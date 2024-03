El mejor reproductor de vídeo para Android, en problemas: VLC lleva sin actualizar su app desde el año pasado

Si alguna vez has buscado un reproductor de vídeo para lidiar con algún que otro vídeo en un formato que tu galería no ha sido capaz de reproducir, seguramente hayas topado con VLC. Esta app de código abierto desarrollada por VideoLAN lleva sin actualizarse desde verano de 2023, un problema de calado que, de no revertirse, podría suponer la desaparición en el medio plazo de la app en Play Store (que no de sus repositorios APK).

Qué es VLC. VLC es un reproductor multimedia libre y de código abierto. Funciona en prácticamente todas las plataformas, ya que es compatible con Android, iOS, Linux, macOS y Windows.

Una de las principales ventajas que tiene es que es compatible con la inmensa mayoría de formatos de vídeo, por lo que es mucho más versátil que el reproductor por defecto de nuestro teléfono móvil u ordenador. VideoLAN es una organización sin ánimo de lucro, y todos los costos de desarrollo se cubren con las donaciones que reciben de sus usuarios. No hay publicidad, no hay pagos por el uso de esta app.

Sin actualizarse desde el año pasado. VLC lleva sin actualizarse en Android desde agosto de 2023. No es una buena noticia. La plataforma lleva dando soporte a dispositivos Android desde hace 14 años pero Google no se lo está poniendo fácil, según afirman los desarrolladores.

Para actualizar una aplicación en Play Store es necesario cumplir con la política de Google. No solo en la publicación de la app, sino en cada una de las actualizaciones de la misma. En el caso de VLC lo que está sucediendo es que, si quieren seguir manteniendo el soporte, deben cumplir unas condiciones con las que no están de acuerdo.

Las quejas de los desarrolladores. VideoLAN ha explicado en sus redes sociales por qué no pueden actualizar su aplicación en Android. La principal razón que dan es que Google les obliga a proporcionar las claves de firma privadas de su aplicación.

Perder la exclusividad de estas claves conlleva perder el control total sobre VLC, algo a lo que VideoLAN no está dispuesto. Este drama con las claves afecta sobre todo a dispositivos con Android TV. Buena parte de los usuarios de VLC utilizan todavía versiones antiguas, Android 10 e inferiores. Para poder actualizar dispositivos de este tipo, sería necesario ceder las credenciales.

La única solución, decir adiós a dispositivos antiguos. Si VideoLAN no quiere ceder las claves solo hay una solución: decir adiós a dispositivos con Android 10 e inferior. Esta es buena parte de la base de usuarios de VLC, por lo que la solución no es demasiado viable.

