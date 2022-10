El modo Incógnito de Chrome se ha convertido en un problema para Google (y para quienes lo utilizan)

Que Google vive de recolectar nuestros datos para mostrar publicidad contextual no es ningún secreto. Los usuarios lo sabemos y aceptamos, pero hay casos en los que los términos de esa recolección no están tan claros y pueden llevar a equívoco. Es el caso del modo Incógnito de Chrome, que como ya dijimos hace años tiene poco de incógnito y realmente no te protege de casi nada (ni este, ni el de otros navegadores). Eso ya había llevado a Google a enfrentarse a problemas en el pasado, pero la cosa es ahora aún más preocupante.

Los empleados de Google se quejan. Los propios miembros de la plantilla llevan tiempo quejándose de los confusos términos del ‘modo Incógnito’, que para ellos no explican claramente lo que hace esta tecnología. Lorraine Twohill, directora de marketing en Google, escribió un correo a Sundar Pichai, CEO de la empresa, para pedirle «hacer el Modo Incógnito realmente privado».

«El Modo Incógnito no es verdaderamente privado». El mensaje se ha desvelado como parte de una demanda registrada contra Google por este tema. Twohill explicaba a su jefe que «Estamos limitados en cuanto a la fuerza con la que podemos comercializar [el Modo] Incógnito porque no es verdaderamente privado, lo que requiere un lenguaje realmente difuso y de cobertura que es casi más perjudicial».

Demanda previa. En junio de 2020 ya se inició la demanda que amenazaba con una multa de 5.000 millones de dólares a Google, pero en aquel proceso la empresa logró que se bloqueara la potencial declaración de Sundar Pichai. Los mensajes revelados como parte del proceso indican cómo la plantilla incluso llegó a realizar críticas y burlas de la característica.

Críticas internas.En un chat de 2018 un empleado compartía un informe que demostraba que los usuarios no entienden realmente cómo funciona el modo Incógnito y no saben que no protege su privacidad como ellos creen. Para ese empleado en Google «necesitamos dejar de llamarlo Incógnito y parar de usar un icono con un espía». Ciertamente el nombre y la imagen representada por ese icono pueden confundir y llevar a equívocos sobre el alcance de la característica.

‘Guy Incognito’.Otro empleado respondía haciendo referencia al personaje ‘Guy Incognito‘ (‘Tipo de Incógnito’) que aparecía en el sexto episodio de la 11ª temporada de Los Simpsons. Para él aquel disfraz tan absurdo «transmite con precisión el nivel de privacidad que proporciona [el Modo Incógnito]».

Google avisa, pero nadie lee. Al abrir una nueva ventana o pestaña en Modo Incógnito en el navegador Chrome, este cambia los colores del navegador, que se vuelven grises y más oscuros. Además muestra una advertencia indicando qué hace y qué no esta característica. De hecho hay un enlace a «Más información» que en un apartado especial deja claro que en este modo se sigue recolectando información de forma idéntica a un modo normal de navegación. Bajo el título «Qué no hace el modo de incógnito» se explica que, entre otras cosas el navegador no hace lo siguiente:

«Evitar que los sitios web que visitas publiquen anuncios basados en tu actividad durante una sesión de incógnito. Una vez que cierres todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrarte anuncios basados en la actividad que has realizado durante la sesión que has cerrado».

Qué hace entonces el Modo Incógnito. Como explica esa misma sección de ayuda, la idea del Modo Incógnito es evitar que se guarden los datos de nuestra actividad en nuestro dispositivo ni en una cuenta en la que no hayamos iniciado sesión. Los ejemplos de por qué usarlo son claros: comprar un regalo para un familiar que compra ese mismo dispositivo. Para muchos es simplemente conocido como ‘modo porno’ del navegador por razones obvias, y una encuesta de DuckDuckGo ya dejaba claro que este modo se usaba para «búsquedas embarazosas».

Google se defiende ante una potencial demanda. Una demanda de un grupo de consumidores en EEUU ha reactivado el debate, pero la empresa niega que haya un caso de mala conducta. José Castaneda, portavoz de Google, explicaba que «los controles de privacidad están integrados desde hace tiempo en nuestros servicios y animamos a nuestros equipos a debatir o considerar constantemente ideas para mejorarlos».

Además, añadía que «El Modo Incógnito ofrece a los usuarios una experiencia de navegación privada, y hemos sido claros sobre cómo funciona y qué hace, mientras que los demandantes en este caso han tergiversado a propósito nuestras declaraciones».