El monedero digital de la Unión Europea ya está en pruebas: DNI, contraseñas y todos los pagos desde una misma aplicación

El «monedero digital» de la Unión Europea ya va tomando forma. En una misma aplicación, los ciudadanos europeos tendremos acceso a todos los documentos oficiales como el DNI o el carnet de conducir, pero no se queda ahí. También servirá para guardar contraseñas o para realizar pagos oficiales como impuestos o multas.

Es el gran proyecto que se conoce como el European Digital Identity Wallet. Un sistema unificado que servirá para todo tipo de usos, desde alquilar un coche o verificar nuestra identidad. «Una alternativa a los modelos de las grandes plataformas online», explicaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

No será hasta 2024 cuando está previsto que desembarque este monedero digital, pero ya conocemos bastantes detalles de cómo será.

El monedero digital europeo nace en el norte de Europa

El primer piloto se está llevando a cabo por NOBID (‘Nordic-Baltic eID Project‘), se trata de un consorcio formado por Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Letonia y Noruega. Este conjunto de países ya ha creado una aplicación que servirá como base para el futuro monedero digital. A partir de marzo de 2023, NOBID pondrá a disposición de algunos usuarios su aplicación.

Además de almacenar de manera segura la identidad y los documentos privados, desde el consorcio explican que otra de sus prioridades son los pagos PSD2. Con su infraestructura de pagos se podrán realizar pagos online, transferencias de cuenta a cuenta y aceptación de pagos en tiendas físicas. Lo que ahora se puede hacer con plataformas como Google Pay, pero con un sistema común creado por y para ciudadanos europeos.

Para esta infraestructura de pagos se cuenta con varios bancos europeos: DSGV en Alemania, DNB y BankID en Noruega, Nets en Dinamarca, Intesa Sanpaolo, PagoPA y ABILab en Italia y Greiðsluveitan en Islandia.

En cuanto a las empresas tecnológicas que trabajarán en este monedero digital se encuentran Thales, iProov, Signicat, RB, Auðkenni, IPZS, Poste Italiane, Intesi Group, InfoCert, FBK y el Centro de Radio y Televisión Estatal de Letonia. Además de Elkjøp en Noruega y REWE-group en Alemania.

Los países elegidos para esta prueba piloto no son casualidad, ya que todos destacan por haber llevado a cabo varios proyectos de digitalización de documentos. Noruega por ejemplo presume de que el 90% ya utiliza un DNI electrónico, mientras que Dinamarca explica que es uno de los países donde más ciudadanos tienen sus documentos oficiales de manera digital. Por parte de Alemania se defiende la fortaleza bancaria mientras que en Letonia los DNI digitales son obligatorios desde 2023 y se utilizan, de manera equivalente a Estonia, en la mayoría de administraciones estatales.

En función de los resultados de este piloto, el Parlamento Europeo decidirá su implementación. Por el momento el Consejo Europeo ya ha aceptado la proposición del monedero digital europeo, siempre bajo la regulación eIDAS de firma electrónica y la correspondiente Ley de Datos.

Si la aplicación española Mi Carpeta Ciudadana ya ha sido un paso en esa dirección, con la llegada del monedero digital se puede dar un paso muy significativo. Europa quiere un mercado digital fuerte. Y su solución pasa por crear herramientas propias.

En Xataka | Me hice funcionario siendo ingeniero: qué me da la administración pública que no consigue la empresa privada