El gadget, accesorio o dispositivo que marca la diferencia en mi teletrabajo: las recomendaciones de los editores de Xataka

La pandemia precipitó la implantación del teletrabajo en muchas empresas y, en algunos casos ha sido un camino de no retorno. La mayoría de los editores de Xataka ya trabajábamos antes desde nuestros domicilios, pero con el COVID-19 la práctica totalidad adoptó este formato. Si trabajas desde casa, cuentas con tu espacio de trabajo doméstico y andas buscando ideas para mejorar tu productividad o simplemente trabajar más cómodo y mejor, estos son los periféricos, dispositivos y accesorios que han marcado la diferencia para nosotros.

Monitor ultrawide Samsung

La recomendación de Enrique Pérez:

«Antes tenía un monitor externo más pequeño, pero no lo utilizaba porque con la pantalla del MacBook tenía suficiente. Finalmente me decidí a comprar en un Black Friday un monitor ultrawide de 34 pulgadas con resolución WQHD y muy contento. Ahora puedo trabajar con 4-5 ventas al mismo tiempo y he acelerado bastante procesos. También le ha dado otro aspecto al escritorio y las sensaciones cambian radicalmente. Lo habitual con el teletrabajo es tener que combinar varios documentos o vías de trabajo y con un monitor ultrawide eso se facilita enormemente al ganar espacio.

Samsung LS34J552WQRXEN – Monitor 34″ UltraWide QHD, 3440×1440, 4 ms, 75 Hz, FreeSync, LED, VA, 21:9, 3000:1, 300 CD/m², 178°, HDMI, PBP, Pip, Base en V, Gaming, Negro

Webcam Logitech Streamcam

La recomendación de Miguel López

«Un accesorio que ha marcado un antes y un después en mi teletrabajo es la Logitech Streamcam (111 euros). Desde que la uso para mis videoconferencias tanto compañeros de trabajo como clientes me han comentado que se me ve en muy alta calidad, superando de lejos la de las típicas cámaras integradas en los ordenadores. Tener una buena calidad hace que destaque más en los zooms, google meets y demás protocolos de las llamadas en remoto, lo que al final acaba siendo un beneficio.»

Logitech StreamCam, Cámara Web con USB-C para Streaming de vídeo y creación de Contenido, Vídeo Vertical Full HD 1080p a 60 fps, Versatilidad demontaje, para Youtube, Gaming Twitch, PC/Mac, Negro

Reposapiés

La recomendación de Ángela Blanco:

«Ya estemos en la oficina o en casa teletrabajando, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que nuestra postura sea la correcta porque al final vamos a pasar muchas horas sentados. Para esto obviamente necesitamos una buena silla, pero hay otro accesorio que me ayuda bastante: un reposapiés (50 euros). Es ese típico accesorio que parece una chorrada, pero que a mí me hace estar mucho más cómoda. Es más, ya estoy tan acostumbrada a tenerlo que lo echo mucho en falta cuando trabajo en un escritorio donde no lo tengo. Yo tengo este pero hay multitud de opciones y creo que todas son similares. Por muy poco dinero puedes darle un plus de comodidad a tu espacio de trabajo.»

EUREKA ERGONOMIC Reposapiés ajustable ergonómico bajo escritorio Masaje Reposapiés adecuado para la oficina en casa negro y gris

Monitor ultrapanorámico LG 34WK500-P

La recomendación de Amparo Babiloni:

«El dispositivo que marcó la diferencia en el teletrabajo fue mi pantalla ultrawide. La compré hace ya unos años y espero que dure, pero tengo claro que si me compro otro monitor volverá a ser ultrawide. Antes trabajaba con dos pantallas, pero me resulta mucho más cómodo así. Como tengo que tener siempre slack abierto, aquí puedo tenerlo todo a la vista sin tener que ir abriendo y cerrando ventanas constantemente. Lo único malo que tiene es que cuando tengo que viajar y me toca trabajar en el portátil quiero llorar todo el rato porque me falta pantalla.»

