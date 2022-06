El LED de notificaciones estaba muerto, hasta que Nothing montó una fiesta de luces en el Phone (1)

El LED de notificaciones estaba muerto, hasta que Nothing montó una fiesta...

Nothing ha desvelado al completo el diseño de su Phone (1) y el funcionamiento de su curioso sistema LED. Lo ha hecho subiendo la primera imagen oficial a su web, así como enviando al youtuber Marques Brownlee una primera unidad final. El Nothing Phone es una apuesta por el LED, un concepto llamativo (tras probarlo quedará juzgar si es útil o no), que tiene una importante base en el propio software del teléfono.





A falta de un LED de notificaciones, toda una trasera de LEDs

Imagen: Marques Brownlee.

Guste más o menos su extravagancia, el Nothing Phone (1) será un teléfono distinto a los demás. La compañía llama a este diseño trasero ‘Glyph Interface’, un sistema que permite conocer información sobre el teléfono sin mirar la pantalla, solo a través de los LEDs traseros. Si nos llaman, tenemos notificaciones o, incluso, si la batería está llena, lo sabremos mirando la parte trasera del móvil.

El comportamiento de los LEDs será personalizable desde los ajustes del teléfono. Podremos crear patrones para distintas funciones de notificación

Desde los ajustes se podrá configurar de forma bastante exhaustiva el comportamiento de estos LEDs. Por ejemplo, será posible asignar distintos patrones a determinados contactos que elijamos. Es decir, cuando nos llame X persona, se ejecutará el patrón lumínico que hayamos asignado. De este forma, no es necesario darle la vuelta al teléfono para saber quién llama.

Al iluminarse este conjunto LED de forma independiente (se ilumina LED por LED, para poder crear patrones personalizados), las notificaciones se pueden sincronizar con los tonos de llamada y notificación. Del mismo modo, pueden funcionar a modo de linterna, como iluminación de retrato en fotografía e incluso como indicador de batería. Cuanto más llena, más se completa la barra LED indicadora de batería.

Curiosa la apuesta de Nothing por el sistema LED en un contexto en el que la mayoría de fabricantes lo han dado por muerto. El LED como sistema de notificaciones pasó a mejor vida para dejar hueco a tecnologías como el Always On Display, y revive en este extravagante teléfono que conoceremos el próximo 12 de julio.