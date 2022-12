El iPad Mini tendrá sustituto en 2023, según Kuo. Apple renovará su tablet compacta, pero no será con un plegable

No ha empezado el 2023 pero ya tenemos rumores calientes de Ming-Chi Kuo, uno de los analistas y filtradores más reconocidos del ecosistema Apple. En este caso nos habla del Apple iPad Mini, que dos años más tarde por fin recibirá un sustituto.

El último modelo de esta familia fue el iPad Mini 2021, con procesador A15 Bionic, soporte 5G y la segunda generación del Apple Pencil. Ahora se conoce que ya se está trabajando en una nueva generación.

Según describe Kuo, el principal cambio del nuevo iPad Mini 2023 o 2024 (si es que finalmente ese es su nombre), será un nuevo procesador más avanzado. Se desconoce qué tipo de procesador decidirá introducir Apple, pero ya sabemos que están trabajando en los nuevos procesadores M2 basados en los transistores de TSMC de 3 nanómetros.

I think it’s unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It’s because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022