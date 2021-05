El multijugador online de cualquier juego de PS4 y PS5 será gratis este fin de semana: no hará falta tener PS Plus

Uno de los «inconvenientes» que tiene el modo online de los videojuegos en PlayStation y Xbox es que si queremos acceder a él debemos pagar una suscripción. En el caso de PlayStation, esa suscripción se llama PlayStation Plus, pero este fin de semana no será necesaria: podremos jugar a cualquier juego multijugador gratis.

Efectivamente, Sony ha confirmado que del 22 al 23 de mayo, es decir, desde el sábado hasta el domingo, podremos jugar gratis al multijugador de cualquier título. Es decir, que si tienes el ‘GTA V‘ o ‘FIFA 21‘ y te apetece jugar con/contra otros jugadores, podrás hacerlo sin problema.

Multijugador gratis para todos

Lo que esta promoción nos permite es acceder al modo online de cualquier juego, y es que en PlayStation la cosa funciona de dos formas. Los juegos que no son gratuitos, como ‘FIFA 21’ o ‘GTA V’, y que tienen funciones online requieren de la suscripción para acceder los modos de juego multijugador.

Luego están los juegos free to play, como ‘Fortnite’, ‘Apex Legends’ y ‘Call of Duty: Warzone’. Estos juegos no solo se pueden descargar gratis, sino que se puede jugar online gratis. Por eso si no tienes PlayStation Plus puedes echarte unas partidas a ‘Fortnite’, pero no un partido en ‘FIFA’. A efectos prácticos, durante este fin de semana esta distinción no existirá.

La promoción se activa el sábado 22 de mayo a las 00:01 y se termina el domingo 23 de mayo a las 23:59, hora local española en ambos casos. A partir de ese momento todo volverá a ser como siempre y, por lo tanto, tocará pasar por caja para seguir jugando online a aquellos juegos que lo requieran. Recordemos que el precio de PS Plus es de 8,99 euros al mes, 24,99 euros por tres meses y 59,99 euros por 12 meses.