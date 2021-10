El misterioso «síndrome de La Habana»: 20 casos en la embajada de EEUU en Viena obligan a la Casa Blanca a tomarse el tema en serio

Entre 2016 y 2017, más de una veintena de trabajadores de la Embajada de EEUU en La Habana sufrieron una amplia gama de síntomas que iban desde el dolor de cabeza y las náuseas a la pérdida de audición. Como si hubieran sufrido una súbita conmoción cerebral, sólo que sin rastro de ella. Algo estaba pasando, pero nadie sabía qué. Washington retiró al 60% de su personal en 2017 y se puso a investigar.





Un vodevil llamado Síndrome de La Habana

Infructuosamente Ante el temor de que hubieran sido víctimas de un ataque desconocido, varios equipos de investigación analizaron los casos y propusieron distintas teorías. Ninguna parecía tener demasiado sentido. Y, mientras ganaba peso el escepticismo, los casos se iban sucediendo. Algunos en el mismo corazón del Imperio, a las puertas d ela Casa Blanca.

La Casa Blanca se pone seria Sin embargo, ningún cambio sustancial se ha producido en los últimos años. La Casa Blanca parecía tan perdida como el resto de científicos que se han acercado al caso. Hasta ahora: la Administración Biden ha pedido a todos los miembro de los cuerpos de seguridad de la Casa Blanca que se alejen inmediatamente de cualquier lugar en el que empiecen a sentir presión, sonido o calar en la cabeza. Los síntomas del «síndrome de La Habana».

La cosa no queda ahí. Según McClatchy, el Gobierno norteamericano ha pedido a su cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y las agencias de seguridad que notifiquen cualquier incidente anómalo de salud. Además, el personal del Pentagono recibió instrucciones de informar sobre cualquier síntoma extraño y repentino. EEUU se ha puesto serio y se ha propuesto actuar más rápidamente para descubrir qué hay detrás de un problema que, pese a todo, sigue sin tener explicación clara.

¿Qué ha cambiado? Ha cambiado Viena. El gobierno de Estados Unidos reconoció en julio que estaba investigando una serie de incidentes que involucraban a sus diplomáticos y administrativos en la capital austriaca. El paralelismo con lo que sucedió en la Habana entre 2016 y 2017 era más que evidente. Según parece, desde la llegada de Biden a la presidencia, más de 20 funcionarios estadounidenses en Viena han presentado síntomas parecidos a los que se dieron originalmente en Cuba.

En busca de una explicación que quizás no exista «Necesitamos creer a nuestro personal que se está presentando», explicaba un alto funcionario de la administración hace unos días. Y no le falta razón: la alternativa a buscar de forma exhaustiva una explicación es el reconocimiento implícito por parte de la Casa Blanca que sus trabajadores en el extranjero están sufriendo brotes sucesivos e insistentes de histeria colectiva. Algo que, aunque se ha puesto encima de la mesa, no parece estar entre los planes] del equipo de Biden: el último que lo planteó fue despedido.

