El Huawei Watch GT 3 Pro consigue al fin el marcado CE de la Unión Europea para hacer electrocardiogramas

Aprovechando que hoy es el Día Mundial del Corazón, Huawei ha anunciado un hito importante para sus wearables: la función electrocardiograma (ECG) de los Huawei Watch GT 3 Pro y Huawei Watch D ha conseguido la certificación CE de la Unión Europea. En otras palabras, ambos relojes están preparados para hacer electrocardiogramas en todos los países de la UE, incluido España.

De acuerdo a la compañía, esta función permitirá «realizar lecturas de electrocardiograma de su corazón, registrar su ritmo cardíaco y abordar de manera proactiva algunos posibles riesgos para la salud del corazón». No es una función nueva y, de hecho, otros relojes como los Apple Watch o los Galaxy Watch ya cuentan con ella, pero sí es una buena noticia tanto para Huawei como para los usuarios de sus relojes.

El Huawei Watch GT 3 Pro suma funciones

El certificado CE, cuyo nombre correcto es «marcado CE», es una marca europea y, básicamente, permite al usuarios saber que el fabricante de cierto producto cumple con los requisitos legales y técnicos mínimos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. Es un marcado que ya han conseguido otros smartwatches con ECG, como el Fitbit Sense, el Apple Watch o los Galaxy Watch de Samsung. Ahora Huawei también se suma.

No obstante, aunque Huawei ha conseguido este marcado para dos productos, el Huawei Watch GT 3 Pro y el Huawei Watch D (que no se vende en España), cabe recordar que el electrocardiograma no es capaz de diagnosticar enfermedades ni irregularidades como coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. No es un producto sanitario y, por lo tanto, los datos obtenidos han de tomarse como referencia personal. Ante la duda, lo ideal es acudir a un médico.

En lo que compete al Huawei Watch GT 3 Pro, el dispositivo incorpora el sensor TruSeen 5.0+ con electrodos bañados en PVD-c. Este sensor permite capturar el ritmo sinusal en tiempo real mediante una app en el reloj y, de esa forma, ayuda a los usuarios a identificar ritmos cardíacos irregulares.- En todo caso, estos han de ser interpretados y verificados por un profesional.

Por otro lado, el Huawei Watch D también ha conseguido el marcado CE para su función de medición de presión arterial. Es curioso cómo lo hace, ya que este reloj infla su correa gracias a una mini bomba y una bolsa de aire integradas. Según Huawei, la precisión de esta métrica es de ±3 mmH. Sin embargo, no se vende en España.