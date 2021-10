El guión de ‘Dune’ se ha escrito en un programa de MS-DOS: usar software de 30 años de antigüedad esconde ventajas

Hay personas a las que el concepto de obsolescencia no les cabe en su diccionario. Eric Roth ha sido el responsable de escribir el guión de la reciente versión de ‘Dune’, y lo ha hecho usando un software especial para escribir guiones. Hasta aquí todo normal, lo inaudito es que ese programa tiene treinta años de antigüedad y sólo funciona en MS-DOS.

Roth ha sido el responsable de guiones oscarizados como los de ‘Forrest Gump’ y ‘El Curioso Caso de Benjamin Button’, y siempre ha usado este mismo método para escribirlos. En el vídeo que puedes ver arriba se le ve arrancando Movie Master, el programa en cuestión, con la interfaz monocromo característica de cualquier otro software de MS-DOS.

Los inconvenientes obvios están ahí: hay muy pocas opciones disponibles y un límite de 40 páginas por cada guión. Además, Roth tiene que mandar su trabajo impreso en papel y en los estudios lo escanean y digitalizan. «Es medio superstición, medio miedo al cambio», comenta.

Además, lo antiguo consigue ciertas ventajas. Es imposible que nadie acceda a esos guiones sin permiso, no hay forma de usar malware para acceder a él. Y el límite de 40 páginas le sirve a Roth como límite para dividir sus obras en «actos», ayudándole a dividir mejor su trabajo. Además, también hay ventajas en cuestión de concentración ya que no hay distracciones en el resto del sistema que puedan molestar.

