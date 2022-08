El lanzamiento de Artemis I se aplaza por problemas técnicos: qué ha pasado y qué escenario se abre ahora

No ha podido ser. El 29 de agosto de 2022 no se sumará al listado de fechas históricas de la carrera espacial. Problemas técnicos principalmente en el motor 3 han llevado a la NASA a posponer in extremis el despegue de la misión Artemis I, previsto para hoy a primera hora de la tarde. Durante las maniobras, el equipo percibió ya contratiempos que llevaron a suspender la cuenta atrás en T-40. Finalmente se acordó posponer la operación, primer paso del ambicioso Programa Artemis.

El despegue del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion estaba previsto para las 14.33 h (UTC+2) hora peninsular en la plataforma de lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EEUU), desde donde debía partir para cubrir un periplo de ida y vuelta a la Luna de seis semanas.

Poco antes de la hora planificada, la NASA detallaba sin embargo que su equipo trabajaba aún en un problema en uno de los cuatro motores RS-25 de la parte inferior del SLS. El contratiempo obligaba a la agencia a “una pausa no planificada”. A través de su web oficial, la NASA llevaba ya horas señalando que los ingenieros se estaban centrando en resolver el imprevisto.

Según detallaba la NASA, los ingenieros trabajaban en un problema que condicionaba uno de los motores RS-25 en la parte inferior de la etapa central y también evaluaban «lo que parece ser una grieta en el material del sistema de protección térmica en una de las bridas de la etapa central».

Poco después la agencia estadounidense publicaba un tuit en el que confirmaba que el despegue debía posponerse: «el lanzamiento de Artemis I ya no se producirá hoy ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos seguirán recopilando datos y mantendremos informados sobre el momento del próximo intento de lanzamiento».

«El director de lanzamiento detuvo el intento de despegue de Artemis I de hoy. El cohete del SLS y Orión permanecen en una configuración segura y estable. Los controladores de lanzamiento seguían evaluando por qué no tuvo éxito una prueba de purga para que los motores RS-25 de la parte inferior de la etapa central alcanzaran el rango de temperatura adecuado para el despegue, y se agotó el tiempo de la ventana de lanzamiento de dos horas», avanzaba poco después el organismo.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022