El notch del iPhone 14 Pro dejará de ser un notch: los rumores apuntan a un «agujero-píldora» en pantalla

La semana que viene tenemos eventazo de Apple: el próximo 7 de septiembre llegan los nuevos iPhone 14, y entre los muchos rumores que llegan hay uno destacado: uno que plantea el (principio del) fin del notch como tal.

La muesca desaparecería en el modelo iPhone 14 Pro para convertirse en un agujero en pantalla. no un agujero normal, sino un agujero más alargado en forma de píldora y que permitiría albergar tanto la webcam como los sensores Face ID.

Los rumores en el cambio de formato del notch vienen de lejos, pero a medida que nos hemos ido acercando a la presentación de los iPhone 14 varios medios y analistas han ido confirmando que esa posibilidad era cada vez más fuerte.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx

— Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022