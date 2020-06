«El mercado del PC saldrá reforzado de la crisis del COVID-19», Emmanuel Fromont, presidente de Acer EMEA

Estamos viviendo una época repleta de desafíos. La incertidumbre social y económica en la que nos ha sumido a todos la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 plantea retos muy importantes que están dejando una huella profunda tanto en los consumidores como en las empresas. Todos estamos teniendo que adaptarnos. Estamos cambiando algunos de nuestros hábitos para seguir adelante e intentar salir fortalecidos. Ni siquiera las empresas más robustas pueden quedarse al margen de una realidad que nos ha cogido a la mayor parte de nosotros por sorpresa.

Acer es uno de los mayores fabricantes de PC del mundo, y ni siquiera una compañía con una posición sólida y una trayectoria en este mercado de casi cuatro décadas y media puede continuar adelante sin demostrar su capacidad de resiliencia. Hace solo unos días, y a pesar del contexto de incertidumbre actual, esta empresa celebró su evento anual más importante, del que os hemos ofrecido una cobertura muy completa. La amplia gama de nuevos productos que dio a conocer reafirma su firme compromiso con el mercado del PC en general, y con el segmento de los productos para juegos en particular. Y, sobre todo, demuestra que está decidida a plantar cara a una previsible crisis económica empujando hacia delante.

Esta es solo una de las conclusiones a las que hemos llegado después de hablar con Emmanuel Fromont, vicepresidente corporativo de Acer y presidente de Acer EMEA. Nuestra conversación con él también nos ha permitido indagar en los nuevos productos en los que está trabajando esta marca, en los retos que tiene por delante, en lo importante que es para Acer el mercado del gaming, e, incluso, en el feroz pulso que están manteniendo durante los últimos años Intel y AMD. El mundo del PC no puede permanecer ajeno a los tiempos desafiantes que estamos viviendo, y nuestra conversación con Emmanuel refleja con claridad que este mercado aún tiene mucho que decir.

La pandemia actual está teniendo un impacto positivo en el mercado de los PC

COVID-19 está teniendo un gran impacto en muchos sectores. ¿En qué medida está afectando esta enfermedad a la fabricación y el lanzamiento de los nuevos productos de Acer? ¿Puedes ilustrar este desafío con algunas cifras?

Afortunadamente en nuestra industria COVID-19 no está teniendo un impacto tan negativo como en otros sectores. En cualquier caso, el mayor desafío al que hemos tenido que enfrentarnos llegó cuando la cadena de fabricación en China tuvo que detenerse a causa de esta enfermedad a finales de enero y durante el mes de febrero. Durante ese periodo no pudimos recibir los productos destinados al mercado europeo. Fue cuando más sufrimos. Pero a partir de principios de marzo la cadena de producción se recuperó muy rápido, y a medida que los países europeos fueron iniciando el confinamiento se inició una demanda muy fuerte en el mercado de PC.

En realidad nosotros sufrimos durante el primer trimestre de este año a causa de la parada de la cadena de producción, pero durante el segundo trimestre estamos experimentando un crecimiento muy fuerte. No puedo ofrecerte cifras desglosadas porque no las hacemos públicas por región, pero sí puedo decirte que en el mercado mundial durante el mes de abril crecimos un 40% frente al año anterior. En ese momento nuestra cadena de producción ya estaba en marcha de nuevo y la demanda del mercado era muy fuerte, lo que demuestra que el confinamiento provocado por COVID-19 ha acarreado súbitamente una enorme demanda de ordenadores necesarios para que los trabajadores puedan desempeñar su función desde casa y los estudiantes puedan seguir adelante con el curso desde sus hogares.

El crecimiento tan fuerte que está experimentando el mercado de los PC nos ha transmitido dos enseñanzas muy importantes. Durante los últimos años la industria de los ordenadores ha tenido que enfrentarse al reto que representaba el auge de los smartphones y las tablets, lo que provocó que muchas personas creyesen que bastaba con que cada familia tuviese un único PC debido a que cada miembro ya tenía su propio smartphone o tablet. Pero la realidad en el contexto de pandemia actual nos ha demostrado que si necesitas trabajar, estudiar o jugar en casa, necesitas un PC. No puedes hacerlo con tu smartphone o tu tablet. El paradigma ha cambiado lo suficiente para que hoy cada miembro de la familia necesite tener su propio PC. No es suficiente que toda la familia comparta un único ordenador.

