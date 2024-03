El New York Times pagó más de un millón de dólares por Wordle. Ahora va a por sus clones

Hace un par de años asistimos a uno de esos momentos en Internet que solo se dan muy de vez en cuando: Wordle. Prácticamente todo el mundo dedicaba su media horita diaria a resolver la palabra del día, compartir los resultados con sus amigos… Fue bonito. Luego llegó el New York Times, titán de los medios de comunicación y gran exponente de los minijuegos web, y lo compró por más de un millón de dólares.

De eso ha pasado algo más de un año y ahora el medio ha empezado a ir a por los clones.

Clones a porrillo. El éxito trae la copia y en el caso de Wordle no fue menos. No solo salieron diferentes versiones del juego (científico, de sonidos, en español, con tildes, de mapas…), sino que había clones en las tiendas de aplicaciones. El mundo se llenó de todo tipo de Wordles y eso iba en contra del movimiento del NYT, que compró el juego como parte de su estrategia para conseguir suscriptores. El juego, por cierto, sigue siendo free to play, aunque con anuncios.

Los juegos del NYT no son poca cosa. Para que nos hagamos una idea de lo importante que son los juegos para el rotativo estadounidense, ahí van unos datos. En 2023, se jugaron 8.000 millones de partidas a los puzles del periódico. En el caso de Wordle, hablamos de 4.800 millones de partidas. Tan conocidos y populares son estos juegos que el medio ofrece una suscripción de seis dólares mensuales para acceder solo a los juegos.

Cinco letras: BORRA. Según ha adelantado 404 Media, The New York Times ha comenzado a perseguir a los clones. El periódico ha emitido tres notificaciones DMCA (siglas de Digital Millennium Copyright Act, es un mecanismo legal usado por los titulares de derechos de autor para solicitar la retirada de contenidos infractores de sitios web) a clones de Wordle en GitHub. Dos fueron en enero y la más reciente, de esta semana, afecta a Reactle.

Reactle tenía más de 1.900 forks | Captura: Xataka.

Ah, los forks… Chase Wackefuss es el creador de Reactle, un fork de Wordle en React alojado en GitHub. ¿Cuál es la situación? Que el desarrollador ha eliminado el repositorio y con ello se ha llevado por delante a 1.900 clones que habían usado Reactle como base. Curiosamente, Reactle se creó antes de que el medio comprase Wordle, pero da igual. The New York Times es dueña del nombre de Wordle y, según expone en la notificación DCMA:

«Los derechos de autor de Wordle del Times incluyen los elementos exclusivos de su juego inmensamente popular, como la cuadrícula de 5×6, las fichas verdes para indicar las adivinanzas correctas, las fichas amarillas para indicar la letra correcta pero el lugar equivocado dentro de la palabra, y el teclado directamente debajo de la cuadrícula».

Haz tu juego, pero con ojo. Tal y como explica el New York Times a 404 Media, no tienen problemas en que los usuarios creen «juegos de palabras similares que no infrinjan las marcas registradas de «Wordle» de The Times ni los derechos de autor del juego». Ahora tocará esperar para ver qué sucede con los demás clones que pululan por las tiendas de aplicaciones.

Vía | 404 Media

Imagen | Xataka

En Xataka | Habla Daniel Rodríguez, creador de Wordle en español: así adaptó en «dos tardes» el juego online de moda