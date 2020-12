El laberinto de derechos de ‘Clarice’: por qué veremos una serie con personajes de ‘El silencio de los corderos’, pero sin Hannibal Lecter

Como siempre pasa con los clásicos, es complicado calibrar hasta qué punto se extiende su influencia. ‘El silencio de los corderos‘ no solo fue la película que lavó la cara al género de terror, haciendo que un psicópata caníbal arrasara en los Oscar y asentando los cimientos de lo que hoy se conoce (ya no se sabe si elogiosa o despectivamente) como «terror elevado«. También abrió la vía para una era nueva en el cine procedural. Ni ‘Seven’ ni ‘CSI’, por decir un par de variantes no vinculadas directamente al estilo de la película de Jonathan Demme, existirían sin ella.

Porque ‘El silencio de los corderos’ no solo generó una moda de asesinos despiadados pero extremadamente inteligentes, perversos pero magnéticos (ahí está ‘Dexter’, otro hijo putativo de Hannibal Lecter), sino también unas cuantas herederas de Clarice Starling, la aguda agente del FBI que interpretó Jodie Foster. Ella es la protagonista de la nueva serie basada en el Universo Lecter, ‘Clarice’… donde no sale Hannibal Lecter, aunque en principio podría parecer el movimiento comercial más lógico.

Porque decíamos que es complicado calibrar la influencia de los clásicos, pero desde luego hay algunas líneas rojas están muy claras. En este caso, no se puede mencionar a Hannibal Lecter. La acción de la serie, protagonizada por Rebecca Breeds, transcurre un año después de lo que vimos en ‘El silencio de los corderos’, en 1993. Son meses de frenética actividad en el FBI, sucediéndose las masacres de Waco y los primeros atentados en el World Trade Center. Sin embargo, nadie le va a mencionar el caso que (previsiblemente) marcó su vida un año antes, y aquí prima algo más poderoso que la verosimilitud argumental: los derechos de autor.

Hannibal, el caníbal de derechos

El mundo en torno a Hannibal Lecter ha sido desarrollado por el escritor norteamericano Thomas Harris en varias novelas: ‘El dragón rojo’ (1981), ‘El silencio de los corderos’ (1988), ‘Hannibal’ (1999) y ‘Hannibal: El origen del mal’ (2006). Todas han sido adaptadas en distintas ocasionas, algunas varias veces: las películas ‘Hunter’ (basada en la primera novela, en 1986), ‘El silencio de los corderos’ (1991), ‘Hannibal‘ (2001), de nuevo ‘El dragón rojo’ (2002) y ‘Hannibal, el origen del mal’ (2007). También tenemos, cómo no, la sensacional serie ‘Hannibal‘ (2013–2015) y la futura ‘Clarice’ (2021).

Los derechos de los personajes de las novelas de Thomas Harris están divididos entre MGM y Dino De Laurentiis Company. Esta última era la productora de ‘Hunter’ (o ‘Manhunter’, como se la conoce internacionalmente), la adaptación original de ‘El dragón rojo’, y en muchos aspectos superior a ‘El silencio de los corderos’ gracias a la vibrante dirección de Michael Mann), que fue un fracaso de taquilla. Para recuperar algo del dinero invertido De Laurentiis vendió a MGM los derechos de la entonces única otra novela de Lecter, ‘El silencio de los corderos’.

Más adelante, MGM intentó comprar los derechos del resto de las novelas de Hannibal Lecter a Dino De Laurentiis (que con el tiempo había pagado una cifra record para que Thomas Harris escribiera ‘Hannibal’), pero apareció una tercera productora, Gaumont, que mejoró las ofertas de MGM, y éstos siguieron divididos. En cualquier caso, así es como siguen: MGM sigue teniendo los derechos de ‘El silencio de los corderos’, y Dino De Laurentiis Company el resto.

A efectos prácticos, eso significa que cualquier personaje originado en la novela de ‘El silencio de los corderos’ es propiedad de MGM, y como CBS Television Studios y MGM Television son las productoras de ‘Clarice’, Hannibal Lecter -que nació como personaje en ‘El dragón rojo’- está vetado. A su vez, ese es el motivo por el que Clarice Sterling no podía aparecer en ‘Hannibal’, la serie de Bryan Fuller que retomaba al protagonista de ‘El dragón rojo’. Fuller confiaba en que en algún momento pudieran convencer a MGM de que les dejara usar a Clarice Sterling, pero no fue posible.

Lo que sí puede usar ‘Clarice’ en su serie es a otros personajes como su colega Ardelia Mapp o el ayudante del fiscal del distrito Paul Krendler, cuya presencia ya se ha confirmado. También se puede mencionar, o incluso resucitar en flash-backs, al perturbador asesino en serie de ‘El silencio de los corderos’, Buffalo Bill. La que sí aparece con seguridad es Catherine Martin, la chica secuestrada en ‘El silencio de los corderos’, aún marcada psicológicamente por los sucesos, y dueña ahora del perrete que fue propiedad de Buffalo Bill.

Sin embargo, no es algo que parezca preocupar al productor ejecutivo de esta serie que llegará el jueves 11 de febrero a CBS, Alex Kurtzman: «Ha sido bastante liberador porque no tenemos ningún interés en escribir sobre Hannibal, no porque no nos gusten las películas y la serie, sino porque tanta gente se ha acercado a él con tanto acierto que no podíamos aproximarnos al personaje de forma fresca«. Será cuestión de tiempo comprobar si la única presencia de Clarice puede sostener la serie.