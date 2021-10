El MacBook Pro tendrá notch según los últimos rumores, y dos variantes: una con el ‘M1 Pro’ y una con el ‘M1 Max’

El notch llegará a los nuevos Mac Pro. Así lo indican los últimos rumores que adema´s ya dan también nombre para los nuevos chips de Apple, que no se llamarán M1X o M2 como se había previsto hasta ahora, sino ‘M1 Pro’ y ‘M1 Max’.

Los nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas llegarán por tanto con ese notch que al final muchos fabricantes acabaron copiando en móviles Android. Esa opción permitirá contar con una pantalla casi sin marcos incluso en la parte inferior, y la vuelta del lector SD, el conector MagSafe o el puerto HDMI también parecen más que probables.

Adiós, Touch Bar, hola notch (sin Face ID)

Como decíamos, ni siquiera el marco inferior se verá apenas, algo que incluso hará desaparecer el logo ‘MacBook Pro’ que normalemente encontrábamos identificando al equipo.

Esos últimos rumores vuelven a confirmar que además de los puertos USB-C se espera que estos equipos cuenten con un lector de tarjetas SD, un puerto HDMI e incluso la vuelta de MagSafe, el puerto de carga con una conexión magnética que Apple us´ó en muchos de sus equipos antes de 2016.

En este rediseño desaparecerá además la Touch Bar, esa pequeña pantalla táctil que permitía usar teclas virtuales. Apple la sustituirá por la tradicional fila de teclas de función.

La llegada del notch —si se confirma— plantea todo un símbolo diferencial para estos equipos: este año se ha reducido su tamaño en los iPhone 13 y se habla ya de unos iPhone 14 con agujero en pantalla, pero en Apple parecen haber decidido aprovechar el concepto en los MacBook Pro.

Eso permite reducir marcos en la parte superior y, desde luego, hacer que el diseño sea más reconocible que nunca y diferencial frente a anteriores modelos del MacBook Pro.

Ese notch no obstante no será tan destacable en cuanto a sus componentes internos: según una filtración adicional no se espera que contemos con tecnología Face ID, y simplemente albergaría una mejor webcam para videoconferencias.

Atentos a los M1 Pro y M1 Max, y sobre todo, a su GPU

Los nuevos rumores sobre el diseño se complementan con el teórico nombre final de los nuevos SoC de estos equipos. Los sucesores de los M1 no serán los M1X, sino los ‘M1 Pro’ y los ‘M1 Max’ según Bloomberg.

Ambos chips contarán con una CPU de 10 núcleos en la cual ocho serán de alta potencia y dos de alta eficiencia. La diferencia entre los dos estará en la GPU: en el M1 Pro esa GPU contará con 16 núcleos y en el M1 Max con 32.

Estos equipos podrán además soportar hasta 64 GB de RAM, otro dato fantástico sobre todo teniendo en cuenta que se criticó mucho el límite de 16 GB con el que cuentan los actuales chips Apple M1.

En el evento se espera también la posible introducción de los nuevos AirPods 3 e incluso de un Mac mini que también contaría con alguna de las nuevas variantes del chip M1.

En unas horas se confirmarán los rumores: en Xataka estaremos haciendo una cobertura total del evento, que se celebra a las 19:00 horas, hora local en España peninsular.

Vía | MacRumors