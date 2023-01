El «megacohete» SLS está superando las expectativas de la NASA. Son buenas noticias para el futuro de Artemis

Un pequeño paso para el Space Launch System (SLS), pero un gran paso para la exploración espacial y el objetivo de que podamos volver a pisar la Luna. La NASA está comprobando que el cohete SLS, apodado como “Mega Moon Rocket”, superó su primera prueba con éxito con el despegue de la misión Artemis I, a mediados de noviembre. Y los resultados invitan al optimismo. Son buenas noticias para el SLS, pero sobre todo para el programa Artemis, el ambicioso proyecto de exploración espacial que aspira a llevar a un humano de vuelta a la Luna e incluso, yendo más allá, establecer una presencia sostenible en la superficie y órbita del satélite.

El éxito del SLS se traduce en tranquilidad para Artemis.

¿Pero no había ido todo bien? Así es. Tras numerosos retrasos, sobrecostes y alguna que otra complicación de última hora que obligó a reubicar la fecha del inicio de Artemis I, el 16 de noviembre de 2022 el cohete SLS despegaba con la cápsula Orion desde el Kennedy Space Center, en Cabo Cañaberal, Florida.

La operación os la contamos en su día y, si bien no estuvo exento de retos técnicos, la maniobra marchó en apariencia según lo esperado. Arrancaba la misión Artemis I, que algunas semanas después, el 11 de diciembre, lograba otro hito crucial con el amerizaje de la cápsula Orion en aguas del Pacífico tras su periplo espacial.

¿Entonces, qué ha dicho ahora la NASA? Durante el debut del SLS, en noviembre, la NASA recabó una cantidad ingente de datos que se ha dedicado a evaluar y examinar desde entonces. Y si bien aún maneja una «revisión inicial», sus responsables han querido lanzar ya un mensaje optimista. Es importante porque el material del que dispone la NASA es más que respetable. Según precisa, durante las fases de prelanzamiento y lanzamiento los ingenieros del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, recolectaron algo más de cuatro terabytes de datos e imágenes a bordo del “Mega Moon Rocket”.

A mayores se recabaron 31 terabytes de datos de imágenes de cámaras terrestres, en el propio cohete y otras aéreas enfocadas en el SLS. A modo de referencia, todo el material impreso de la Biblioteca del Congreso de EEUU ocupa 20 terabytes.

¿Y qué ha concluido exactamente? Pues tras estudiar el material el organismo ha concluido que el SLS “cumplió o superó todas las expectativas de rendimiento”. “Los ingenieros examinan ahora más en detalle el rendimiento del cohete lunar para preparar las primeras misiones Artemis tripuladas”, abunda la agencia espacial en una nota, que abunda: “Los datos preliminares posteriores al vuelo indican que todos los sistemas SLS funcionaron de forma excepcional y los diseños están listos para soportar un vuelo tripulado en Artemis II”.

¿Qué lectura hace la NASA? “El SLS ha sentado las bases de la Generación Artemis y el futuro de los vuelos espaciales en el espacio profundo”, explica John Honeycutt, del programa SLS: “La correlación entre en rendimiento real del vuelo y el previsto para Artemis I es excelente. Hay ingeniería y un arte en construir y lanzar con éxito un cohete. Y el análisis del vuelo inaugural coloca a la NASA y sus socios en una buena posición para impulsar misiones de Artemis II y posteriores”.

Following an initial assessment and review that determined the SLS rocket met or exceeded all performance expectations during the #Artemis I launch, @NASA engineers are taking a closer look at the data to prepare for @NASAArtemis II and beyond >> https://t.co/z4vA7nD6dH pic.twitter.com/LLBA4Q3PKw

— NASA_SLS (@NASA_SLS) January 27, 2023