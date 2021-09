El Motorola Edge 20 Pro llega a España: precio y disponibilidad oficiales

A finales de julio Motorola anunció los nuevos integrantes de la familia Edge. Hablamos del hermano pequeño Motorola Edge 20 Lite, el hermano mediano Motorola Edge 20 y el hermano mayor Motorola Edge 20 Pro. Este último es el modelo más avanzado y potente y, finalmente, ha aterrizado en nuestras fronteras de forma oficial.

El dispositivo se lanzará el próximo 10 de septiembre, pero a partir de hoy se puede reservar en la web de la empresa, Amazon, MediaMarkt y FNAC. Su precio oficial es de 699,99 euros, pero del 1 al 10 de septiembre se podrá conseguir con 50 euros de descuento.

Ficha técnica del Motorola Edge 20 Pro

MOTOROLA EDGE 20 PRO DIMENSIONES Y PESO 163 x 76 x 7,99 mm

190 gramos 185 gramo (cuero vegano) PANTALLA OLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ Tasa de refresco: 144 Hz Táctil de refresco táctil: 576 Hz

Formato 20:9 HDR10+ DCI-P3 PROCESADOR Snapdragon 870 MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 108 MP (1/1,52″, 0,7μm), f/1.9

Tele 8 MP, zoom óptico 5x, f/3.4, OIS

UGA-macro 16 MP (119º), f/2.2 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.25 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 30 W SISTEMA OPERATIVO Android 11 CONECTIVIDAD Wi-Fi 6

2.4/5 GHz

Bluetooth 5.1 NFC

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo dual SIM OTROs IP52 3 micrófonos precio 699 euros

motorola edge 20 pro (Pantalla 6.7″ 144Hz HDR10+ OLED, Qualcomm Snapdragon 870, TurboPower™, cámara 108MP, Super Zoom 50x, batería 4500 mAH, Dual SIM, 12/256GB, Android 11), Azul [Versión ES/PT]

Preparado para jugar

El Motorola Edge 20 Pro es un dispositivo propio de la gama alta. Como tal, equipa una pantalla OLED de 6,7 pulgadas en formato 20:9 y con resolución FullHD+. Es compatible con HDR10+ y reproduce el espacio de color DCI-P3, pero lo más llamativo es que su tasa de refresco es de 144 Hz y que su tasa de refresco táctil es de 576 Hz. La pantalla, por cierto, es plana.

Prueba de ello es también su procesador, un Snapdragon 870. Es un procesador a caballo entre el Snapdragon 865 y el Snapdragon 888. Está fabricado en 7 nanómetros y tiene un núcleo que alcanza los 3,2 GHz. Su GPU es la Adreno 650 y le acompañan 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. No se queda corto de potencia bruta, en pocas palabras.

En cuanto a la batería y el sistema operativo, el Motorola Edge 20 Pro cuenta con 4.500 mAh y un sistema de carga rápida de 30W. El sistema operativo es Android 11 con My UX. No es una capa de personalización al uso, sino que la interfaz recuerda mucho a Android Puro, pero tiene una serie de añadidos made in Motorola que se pueden o no activar.

Finalmente, y repasando lo referente a la cámara, el Motorola Edge 20 Pro cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles, un telefoto de ocho megapíxeles con zoom óptico de cinco aumentos y OIS y un gran angular de 16 megapíxeles con 119º de campo de visión. Este último, además, actuará como macro.

Precio y disponibilidad del Motorola Edge 20 Pro

El Motorola Edge 20 Pro se podrá comprar a partir del 10 de septiembre en color azul, blanco y cuero vegano azul, aunque ya se puede reservar. Su precio oficial es de 699,99 euros, pero desde el 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre se podrá conseguir con un descuento de 50 euros en Amazon, MediaMarkt y FNAC.

motorola edge 20 pro (Pantalla 6.7″ 144Hz HDR10+ OLED, Qualcomm Snapdragon 870, TurboPower™, cámara 108MP, Super Zoom 50x, batería 4500 mAH, Dual SIM, 12/256GB, Android 11), Azul [Versión ES/PT]