LG 34WL500-B – Monitor Profesional UltraWide WFHD de 86.6 cm (34 pulgadas) con Panel IPS (2560 x 1080 píxeles, 21:9, 300 cd/m², sRGB >99%, 1000:1, 5 ms GtG, 75 Hz) Color Negro

PLC Devolo

La recomendación de Laura Sacristán:

«En mi caso, el accesorio que marcó la diferencia en el teletrabajo fue un dispositivo PLC que tenía desde hace años y que hasta entonces utilizaba, básicamente, para tener una mejor conexión en la televisión: el Devolo dLAN 500 AV Wireless. Cuando empecé a teletrabajar desde casa, se convirtió en la herramienta perfecta para poder trabajar sin problemas en el salón, donde el WiFi es bastante deficiente. El modelo que yo uso ofrece velocidad de hasta 500 Mbps, tiene un enchufe integrado y funciona como punto de acceso Wifi. Además, cuenta con tres puertos Ethernet. Actualmente, está descatalogado, pero la propia Devolo dispone de propuestas similares más avanzadas, como el Devolo dLAN 1200+ WiFi ac (142 euros).»

devolo dLAN 1200+ WiFi ac (1200 Mbit/s WLAN ac, 2,4 y 5 GHz a la vez, 2 puertos LAN, 1 adaptador Powerline, ideal para juegos online y streaming en alta definición, adaptador de red PLC, WiFi Move) color blanco

Logitech Mx Master

La recomendación de Gabriela González:

«Uno de mis periféricos favoritos y sin el que podría vivir es mi mouse Logitech Mx Master (79 euros). Hace casi tres años compré un Mx Master 2 y cambió completamente mi flujo de trabajo. Gracias a que tiene botones configurables me permite agregar acciones específicas a él a través del software de Logi. El botón lateral es especialmente útil para mi que lo uso para cambiar áreas de trabajo en Windows o Mac, también me gusta mucho que tiene una rueda secundaria para hacer scroll lateral o zoom, y que tiene un botón que cambia la velocidad de scroll de suave a una en «rafaga» ultra rápida (muy útil para navegar por hojas de cálculo de cientos de líneas). Otra función que me encanta de este ratón, es que lo puedes conectar hasta a tres dispositivos a la vez y simplemente presionando un botón cambias de ordenador. Así que lo uso en escritorio con Windows, portátil con Windows, y Macbook por bluetooth y no tengo que configurar ni reconectar nada nunca.

Hace unos meses actualicé al Mx Master 3 que es una versión nueva y mínimamente mejorada del 2, pero conservo ambos y el viejo sigue funcionando.»

Logitech MX Master 3 Advanced Ratón Inalámbrico, Receptor USB, Bluetooth, 2.4GHz, Desplazamiento Rápido, Seguimiento 4K DPI en Cualquier Superficie, 7 Botones, Recarcable, PC, Mac, iPadOS, Negro

Monitor Asus VZ249HE

La recomendación de Dany Vega:

«Ahora que iba a trabajar desde casa, buscaba sustituir el pequeño panel de mi ordenador portátil para trabajar mucho más cómodamente sin tener que gastar demasiado dinero. Y es así como me decidí por el monitor Asus VZ249HE, un producto que apenas llega a los 130 euros, pero que cumplía lo que yo buscaba: que fuese fino, panel 1080p y que no fuese demasiado caro. Y lo cierto es que, sin tener la mejor calidad visual del mundo, sus 24 pulgadas me son más que suficientes para poder visualizar contenido de una forma mucho mas cómoda y, además, que sea tan fino me ayuda a poder aprovechar mucho mejor el espacio que tengo en mi escritorio de trabajo. «

Asus VZ249HE 23.8″ Full HD IPS Mate Negro pantalla para PC – Monitor (60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixeles, LED, 5 ms, 250 cd / m², Negro)

Anker Soundcore Q30

La recomendación de Antonio Sabán:

«Como ya he defendido en alguna ocasión mejor auricular Bluetooth en relación calidad precio es el Anker Soundcore Q30 (59 euros con cupón). Estoy maravillado con lo bueno que es el sonido en todos los sentidos, teniendo en cuenta el precio que tiene.

Para mí ha sido clave en el teletrabajo, porque aunque ya trabajaba en casa antes de la pandemia, se han unido dos factores: que mi pareja comenzó a trabajar en el mismo cuarto que yo, con el ruido que eso añadía, y que en una nueva casa hemos tenido obra.

