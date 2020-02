El Mobile World Congress ha sido cancelado: la GSMA no celebrará el mayor evento de telefonía del mundo por el coronavirus

No habrá Mobile World Congress en 2020. La GSMA, organizadora del MWC, ha decidido que el mayor evento de telefonía móvil a nivel mundial no tenga lugar este año en Barcelona debido a la crisis del coronavirus COVID-19. Según un correo de John Hoffman (vía Bloomberg), CEO de la GSMA, el virus ha hecho «imposible» seguir con el evento. Se trata, por lo tanto, de la primera vez en la historia del MWC en la que el evento no se celebra. Desde Xataka hemos contactado con la GSMA y actualizaremos cuando recibamos respuesta.

La GSMA había sido optimista hasta este momento, pero parece que la seguridad de los trabajadores y asistentes ha sido más prioritaria que la presentación de nuevos smartphones y los negocios. El anuncio ha tenido lugar a menos de dos semanas de que empiece el evento y ha sido propiciado por las recientes cancelaciones de Nokia (fabricante de equipos de redes 5G) y Deutsche Telekom (uno de los operadores más grandes de Europa). El comunicado, que exponen en Bloomberg, dice lo siguiente:

«Con el debido respeto al ambiente seguro y saludable de Barcelona y del país anfitrión, la GSMA ha cancelado el MWC de Barcelona 2020 porque la preocupación mundial por el brote de coronavirus, la preocupación por los viajes y otras circunstancias, hacen imposible que el GSMA celebre el evento».

Crónica de una cancelación anunciada

Hace menos de un mes que empezábamos a oír hablar cada vez más del coronavirus y de su inquietante propagación por China —donde las autoridades construyeron un hospital de la nada en 10 días— y también por el resto del mundo, España incluida. Todo eran incógnitas en un virus que algunos comparaban con «una gripe más» y que no se sabía siquiera cómo se contagiaba de cara a poder evitar que se extendiera por todo el mundo.

Las noticias entorno al impacto del coronavirus se han ido sucediendo en las dos últimas semanas: las huelgas, el crash bursátil y los conflictos han sido claros efectos de una epidemia que pronto hizo que los planes de las empresas de tecnología se plantearan si cancelar o no su asistencia al Mobile World Congress que estaba preparado para celebrarse del 24 al 27 de febrero de 2020 en Barcelona.

El efecto dominó ha sido espectacular en los últimos días. LG fue la primera de las grandes en anunciar que cancelaba su conferencia en el MWC, y enseguida le seguiría ZTE. Parecía que el resto de fabricantes mantenían su intención de asistir, pero mientras que la industria tecnológica sentía el impacto del coronavirus con cierres de fábricas y expectativas de retrasos empezaban a llegar más y más cancelaciones de cara al MWC.

Así ha sido como hemos asistido a los anuncios de cancelación de asistencia de empresas como Ericsson, NVIDIA, Amazon, Sony, Intel, y más recientemente, Nokia, HMD, Vodafone y BT.

Eso llevó a la GSMA a reunirse de urgencia y plantear una cancelación que sin duda sería una triste noticia para el sector tecnológico y el de la movilidad. Ahora que se ha confirmado que el MWC 2020 se cancela, habrá que esperar cómo actúan las distintas empresas que pensaban realizar presentaciones de producto durante estos días.

Prima la seguridad

El coronavirus de Wuhan, ahora conocido como COVID-19, se ha convertido en una crisis a nivel global, llegando a ser reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública internacional que, en el momento en que se escriben estas líneas, ha terminado con la vida de 1.116 personas. Hay más de 45.000 casos confirmados, mayormente en China, y se han reportado 4.951 recuperaciones.

Para más inri, la GSMA anunció una medida por la cual restringiría el acceso al evento a todas aquellas personas que «hayan estado en China hace menos de 14 días», ya que el periodo de incubación del virus se creía de 14 días. Sin embargo, un estudio reciente del epidemiólogo Zhong Nanshan (veterano de la crisis del SARS) ha señalado que el periodo máximo podría ser de hasta 24 días, por lo que, de confirmarse, la medida de la GSMA se quedaría obsoleta.

Hasta el momento, la GSMA se había mostrado optimista y los planes seguían hacia delante. En el último comunicado disponible en su web, lanzado el domingo, 9 de febrero, la organización afirman que:

«Hoy, la GSMA avanza según lo previsto y acogerá al MWC de Barcelona del 24 al 27 de febrero de 2020. Aunque la GSMA confirma que algunos grandes expositores han decidido no venir a la feria este año y que otros aún están contemplando los próximos pasos, seguimos siendo más de 2.800 expositores fuertes».

Además de afirmar que el evento seguía adelante, la organización anunciaba nuevas y restrictivas medidas, como que todos los viajeros de la provincia de Hubei no podrían acceder al evento, que todos los asistentes tendrían que demostrar que habían estado fuera de China 14 días antes del evento, que se habilitarían medidores de temperatura y que los asistentes tendrían que certificar que no habían estado en contacto con nadie infectado.

Destacar que esta decisión no solo afecta al MWC, sino también a los eventos adicionales que lo rodean: Four Years From Now (4YFN), xside y YoMo

Por otro lado, Joan Guix, el Secretario de Salud Pública de la Generalitat, ha dicho en una entrevista con RAC1 que no existe una «causa objetiva» para las cancelaciones y que «no hay ningún motivo sanitario en Barcelona para suspenderlo».

Ninguna de estas medidas ha impedido que las grandes empresas tecnológicas, algunas veteranas del evento, como LG, que dio el pistoletazo de salida, Ericsson, NVIDIA, Amazon, Sony, NTT, Gigaset, Intel, Nokia, HMD Global y Facebook, entre otras, hayan antepuesto la seguridad de los empleados, asistentes y partners a la asistencia del evento. Otras marcas, como ZTE, cancelaron su rueda de prensa, pero aseguraron que estarían presentes.

El impacto económico es importante y transversal

Cancelar el Mobile World Congress no es una tarea sencilla. Se trata, como decíamos, del evento de telefonía móvil más grande del mundo que, solo en 2019, reunió en Fira Barcelona a más de 109.000 personas, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Son 109.000 personas en un evento eminentemente interactivo, por lo que el riesgo, aún siendo mínimo, estaría ahí.

Supone también un gran impacto para la economía de la capital catalana, que en 2019 se estimó en unos 473 millones de euros. Por otro lado, la GSMA afirmó en 2019 que desde 2006, el MWC ha generado un impacto económico en la ciudad condal de 4.800 millones de euros y 128.000 empleados temporales, así que cabe esperar que cancelar el Mobile World Congress 2020 suponga un duro golpe a nivel de turismo y hostelería.

Desde 2006, el Mobile World Congress ha supuesto un impacto económico de 4.600 millones de euros para Barcelona

Para la edición de 2020, las expectativas eran bastante altas. La organización estimó que habría 110.000 asistentes de 200 países distintos y que el impacto económico sería de 492 millones de euros, 20 millones más que la edición anterior. En cuanto al empleo temporal, que suele durar entre dos y cuatro semanas, la edición de 2020 iba a generar 14.100 puestos de trabajo.

Supone un duro golpe también para Fira, ya que el MWC representa el 30% de su facturación, y para las propias empresas asistentes, puesto que el pago se realiza por adelantado y de un año para otro. Así pues, cancelar el evento podría suponer un coste económico importante para la organización en caso de que no se declare la alerta sanitaria nacional o regional, ya que solo así, por una causa de fuerza mayor, se podría cobrar la póliza de cancelación del MWC.