuantos nombres propios de la distribución y la industria cinematográfica, y las conclusiones son claras: de momento, no hay una posición oficial de Disney al respecto. La propia Disney España no nos ha hecho ningún comentario, y nos pusimos en contacto con Park Circus, distribuidores de Fox en distintos países de Europa. La respuesta fue ambigua: «no estamos en posición de hacer comentarios dado que algunas de las transiciones tras la compra de Fox por parte de Disney aún no han finalizado».

Hemos hablado a su vez con un par de festivales y salas más: la dirección del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges nos comenta que de momento no han tenido problemas con el catálogo de Fox. En el lado opuesto del espectro, salas de reestreno pequeñas como la Artistic Metropol de Madrid nos dicen que solo tratan con distribuidoras más pequeñas, ya que «no hemos podido exhibir películas de Fox porque la sala no entra dentro de su política ni la propia proyección dentro de sus requerimientos técnicos».

Una sala de Madrid que también proyecta reestrenos y que nos ha pedido que no mencionemos su nombre nos cuenta que «Disney siempre resulta complicada», y no proporcionan copias. «Fox era algo más accesible y cercana» a una productora convencional, nos cuentan, pero han dejado de contactar con ellos a raíz de la compra de Disney, lo que en cualquier caso nos lleva de nuevo al callejón sin salida de Park Circus. Cabe recordar que, desde la compra, Disney ha aglutinado y centralizado todas las comunicaciones de Fox, como por ejemplo, el anuncio a prensa del próximo estreno de la serie ‘Just Beyond’ en Disney+… producida por 20th Century Fox Television.

Finalmente hablamos con Angel Codón, del podcast ‘Tiempo de Culto‘, que también organiza proyecciones de películas clásicas como la de ‘Jungla de Cristal’, cuyo anuncio está sobre estas líneas. Es él quien nos desvela algunos vaivenes en la política de la productora: tras la compra, Disney comunicó a ‘Tiempo de culto’ que «se cortaba el grifo al 100%». Un mes más tarde, sin embargo (en un proceso que se vio interrumpido por la pandemia), la postura de Disney cambió: «la gente de mk2 -cadena de salas francesa que en Madrid tiene salas como las del Palacio de Hielo- habló con ellos y en principio a Disney no les interesaba [retener] ese material y no iban a poner problemas. Eso sí, desde ahora todas las peticiones se iban a resolver una a una».

Es decir, Disney va a estar encima de todo lo que distribuye de Fox, atendiendo a cada solicitud de redifusión. ¿A qué se debe el cambio de actitud? De nuevo, no hay posicionamiento oficial, pero Codón nos cuenta que intuye que quizás «Disney no quería hacerse odiar demasiado con contenido viejo de otras compañías». Todo porque, nos cuenta, «creo que se levantó mucho odio preventivo» ante un posible bloqueo del catálogo de Fox.

Conviene recordar que toda esta cuestión ha quedado paralizada de forma natural a causa de la pandemia. El cambio de nombre a 20th Century Studios, la desaparición en plataformas de streaming de películas de Fox para adultos (aunque no en VOD para alquiler y venta, donde los clásicos de la compañía siguen visibles) son pequeñas señales que hacen pensar que la situación con el catálogo de la compañía puede volver a experimentar cambios en un futuro cercano. Próximo capítulo: cuando los efectos de la pandemia empiecen a disiparse y retomemos aquella normalidad en la que unas corporaciones del entretenimiento devoraban a otras.