Por otro lado, aunque en los países de Europa occidental la frecuencia de renovación de los PC ha sido tradicionalmente alta, existía la creencia de que para navegar en Internet y participar en las redes sociales no necesitas un equipo a la última. Y esto ha provocado que el parte de ordenadores haya envejecido. Sin embargo, esta pandemia de nuevo nos ha demostrado que si quieres ser muy productivo necesitas un PC con una buena pantalla, una buena cámara, un buen micrófono, una buena conexión WiFi… Y todo esto no te lo ofrece un PC antiguo. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que en el contexto actual necesitamos más ordenadores por familia, y también que estos equipos rindan realmente bien. Y para lograrlo deben incorporar las últimas innovaciones.

Entonces, teniendo presente lo que nos estás explicando, ¿cuáles son vuestras expectativas en términos de desarrollo de mercado durante los próximos meses de este año? ¿No te preocupa la crisis económica mundial que parece avecinarse a causa de COVID-19?

Sí, probablemente hay una crisis económica en ciernes. Todos lo leemos en los periódicos. Que la recuperación sea o no rápida dependerá de si tenemos una vacuna eficaz, si el virus remite o se acelera… En cualquier caso creo que todos tenemos por delante al menos entre 12 y 18 meses de incertidumbre. Y es probable que todas las industrias se vean afectadas con más o menos intensidad debido a que el poder adquisitivo de los consumidores se reducirá. Va a afectar a todo el mundo. Creo que aunque nos preparemos para esta crisis con anticipación no conseguiremos que no nos afecte porque su alcance va a ser global.

Sin embargo, estoy convencido de que la industria del PC y los dispositivos digitales se va a ver menos afectada por la crisis que los demás sectores, lo que en cierta medida resulta tranquilizador. Es probable que no crezcamos como estamos haciéndolo ahora porque desde abril nuestro ritmo de crecimiento oscila entre el 30 y el 40% semanal, y esta tasa no va a permanecer así eternamente. Pero creo que nuestro mercado va a seguir teniendo buena salud porque muchas personas necesitan comprar un nuevo PC para poder trabajar y formarse desde su casa. Creo que, efectivamente, debemos prepararnos para una crisis económica global, pero también creo que nuestra industria está más protegida que otras.

El mercado de los productos para ‘gaming’ es esencial para Acer

Los últimos informes que han publicado las consultoras Gartner y Statista reflejan que la cuota que tiene Acer en el mercado de los PC se ha reducido durante los últimos años. ¿Cómo crees que evolucionará vuestra cuota de mercado durante los próximos años?

Los números que manejan las consultoras se pueden observar desde perspectivas diferentes. En realidad nuestra cuota de mercado se ha mantenido muy estable durante los últimos años. Algunas consultoras incluyen las ventas de dispositivos Chromebook en sus datos de PC, y otras no. IDC lo hace, y creo que Gartner no, aunque no estoy del todo seguro. En cualquier caso, la forma en que recoges y procesas estos datos condiciona las conclusiones que sacas. Acer lidera el mercado mundial de ventas de dispositivos Chromebook. Y en Europa también somos líderes en este segmento. De hecho, lo somos en prácticamente todos los países europeos si los tomamos por separado, por lo que si incluyes en la estadística las ventas de los equipos Chromebook comprobarás que nuestra cuota de mercado se ha mantenido muy estable.

En cualquier caso, es cierto que el mercado ha caído durante los últimos siete años, especialmente en Europa occidental, pero todo parece indicar que esa tendencia va a cambiar definitivamente este año. El primer trimestre de 2020 ha sido malo a causa de la detención de la cadena de producción, pero creo que cerraremos el año con muy buena salud. Estoy convencido de que lo haremos lo suficientemente bien para que la industria de los PC comience a crecer en el contexto en el que nos encontramos.

Actualmente somos el cuarto fabricante de PC en el mundo y queremos seguir creciendo, pero nos interesan sobre todo el segmento del gaming; los equipos de diseño, como los nuevos ConceptD que acabamos de presentar; los Chromebooks… Creemos que estas son las gamas de producto que nos permiten diferenciarnos con más claridad. Aquí es donde somos más ambiciosos y donde realmente queremos ganar.