La cancelación de ruido, sin ser la de los mejores auriculares de Sony, Bose o Apple, ha sido suficiente para permitirme evitar sonidos que me habrían desconcentrado mucho, y para reducir enormemente los molestos ruidos de la obra. Además, lo uso mucho en videollamadas, y su micrófono funciona a la perfección, incluso mejor que el de otros modelos mucho más caros que he tenido como dos versiones de los Sony.»

Soundcore Life Q30 Auriculares Inalámbricos Bluetooth Diadema de Anker, Cascos Inalámbricos Bluetooth, Auriculares Cancelación de Ruido Activa Híbrida, Hi-Fi Sonido, 40 h, EQ en App, Modos Varios

Logitech M570 de Logitech

La recomendación de Juan Carlos López:

«Si hay un periférico del que no puedo desprenderme ni un solo instante durante mi jornada de trabajo desde casa ese es mi trackball M570 de Logitech. Lo elegí por el poco espacio que acapara en mi atiborrado escritorio, pero ha acabado enamorándome por su autonomía, y, sobre todo, por su sobresaliente ergonomía. Tengo muy claro que cuando me vea obligado a jubilarlo compraré otro igual, pero sospecho que el que tengo aún me dará un buen puñado de años de servicio en plena forma. No es barato, pero, en mi opinión, esta inversión merece mucho la pena»

Logitech M570 Trackman Ratón Trackball Inalámbrico, 2.4 GHz con Receptor USB Unifying, Botón Rueda, Batería 18 Meses, PC/Mac/Portátil, Negro

Monitor ultrapanorámico LG 29UM69G-B

La recomendación de César Muela:

«Llevo usando este monitor panorámico de LG casi tres años, y noto muchísimo cuando no puedo trabajar con él. Si voy a la oficina o tengo que trabajar en el portátil, me falta pantalla por todos lados. Me he acostumbrado a aprovechar un ancho en este formato, sobre todo por la distribución de ventanas, la comodidad de gestionar hojas de cálculo con muchas celdas o incluso para mezclar música o editar vídeos. Aunque, en mi caso, también tiene un peligro: mi escritorio ahora mismo parece la fachada de cualquiera catedral barroca.»

LG LG 29UM69G-B- Monitor Gaming de 29″ WFullHD (2560×1080, IPS LED, 21:9, HDMI x1, DisplayPort x1, USB, 5ms, 75Hz, ultrawide, antireflejo), negro

Capturadora de vídeo AVerMedia GC513

La recomendación de Frankie MB:

«El pasado mes de mayo, justo antes de la llegada del verano, me he dado un capricho al que llevaba tiempo siguiéndole la pista: la capturadora AVerMedia GC513 (155 euros). Un dispositivo con la forma de las cajas de Toblerone que me permite capturar vídeo desde Xbox Series X, PS5 y Switch simplemente conectándolo entre la consola y la televisión. Hay otros sistemas y marcas, desde luego, pero este modelo tenía una ventaja añadida: puedo almacenar las grabaciones y los contenidos directamente a una tarjeta microSD. Y eso, a la hora de gestionar los vídeos y gameplays que preparo para VidaExtra y su canal de YouTube me ha venido de maravilla. De hecho, el otro factor decisivo es su sistema de Plug and Play: lo conectas a la consola que quieres usar, le das al enorme botón y listo: ya puedes grabar lo que quieras. Eso sí, también está preparado para todos los usos habituales, incluyendo la compatibilidad con aplicaciones de streaming como XSplit u OBS. Si bien, lo adquirí a precio rebajado aprovechando una promoción de la marca, se ha transformado en una herramienta de trabajo en la que me apoyo constantemente tanto para hacer capturas como para guardar momentos clave y, de vez en cuando, compartir unas partidas y risas en algún streaming entre amigos.

