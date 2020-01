El MWC vuelve a la polémica tras una columna del Ayuntamiento de Barcelona contra el 5G y Madrid aprovecha para postularse como alternativa

No hay Mobile World Congress sin polémica. Si no son los altercados, son los taxis. Si no es la huelga de metro, son declaraciones fuera de lugar desde el Ayuntamiento de Barcelona. A falta de poco más de un mes para que dé comienzo la edición MWC 2020 (24-27 de febrero), un artículo publicado en la web del Ayuntamiento de Barcelona ha encendido de nuevo la polémica.

Y es que en una ciudad como Barcelona, que pretenderse situarse como «capital del 5G», un artículo afirmando que el «5G no es inocuo» no parece lo más apropiado para los intereses del propio Mobile World Congress, quien a través de la GSMA mantiene el compromiso de celebrar el congreso de móviles en la Ciudad Condal hasta 2023, pero también mantiene la puerta abierta a un cambio de sede si «no se garantiza un entorno estable y seguro«. Algo que supondría una fuerte pérdida económica para la ciudad.

Una columna en la web del Ayuntamiento de Barcelona enciende la polémica

Captura a través de WebArchive de «El 5G no es inocuo», artículo publicado y posteriormente eliminado.

El artículo ha sido eliminado por parte del Ayuntamiento de Barcelona, pero todavía puede consultarse a través de Wayback Machine. «El 5G no es inocuo» es el título de este tema, donde se enlazan estudios que indican el impacto del 5G y se hacen referencia a otros mitos como apagar el WiFi o el móvil cuando estamos durmiendo o procurar no llevar móviles ni portátiles «muy cerca del cuerpo».

Como puede leerse, se trata de otro tema alarmista que pretende alertar sobre el supuesto impacto del 5G en nuestra salud. Según la propia GSMA, «la conclusión unánime de los organismos de salud pública y de los grupos de expertos es que el cumplimiento de estas directrices es suficiente para proteger a todas las personas (incluidos los niños).» A lo que añaden que «muchos de los despliegues iniciales de redes 5G se realizarán en frecuencias similares a las de las redes móviles 3G y 4G, y a las de las redes Wi-Fi. Esto también significa que muchos de los emplazamientos de antenas actuales podrán reutilizarse para las redes 5G».

El autor del artículo ha sido La Fàbrica del Sol, una organización asociada el Ayuntamiento que se define como «un equipamiento de educación ambiental promovido por el Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona». Organización que según lo escrito en el artículo publicita la plataforma Stop 5G.

«Iremos a por él»: la Comunidad de Madrid también quiere llevarse la sede

En un desayuno organizado por Europa Press, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha explicado que ha mantenido contactos con organizadores del MWC y ha avisado que «iremos a por él». Ayuso explica que la capital está preparada para eventos de gran envergadura y explica que «creemos que es un evento que se puede celebrar en Madrid y por el que ya me he interesado en otras ocasiones«.

Unas declaraciones que han continuado en redes sociales, aprovechando la polémica con el artículo sobre el 5G.

Si Ada Colau ataca al Mobile, que sus organizadores sepan que Madrid estaría encantada de organizar ese congreso. No puede salir de España y en Madrid la tecnología nos importa mucho. pic.twitter.com/TyACzLXfXb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 16, 2020

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Años de trabajo duro y colaboración entre administraciones. Esa es la clave detrás de eventos de éxito como el Mobile World Congress que la señora Ayuso parece desconocer. Tal vez por eso alimenta la confrontación y la polémica. No es el camino».

El MWC lleva realizándose en Barcelona desde 2006 y actualmente está considerado el congreso de móviles más grande del mundo. Un evento que congregó a 109.000 visitantes en la edición pasada y tiene un impacto estimado de 473 millones de euros, según los últimos datos de Statista. Este importante impacto económico es lo que ha llevado a ciudades como París, Dubái o la propia Madrid a postularse como nueva sede.

Desde Xataka hemos contactado con el Ayuntamiento de Barcelona para conocer su posición sobre este asunto. Actualizaremos cuando hayamos obtenido respuesta.