Este es el aspecto de Predator Thronos Air, la espectacular silla para ‘gaming’ que presentó Acer en la edición de IFA que se celebró en 2018.

¿Cuál es tu opinión acerca del mercado español de los PC en el contexto europeo? ¿Tienes alguna cifra que ilustre la cuota de mercado que tiene Acer en España?

España es un mercado muy competitivo. Los consumidores españoles demandan los mejores precios, y no es el país en el que tenemos nuestra mejor cuota de mercado en gran medida debido a esta alta competitividad. Aun así, en el sector de la educación lo hemos hecho muy bien, y lo hemos liderado; en el segmento de los Chromebooks también lo hemos hecho bien; y lo mismo sucede con los monitores, entre otras gamas de producto.

Según GFK a finales del pasado mes de mayo las ventas de ordenadores portátiles habían crecido un 27% frente a la misma etapa de 2019, y el segmento del gaming ha crecido un 65% en ese mismo periodo. Estas cifras describen específicamente el crecimiento que ha experimentado el mercado español. No puedo darte cifras concretas acerca de nuestra cuota de mercado, pero puedo decirte que Acer también ha crecido y que actualmente estamos en el top 3 en España tanto en ordenadores portátiles como en gaming.

Lo que nos estás explicando confirma lo importante que son los productos para juegos para Acer, pero ¿qué peso tiene este segmento en vuestros ingresos totales? ¿Cuál es vuestra cuota en este mercado?

El segmento del gaming es superimportante para nosotros. Actualmente representa alrededor del 20% de nuestros ingresos. Sin duda es una parte grande de nuestro mercado y el área en la que tenemos nuestra mayor cuota de mercado. Según GFK nuestra cuota de mercado global en la zona EMEA es del 15%, pero si nos ceñimos a los productos para juegos nuestra cuota sube al 20%, lo que refleja que lo hacemos mejor en el segmento del gaming que en el resto de nuestro porfolio.

Nuestra marca Predator es muy fuerte y tiene una gran aceptación. Además, creo que es un segmento del mercado en el que hemos conseguido diferenciarnos con mucha consistencia gracias en gran medida a nuestras innovaciones en materia de refrigeración y capacidad de overclocking. Todos los fabricantes tenemos acceso a dos marcas de tarjetas gráficas y dos marcas de microprocesadores, lo que de alguna manera provoca que las especificaciones de los equipos sean similares.

Sin embargo, la estrategia que diseñas para optimizar el flujo del aire y mejorar la refrigeración puede marcar la diferencia en las pruebas de rendimiento. Nosotros tenemos muchas patentes en tecnología de refrigeración líquida y por aire que permiten que nuestros equipos para juegos rindan mejor que los de nuestros competidores a pesar de utilizar unos componentes similares.

En ese caso ¿qué nuevos productos para gaming nos propondrá Acer durante los próximos años?

Para nosotros el segmento de los productos para juegos es un ecosistema. Hay jugones que adoran tu marca y apuestan por tu ecosistema, aunque, por supuesto, el corazón de este ecosistema es el PC. Recientemente hemos anunciado que durante el primer trimestre de este año hemos sido número uno mundial en monitores para gaming. Además tenemos ordenadores portátiles, de sobremesa, teclados, ratones, sillas y auriculares, entre otros productos, y hace seis meses lanzamos Planet9, nuestra propia red social para juegos.

Todavía es pequeña, pero nuestra intención es que se consolide como un lugar de encuentro en el que los jugones pueden entrenar y acceder a sus propias estadísticas para analizar su progreso. Los entrenamientos pueden ser gratuitos o de pago cuando son impartidos por un profesional del deporte electrónico. También tenemos una inteligencia artificial que es capaz de analizar tus habilidades de disparo para proponerte estrategias que te ayuden a progresar. Y, por supuesto, estamos interesados en organizar torneos dentro de Planet9. Como puedes ver es una plataforma ambiciosa que pretende conectar a los jugadores.

El Predator Helios 700 es uno de los ordenadores portátiles para juegos más ambiciosos del catálogo de Acer. Se desmarca, además de por sus especificaciones, por su innovador teclado deslizable.