AVerMedia GC513 – Live Gamer Portable 2 Plus, 4K Pass-Through, Capturadora de juegos 1080p60 USB , Baja latencia, Grabación, Stream, Plug and Play, para Xbox, Playstation, Switch

AirPods Pro

La recomendación de Javier Penalva:

«En el periodo en el que estuve teletrabajando de manera intensiva en casa, una de las tareas que más tiempo me ocupaba era el realizar videollamadas. No lo hacía además desde un solo dispositivo sino que alternaba según las necesidades y tipo de reunión, de si era con vídeo o solo audio … Esas semanas el trabajo se concentró en dispositivos Mac que alternaba indistintamente, como un iPad Pro, un iMac o un Macbook Pro. El periférico que me salvó del caos más absoluto fueron los AirPod Pro de Apple por varios motivos. El más importante es la integración en el ecosistema de Apple de manera que podía cambiar de dispositivo al trabajar y los AirPods Pro (193 euros) “me seguían” de manera muy intuitiva y rápida. Tengo otros auriculares de más empaque, sí, pero no me funcionaban igual en estos cambios entre dispositivos. También fue importante que, sin llegar a tener un aislamiento líder del mercado, la cancelación de ruido me permitía participar en reuniones incluso con cierto ambiente hogareño en casa.»

Apple AirPods Pro

iPad Pro y base de carga dual

La recomendación de Iván Linares:

«Llevo muchos años trabajando desde casa, la pandemia no me pilló desprevenido (en el ámbito laboral, el resto fue otra historia). Y, pese a que siempre había valorado la opción, nunca trabajé con dos monitores: mi portátil me bastaba. Hasta que se me ocurrió usar mi iPad Pro (799 euros) como segunda pantalla del MacBook Pro con el que escribo. Como accesorio exclusivo se me antoja una compra exagerada, pero sí viene genial en el caso de disponer de un Mac compatible y de un iPad. Lo cierto es que la experiencia es muy positiva: sin descubrirle a nadie lo que implica mantener dos espacios de trabajo simultáneos, me sorprende que la pantalla del iPad funcione igual que un segundo monitor. Con unas dimensiones reducidas, sí, pero suficientes para tener el chat de trabajo siempre visible. O el editor de texto. Aparte de usar el iPad como segunda pantalla, otro de los accesorios que me está yendo genial para el teletrabajo es la base de carga doble de Samsung (38 euros). En ella recargo el móvil y el Samsung Galaxy Watch 4, todo de forma simultánea y en el mismo escritorio donde tengo el ordenador (y el iPad). Me parece un accesorio muy práctico.»

SAMSUNG Cargador inalámbrico Duo EP-P4300B, Color Negro

Monitor AOC Q27P2Q

La recomendación de Ricardo Aguilar:

«Sin duda el periférico que más cambió mi forma de trabajar fue mi monitor 2K de 27 pulgadas y con tasa de refresco de 75Hz. Mi dispositivo principal es un MacBook Pro y, hasta hace un año, escribía directamente en el portátil (no entiendo cómo aguanté tantos años así). El salto a monitor ha mejorado mi postura, ahora es mucho más cómodo visualizar los contenidos y, en concreto con este modelo de AOC (369 euros), lo recomiendo con los ojos cerrados por su nitidez.

AOC Monitor Q27P2Q de 68 cm (27 Pulgadas) (HDMI, DisplayPort, hub USB, Tiempo de Respuesta de 4 ms, 2560 x 1440, 75 Hz, Pivo), Color Negro

Monitor BenQ SW240

La recomendación de Jesús León:

«Llevo más de diez años teletrabajando y siempre me he mantenido lo más simple posible, para no tener demasiados gadgets ocupando mi espacio. Con el tiempo he reducido aún más el espacio que necesito por lo que optimizarlo ha sido clave. En lo que sí he notado diferencia y ya me costaría volver a atrás es en una segunda pantalla, una vez te acostumbras es algo que ayuda mucho. En mi caso opté por un monitor enfocado a fotógrafía, pero que me sirve tanto para editar fotos, como vídeo y con una calidad de imagen y color sensacional para todo lo demás. Se trata del BenQ SW240 (445 euros), que tuve ocasión de probar previamente y por su gran relación calidad precio me convenció totalmente.»

