El mundo del transporte marítimo está más loco (y caro) que nunca: De menos de 1.000 a 20.000 dólares para enviar un contenedor

Barcos en espera, precios por las nubes y un sistema que cada vez parece más colapsado. Si en enero ya hablábamos de una crisis en el transporte marítimo de mercancías, lo de ahora ya es un auténtico caos. La demanda sigue siendo muy alta, y al no haber suficientes contenedores el precio de moverlos se ha disparado hasta niveles inauditos.

Las causas de este desastre son varias que se han ido acumulando a lo largo de los meses. Primero, una gran demanda de productos fabricados en China. Segundo, los fabricantes de contenedores no pueden cubrir la demanda de espacio de carga a tiempo. Tercero, la vuelta a una relativa normalidad tras lo peor de la pandemia ha disparado las compras online. Cuarto, los protocolos sanitarios hacen que en los puertos haya menos personal de logística.

Todo esto ha causado que cada metro cúbico de espacio en un contenedor cueste mucho más de lo normal. Mandar un contenedor desde Shanghai hasta Europa o los Estados Unidos costaba menos de 1.000 dólares antes de la pandemia. Ahora ese coste ronda entre los 9.000 y los 15.000 dólares dependiendo del destino. El Wall Street Journal habla incluso de precios hasta los 20.000 dólares en algunos acuerdos precipitados. Este gráfico que comparte Tren Griffin en Twitter nos muestra bien la escalada de precios:

1/ «The cost of sending a container from Asia to Europe is about 10 times higher than in May 2020, while the cost from Shanghai to Los Angeles has grown more than sixfold, according to the Drewry World Container Index.» pic.twitter.com/vysnp38s9C

Estos precios y la productividad reducida de los puertos también hace que la cantidad de barcos esperando a atracar en los puertos y generando cuellos de botella en sus muelles llegue a cifras récord:

2/ When fishing in my boat on Puget Sound on weekends I see many container ships anchored waiting In line to be unloaded. This backup level is not something I’ve seen before.

Some of these ships look old and tired as if they were thrown into service. pic.twitter.com/lu1ehq6nm0

— Tren Griffin (@trengriffin) August 26, 2021