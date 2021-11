El móvil más llamativo de la semana es el Balmuda Phone: esto es lo que ocurre cuando una compañía de tostadoras presenta su primer smartphone

Afortunadamente todavía hay móviles que se diferencian del resto. Hoy hemos conocido el Balmuda Phone, un compacto móvil Android que nos recuerda a esos dispositivos que teníamos en 2010. Pero cuidado con dejarse llevar por las apariencias, porque estamos ante un competente dispositivo con el procesador Snapdragon 765, conectividad 5G y 6 GB de memoria RAM.

Si la marca Balmuda no os suena no debéis extrañaros. En realidad no es un fabricante de móviles, sino de tostadoras de gama alta. Tras fabricar microondas, tostadoras, calderas y arroceras, el reconocido fabricante japonés ha decidido aventurarse con su primer smartphone.

Parece de 2010, pero es un compacto móvil Android

El Balmuda Phone es un pequeño móvil Android, con una pantalla de 4,9 pulgadas con resolución FullHD. Tenemos un dispositivo de no más de 123 mm de alto, aunque sí es más grueso de lo habitual con hasta 13,7 milímetros en la zona central. Como ocurría con móviles antiguos como los primeros HTC, el Balmuda es curvado en la zona trasera para adaptarse a la palma de la mano.

En el interior es donde encontramos características más habituales, como ese procesador Snapdragon 765 con conectividad 5G, una memoria RAM de 6 GB o un almacenamiento de 128 GB.

Balmuda Phone Pantalla 4,9″ FullHD (1.920 x 1.080 px)



454 ppp Procesador Qualcomm Snapdragon 765 Memoria RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB Cámaras Trasera: 48 MP, f/1.8



Frontal: 8 MP, f/2.0 Batería 2.500 mAh Otros USB C, NFC, 5G, resistencia IP4X

Para la cámara se opta por un sensor de 48 megapíxeles con una lente de apertura f/1.8. También encontramos en la zona trasera el lector de huellas y en la zona delantera, con un notch en la esquina superior derecha, tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles.

En el caso de la batería cuenta con 2.500 mAh, que en comparación con lo que vemos hoy en día puede parecer poco, pero debemos recordar que estamos ante un dispositivo con una pantalla de 4,9 pulgadas. Por comparar, el iPhone 13 Mini se queda en 2.406 mAh con 5,4 pulgadas.

El dispositivo añade NFC, 5G, resistencia al agua y al polvo IP44 y viene con Android 11 junto a los servicios de Google y una capa de personalización propia.

El nuevo dispositivo estará disponible a partir del 26 de noviembre en Japón, a un precio de JPY104,800, que viene siendo unos 806 euros al cambio directo. Un precio que lo coloca dentro de la gama alta, pese a que por sus características estamos ante algo más humilde. Sí es llamativo como una marca de tostadoras con buena reputación dentro de su sector decide ampliar su catálogo en otros terrenos. Bienvenidos sean estos móviles. Quizás no sean tan atractivos, pero sí demuestran que todavía es posible ofrecer dispositivos diferentes.