BenQ SW240 – Monitor para fotógrafos de 24.1″ WUXGA (1920×1200, 5ms, HDMI, IPS, 10 Bits, 99% Adobe RGB, 100% Rec.709, 95% DCI-P3, calibracion del hardware, Altura ajustable, antireflejos) – Gris

SAGE SES500BSS the Bambino Plus

La recomendación de Antonio Ortiz:

«Va a parecer una boutade, pero pensando en algo que realmente «marcara la diferencia» me viene a la cabeza mi cafetera. En casa somos muy cafeteros y algo que me gusta de la oficina es parar para tomar café con algún compañero, sea de la propia empresa o bajando al bar. En el teletrabajo he intentado compensar eso con una buena cafetera, buen café y parando alguna vez a charlar por charlar con compañeros en remoto. La cafetera es la SAGE the Bambino Plus (399 euros)

que es muy cara para ser una cafetera, pero bueno, uno es partidario de gastarse el dinero en lo que más usa y le importa»

SAGE SES500BSS the Bambino Plus, Cafetera espresso, Cappuccinatore, 15 Bar, Acero Inoxidable

Dell UP2715K

La recomendación de Javier Pastor:

«Cuando pasas tanto tiempo delante de un ordenador todo lo que usas en él (incluido el propio ordenador) es importante si hace tu experiencia mejor, pero en mi caso diría que el que más ha facilitado ese flujo de trabajo en mi día a día es el monitor. Compré hace años un Dell UP2715K que ahora ya es casi imposible encontrar y que es especialmente destacable por su resolución 5K (5.120 x 2.880). Eso me permite jugar con el escalado en Windows y trabajar al 200% de la resolución nativa para tener un escritorio de 2.560 x 1.440 px que se ve casi como «una pegatina». A la hora de leer y escribir tantas horas, eso es un verdadero regalo para los ojos«

AirPods Max

La recomendación de José García Nieto:

«Llevo teletrabajando muchísimos años y el dispositivo y lo que sí o sí marca la diferencia son unos buenos auriculares con cancelación de ruido. No soy de trabajar escuchando música, pero de vez en cuando, cuando necesito concentrarme en algo y aislarme del exterior, no dudo en echarle el guante a los AirPods Max. Son unos auriculares sensacionales, pero es cierto que si los sacas del entorno de Apple no se explotan tanto.

En cualquier caso, y aunque yo uso los AirPods Max, también podéis darle un tiento a los Sony, que son una gozada, y si queréis unos TWS para poder usarlos fuera o si, simplemente, no os gustan los auriculares grandes, mis recomendaciones son los Sony WF-1000XM4 (279 euros), los Huawei FreeBuds Pro (115 euros) o los Jabra Elite 85T (199 euros).»





Nuevo Apple AirPods MAX – Azul Cielo

Monitor y auriculares

La recomendación de Anna Martí:

«Creo que os he podido hablar de él en alguna otra ocasión, pero es que ha sido la compra del siglo para mí. Se trata del monitor Samsung S34J552, una pantalla plana ultrapanorámica con resolución QHD y 34 pulgadas que me ha hecho muchísimo más cómodo el trabajo (y actividades no laborales, como cuando he tenido que montar algún vídeo para amigos, etc.). Quería algo que fuese superior al FullHD y me da igual la tasa de refresco, así que dado el bajón de precio que sufrió en cierto momento me vino de perlas. Desde que lo tengo estoy mucho más a gusto y me permite trabajar con varias ventanas abiertas a la vez, que es algo que me gusta y me facilita mucho las tareas.

Mención especial también a los auriculares con cancelación de ruido. Estando todo el mundo en casa durante la pandemia y ahora que me rodean varias obras, se han convertido en algo necesario para reducir un poco el estrés que ciertos ruidos añaden. No me gusta estar todo el día con ellos, especialmente por lo que me llegan a cansar los de diadema, pero los Sony WH-1000XM3 (225 euros) me han amenizado mucho esos ratos y también los AirPods Pro (193 euros), voy variando según el dispositivo que tenga y lo que haga (llamada normal, videoconferencia, música, etc.).»

Sony WH1000XM3 – Auriculares inalámbricos Noise Cancelling (Bluetooth, compatible con Alexa y Google Assistant, 30h de batería, óptimo para trabajar en casa, llamadas manos libres), negro