Acerca de la competencia entre Intel y AMD

La competencia entre Intel y AMD es actualmente más fuerte que nunca debido a que esta última marca tiene soluciones muy atractivas tanto para ordenadores portátiles como de sobremesa. ¿Qué relevancia tiene esta competencia para Acer? ¿Cuál es vuestra apuesta?

Nosotros siempre hemos adoptado una postura agnóstica. Nuestra filosofía consiste en responder a la demanda de los consumidores, y es cierto que hace unos años esta demanda favorecía a una marca frente a la otra. Sin embargo, actualmente está más diversificada, lo que nos ha animado a incorporar a nuestro porfolio productos que cubren un abanico amplio de marcas. Al final lo que importa es que la competencia es buena para todos. Nos beneficia a nosotros porque tenemos acceso a lo mejor de ambas marcas, y, por supuesto, beneficia a los consumidores.

El futuro de Acer en el contexto de incertidumbre actual

¿Por qué un usuario que ha decidido comprar un nuevo ordenador portátil o de sobremesa debería considerar la compra de un producto de Acer y no un dispositivo de ASUS, MSI o HP, entre otros competidores? ¿Qué los hace diferentes?

Hay muchas razones para confiar en los productos de Acer. Los componentes que podemos encontrar dentro de los ordenadores son estándar, y esto provoca que las diferencias entre los productos de gama de entrada sean reducidas. Sin embargo, en la gama alta para juegos nuestra tecnología de refrigeración ha demostrado que marca la diferencia en términos de rendimiento. Es imprescindible que la CPU no se vea comprometida por el sobrecalentamiento si queremos que nos entregue el máximo rendimiento, lo que nos lleva a registrar todos los años muchas patentes en Taiwán que persiguen innovar en este campo. Estamos permanentemente entre las tres compañías taiwanesas que más patentes registran, y hay muchas empresas de tecnología en este país.

Precisamente el valor añadido que nos ofrece este esfuerzo en I+D nos ha llevado a liderar el mercado de los ordenadores portátiles y los monitores para gaming. Hacemos un esfuerzo realmente grande para diferenciarnos. Pero esto no es todo. También tenemos nuestros propios centros de reparación. En España en particular tenemos un centro de reparaciones en Barcelona, y todas las personas que trabajan en él son empleados de Acer. Cuando un cliente envía un equipo es Acer directamente quien se encarga de la reparación. Y nos comprometemos a llevarla a cabo en un plazo de tiempo determinado, que es algo que nos parece muy importante. Tenemos un servicio de soporte muy sólido que realmente ofrece valor añadido y en el que tienen una posición central nuestros propios empleados.

El monitor Predator X25 es capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 360 Hz a 1080p.

Antes de concluir nuestra conversación me gustaría saber qué futuro prevés para la marca Acer en el contexto de incertidumbre actual.

Acer es una compañía que ya tiene casi 45 años de recorrido. No somos nuevos en esto. Hemos superado muchos desafíos. Muchas caídas del mercado. Y esto nos ha demostrado que tenemos una gran capacidad de adaptación. Nuestra estrategia nos ha ayudado a participar en un mercado tan competitivo como este y a consolidarnos como la cuarta compañía en el mercado mundial del PC mientras que durante los últimos 15 años algunos de nuestros competidores han desaparecido. Creo que tenemos buenos productos y que somos una compañía muy sólida. Además, debido a que somos una empresa taiwanesa estamos sumidos en el mismo ecosistema en el que se fabrican los componentes para PC. Algunos de ellos se diseñan en Estados Unidos, pero se fabrican en Taiwán.

En cualquier caso, tenemos la capacidad de adaptarnos para sobrevivir y nos esforzamos para ir más allá del PC porque, aunque ahora esta industria está resurgiendo, hace 15 años su futuro no estaba claro. Sabemos que si queremos crecer necesitamos algo más, lo que nos ha llevado a invertir en inteligencia artificial, en la plataforma IoT (Internet of Things), en la realidad virtual… El PC sigue siendo el corazón de nuestra compañía y el centro de nuestro negocio, pero necesitamos algo más para garantizar que continuaremos creciendo y que somos capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos. Nos estamos esforzando mucho y estoy convencido de que continuaremos embarcándonos en nuevas aventuras más allá del PC.